Dybala gegen Barca? "Können optimistisch sein"

Samstag, 15.04.2017

"Er hat einen Schlag abbekommen, aber mit vier Tagen zur Genesung vor Barcelona können wir optimistisch sein", gab Allegri sofort nach dem Spiel Entwarnung.

Beim souveränen 2:0-Sieg der Alten Dame gegen Delfino Pescara musste der Argentinier in Minute 54 verletzt ausgewechselt werden und wurde durch Stefano Sturaro ersetzt. Dybala war beim famosen 3:0-Sieg in der Königsklasse über den FC Barcelona am vergangenen Dienstag mit zwei Treffern der prägende Mann.

Paulo Dybala im Steckbrief