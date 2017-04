Enrique: Juve-Comeback einfacher als bei PSG

Freitag, 14.04.2017

"Es ist einfacher, gegen Juventus das Comeback zu schaffen als damals gegen PSG", behauptete Enrique auf einer Pressekonferenz. "Wir müssen gegen Real Sociedad zurück auf die Siegerstraße kommen. Wir hatten nun schon eine ähnliche Situation. Und auch wenn wir dieses Mal nicht viel Vorbereitungszeit haben, denke ich, dass das Team bereit ist, zurückzukommen."

"Das Resultat hat sehr weh getan und nun wollen wir analysieren, was falsch gelaufen ist und das berichtigen", fügte der Trainer an. "Wir werden hohes Risiko gehen, denn wir haben nichts zu verlieren. Ich lag nicht falsch, als wir im Juventus Stadium verloren haben, auch wenn ich der bin, der am meisten Schuld auf sich nehmen muss. Vielleicht habe ich meine Nachrichten falsch an die Spieler übermittelt."

Das Rückspiel zwischen den Katalanen und Italienern wird am Mittwoch, 19.04., um 20.45 Uhr im Camp Nou ausgetragen.

