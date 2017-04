FCB trotz frühem Aus mit üppiger Ausbeute

Mittwoch, 19.04.2017

Dazu kommen nach insgesamt fünf Heimspielen in Vor- und K.o.-Runde in der Allianz Arena rund 20 Millionen Euro an Zuschauereinnahmen. Aus dem sogenannten Marktpool, der für die deutschen Klubs geschätzt bei rund 55 Millionen Euro liegt, hatte der FC Bayern bereits knapp 20 Millionen sicher.

Die Qualifikation für das Halbfinale wäre weitere 6,5 Millionen wert gewesen. 11 Millionen Euro gibt es für den unterlegenen Finalisten, 15,5 Millionen für den Champions-League-Sieger 2017.

Das Finale findet am 3. Juni in Cardiff statt. Insgesamt verteilt die Europäische Fußball-Union (UEFA) in dieser Saison 1,2689 Milliarden Euro an die 32 Teilnehmer der Champions League (761,9 Millionen an Prämien und 507 Millionen im Marktpool).

