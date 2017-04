Trainingsabbruch: Bayern bangt um Lewy

Dienstag, 11.04.2017

Dem Polen macht eine Schulterverletzung, die er in der Partie gegen Borussia Dortmund davongetragen hat, zu schaffen. Lewandowski absolvierte nur das Aufwärmprogramm am Dienstagvormittag und verschwand nach nur 20 Minuten in der Kabine.

Der Einsatz von Bayerns Toptorjäger ist damit weiterhin ungewiss. Der 28-Jährige hatte beim Aufwärmen seine Schulter auch auffällig geschont. Nach Angaben des Rekordmeisters verzichtete man absichtlich auf eine Trainingseinheit mit Körperkontakt.

