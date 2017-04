Buffon: Barcelona ist der schwerste Gegner

Dienstag, 11.04.2017

"Barcelona ist das stärkste Team, auf das wir bei dieser Auslosung hätten treffen können. Aber es ist gut, uns mit Barcelona zu messen. Nach dem verlorenen Finale vor zwei Jahren sind wir stärker geworden und haben uns als Mannschaft weiterentwickelt", sagte Buffon. Daher sei er auch verhalten optimistisch, obwohl Barca auf dem Papier stärker sei. "Der Unterschied ist sehr viel kleiner geworden", betonte die Torhüter-Legende.

"Barcelona is sicher das schwierigste Los, wenn man in zwei Partien ran muss, weil sie mit ihrer eigenen Leistung entscheiden, ob sie gewinnen oder verlieren. Sie haben eine eigene Philosophie und einen eigenen Stil, den sie in den letzten Jahren mit Triumphen und Erfolgen gekrönt haben", weiß Buffon.

Gianluigi Buffon im Steckbrief