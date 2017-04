Der Raum in Modrics Rücken

Mittwoch, 12.04.2017

Personal und Ausgangslage:

Carlo Ancelotti wird sich treu bleiben und seine beste Elf ins Rennen schicken. Große Rotation wie unter Vorgänger Guardiola gibt es in den wichtigen Spielen beim Italiener nicht. Manuel Neuer ist nach seiner Operation wieder fit und wird im Tor der Münchner stehen. Die Viererkette aus Philipp Lahm, Jerome Boateng, Javi Martinez und David Alaba stellt sich durch die Verletzung von Mats Hummels auch von selbst auf.

Davor agiert der gesetzte Xabi Alonso neben Arturo Vidal. Auf der Zehn wirbelt der seit Wochen überragende Thiago, was bedeutet, dass auf Thomas Müller wohl einmal mehr nur der Platz auf der Bank wartet, wenn Robert Lewandowski spielen kann. Am Polen im Sturmzentrum und den sich in Topform befindenden Arjen Robben und Franck Ribery auf den Außenpositionen führt kein Weg vorbei.

Auch bei Real Madrid bietet sich wenig Raum für Experimente. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema und Gareth Bale bilden eine der gefährlichsten Offensivreihen der Welt. Dahinter sind Luca Modric, Casemiro und Toni Kroos nicht wegzudenken.

Einzig in der Viererkette sieht sich Zinedine Zidane zum Handeln gezwungen. Da sowohl Raphael Varane als auch Pepe verletzt ausfallen, rückt Nacho neben Sergio Ramos in die Innenverteidigung. Die Außenverteidigerpositionen besetzten wie gewohnt Marcelo und Dani Carvajal, das Tor hütet Keylor Navas.

Voraussichtliche Aufstellungen:

Bayern: Neuer - Lahm, Martinez, Boateng, Alaba - Alonso, Vidal - Robben, Thiago, Ribery - Lewandowski

Real: Navas - Carvajal, Ramos, Nacho, Marcelo - Casemiro, Kroos, Modric - Bale, Benzema, Ronaldo

