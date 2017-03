Zoff: "Juve weiß, wie man verteidigt"

Samstag, 18.03.2017

"Wir sind Juventus. Wir wissen, wie man verteidigt", sagte er Catalunya Radio. "So etwas könnte mit Juventus nie passieren", ergänzte er mit Blick auf den PSG-Zusammenbruch. "Die Bianconeri haben Charakter und große Spieler. Es ist einfach nicht möglich, dass so etwas geschieht", so Zoff.

Die Torhüter-Legende warnte die Spanier davor, die Turiner zu unterschätzen: "Alle Juve-Spieler sind gefährlich. Paulo Dybala und Gonzalo Higuain sind fantastisch, aber die wahre Stärke liegt in der Defensive", sagte Zoff. Die Juventus-Abwehr muss sich im Viertelfinale mit Lionel Messi, Luis Suarez und Neymar auseinandersetzen und zeigen, ob sie die lobende Worte Zoffs rechtfertigen kann.

