Standardschwäche und fehlender Einsatz: So konnte Union Berlin den BVB schlagen

Borussia Dortmund hat durch ein 1:3 bei Union Berlin den ersten Dämpfer der noch jungen Bundesliga-Saison kassiert und die Tabellenführung abgeben müssen. Die Niederlage ist auch dem hervorragenden Auftritt der Eisernen und der Taktik von Trainer Urs Fischer geschuldet. Dazu kommt jedoch die unerklärliche Schwäche des BVB bei Standards. Und dann will Kapitän Marco Reus sogar die falsche Einstellung im Team beobachtet haben.

Sogar die Balljungen im Stadion An der Alten Försterei hatten Tränen in den Augen, als Schiedsrichter Dr. Felix Brych am Samstagabend um halb neun seine Pfeife an die Lippen setzte und den ersten Bundesligasieg in der Vereinsgeschichte von Eisern Union besiegelte.

So erging es auch dem Großteil der 22.467 Zuschauer, die sich ihr Ticket demnächst wohl einrahmen werden. Pure Freude darüber, dem Tabellenführer und Meisterkandidaten aus Dortmund ein Schnippchen geschlagen zu haben. Erhobene Schals, geschlossene Augen, dazu natürlich die Vereinshymne.

Könnte im angestrebten Meisterschaftskampf, im ausgerufenen Fernduell mit den übermächtigen Bayern, nicht jeder Punkt entscheidend sein, Marco Reus, Mats Hummels und Co. hätten womöglich ihre Freude gehabt an der "echten Liebe" um sie herum. So gab es lediglich ein paar nette Worte für den langjährigen Teamkollegen Neven Subotic, dann schlichen sie ernüchtert in die Kabine.

Schließlich hatten sie gerade "echte Hiebe" kassiert und beim Aufsteiger verloren, nicht zufällig und unerklärlich, sondern völlig verdient. Der bis dahin perfekt gelaufene Start in die Saison hatte sich in der Berliner Abendsonne in Rauch aufgelöst.

Union Berlin vs. BVB: Noten und Einzelkritiken © getty 1/15 Der BVB kassiert beim 1:3 auswärts gegen Union Berlin die erste Niederlage der Saison - und zwar verdient. Vorne fehlt komplett die Durchschlagskraft, hinten die Organisation - dazu kommen individuelle Fehler. Die Noten. © imago images 2/15 Roman Bürki: Hatte bis auf die Gegentore wenig zu halten, bei allen drei Toren gegen ihn chancenlos. Gute Parade immerhin vor dem 1:2. Note: 3,5. © getty 3/15 Lukasz Piszczek: Viel Laufarbeit die rechte Seite hoch und runter, schlug einige Flanken. Hatte seine Seite aber defensiv nicht immer im Griff. Gute Zweikampfquote (75 Prozent). Note: 3,5. © getty 4/15 Manuel Akanji: Beim ersten Gegentor sehr halbherzig rausgerückt, Horrorshow dann beim 1:2: Zuerst der technische Fehler in den Fuß des Gegners, dann auch noch im Zweikampf eingedreht und abgekocht. Note: 5. © getty 5/15 Mats Hummels: Mit Weigl für den Spielaufbau zuständig, gute Zweikampfquote. Offensiv kamen die langen Bälle jedoch nicht, lief beim 1:3 gegen Andersson nicht mit. Auch er in Halbzeit zwei zunehmend nervöser. Note: 4. © getty 6/15 Achraf Hakimi: Rückte für Schulz in die Startelf, konnte seinen Einsatz aber nicht wirklich rechtfertigen. Nach vorn kaum Szenen, hinten mit dem einen oder anderen Schnitzer, etwa als er Union vor der Pause eine Chance schenkte. Note: 4,5. © getty 7/15 Julian Weigl: Für den Spielaufbau zuständig, ließ sich immer wieder zwischen die Innenverteidiger fallen, um anzukurbeln. Konnte Witsel in Sachen Übersicht und Physis aber nicht ersetzen. Schöner Schlenzer an den Außenpfosten (44.). Note: 3,5. © getty 8/15 Thomas Delaney: Etwas weiter vorn positioniert als Weigl, für Laufarbeit und Ballgewinne zuständig. Offensiv ohne Szenen. Zog sich eine üble Platzwunde zu und blieb angeschlagen zur Pause in der Kabine. Note: 4. © getty 9/15 Jadon Sancho: Im Passspiel mit guten Szenen, unter anderem die punktgenaue Vorlage zum Ausgleich. Im Eins-gegen-eins aber nicht so zwingend wie zuletzt, hatte auch unsichtbare Phasen. Zielte in der 85. aus der Distanz knapp vorbei. Note: 3. © getty 10/15 Marco Reus: Ein Freistoß ans Außennetz (14.), Gikiewicz parierte vor der Pause stark gegen ihn. Ansonsten aber kein guter Auftritt: Wenige Kombinationen, fiel als Ideengeber komplett aus und konnte die Mannschaft als Kapitän nicht wachrütteln. Note: 4. © getty 11/15 Brandt: Schwacher Auftritt in seinem ersten Spiel von Beginn an. Hatte die erste gefährliche Hereingabe des Spiels (5.), danach endeten so ziemlich alle Ideen in Fehlpässen. 23 Ballverluste, kein Torschuss. Warf sich immerhin in die Zweikämpfe. Note: 4,5. © getty 12/15 Alcacer: Wie üblich nahm er kaum am Spiel teil und fiel nur vor dem Tor auf. Zunächst negativ, als er Bülter beim 0:1 nicht verfolgte, dann positiv in der Entstehung und Vollendung des 1:1. Note: 3,5. © getty 13/15 Dahoud: Kam in der Pause für den angeschlagenen Delaney, führte sich mit einem strammen Weitschuss gut ein (52.). Aber auch er konnte das Dortmunder Offensivspiel nicht beleben. Note: 4. © getty 14/15 Raphael Guerreiro: Rückte nach dem 1:3 für Weigl in die Partie, als Favre alles nach vorn warf. Ohne große Szenen. Keine Bewertung. © getty 15/15 Jacob Bruun Larsen: Auch er kam kurz vor Schluss noch in die Partie, setzte aber keine Akzente mehr. Keine Bewertung.

BVB gegen Union Berlin: Ballbesitz allein reicht nicht

"Wir haben uns einfach im gesamten Spiel komplett dumm angestellt", stellte Kapitän Reus bei Sky verschnupft fest. Man habe keine Lösungen gefunden - "und wenn wir es gut ausgespielt haben, dann machen wir die Tore nicht." Wobei es nicht allzu oft gelang, die opportunistischen Berliner zu knacken: Trainer Urs Fischer hatte sein Team perfekt aufgestellt.

Angetrieben von Subotic in der Innenverteidigung ließen sich die Eisernen selten tief am eigenen Strafraum festnageln. Stattdessen machte man den Raum vor dem Sechzehner eng und ließ so Dortmunds Kreativabteilung kaum Raum: Immer wieder etwa musste Julian Brandt auf die eigene Abwehr zulaufen - und den Ball direkt wieder prallen lassen, weil ihm ein Gegenspieler gefolgt war und fast auf den Füßen stand. "Man hat gesehen, dass hier ein Team 90 Minuten am Arbeiten ist", lobte Fischer.

Der BVB konnte aus den über 74 Prozent Ballbesitz so kein Kapital schlagen, immer wieder zirkulierte das Spielgerät zwischen Hummels, Manuel Akanji und Julian Weigl, der das Spiel in Abwesenheit Axel Witsels anzukurbeln versuchte. Aber die nötigen Kombinationen, um sich Chancen herauszuspielen, gelangen zu selten, kreative Einfälle waren Mangelware. Bezeichnend, dass Paco Alcacers Tor aus einem Berliner Ballverlust und schnellem Umschaltspiel resultierte.

Dortmund gewinnt gegen Berlin die Zweikämpfe - und verliert doch

Diese Ballverluste leisteten sich die Gastgeber jedoch selten in der Nähe des eigenen Tores. Im Zweifelsfall wurde rustikal geklärt, auch die Abschläge von Keeper Rafal Gikiewicz gingen in die Spitze. Dort taten sich Anthony Ujah und Sebastian Andersson zwar schwer, hielten die Dortmunder Hintermannschaft aber beschäftigt. Dazu startete der schnelle Sheraldo Becker immer wieder in den Raum, den ihm der aufgerückte Achraf Hakimi bot.

Dass der BVB über weit mehr Ballbesitz verfügte und gut dreimal so viele Pässe spielte wie der Gegner, vermag nicht zu verwundern. Ins Auge fällt jedoch darüber hinaus auch die fantastische Zweikampfbilanz der Schwarz-Gelben: Über 66 Prozent der direkten Duelle konnte man gewinnen, ein unglaublicher Wert. Lediglich Paco Alcacer verbuchte am Ende einen Wert unter 50 Prozent.

Wie konnte Dortmund angesichts einer solchen Überlegenheit verlieren? Eine ähnliche Statistik pro Union wäre sehr viel leichter zu erklären: Dortmund passt sich bis vor den Strafraum, kann dann die nötigen Duelle aber nicht gewinnen. So war es jedoch augenscheinlich nicht.

Union Berlin kämpft - BVB-Kapitän Reus schlägt Alarm

Die Antwort dürfte in der Leiden- und Laufbereitschaft der Eisernen liegen. "Du musst über das Kämpferische und über die Laufleistung ins Spiel kommen", betonte Fischer. Oder anders gesagt: Dass Dortmund so viele Zweikämpfe gewann, verrät zunächst einmal, dass Dortmund überhaupt so viele Zweikämpfe führen musste.

Und zwar nicht nur Hummels (15) und Akanji (10): Julian Brandt führte mit 17 die meisten direkten Duelle beim BVB - aber obwohl er fast 77 Prozent davon gewann, blieb die eigentliche spielerische Qualität des Neuzugangs dabei auf der Strecke. "Man hat gemerkt, dass die Berliner heute einen größeren Willen hatten."

Diese Kampfbereitschaft vermisste der Kapitän auf der anderen Seite: "Ich glaube, wir denken, dass wir mit der Qualität locker die Spiele gewinnen", ärgerte sich Reus. "Wir müssen aufhören, daran zu glauben, dass wir nur mit Qualität die Spiele gewinnen."

Es brauche die Tugenden des letzten Jahres: "Willen und Leidenschaft." Wer sich mit dem FC Bayern vergleicht, der übersieht plötzlich Aufsteiger Union? Man könnte von der ersten kleinen "Brandrede" der Saison sprechen.

© getty

Dortmund bei Standards erschreckend schwach

Und doch hätte die hervorragende Berliner Raumaufteilung und das aufgezwungene "Kampfspiel" allein wohl nicht gereicht, um die drei Punkte in Köpenick zu halten. Es brauchte zusätzlich die mittlerweile fast schon legendäre Dortmunder Standardschwäche. Beim 0:1 befanden sich alle elf Spieler im eigenen Strafraum, doch Marius Bülter konnte ungestört auf die flache (!) Hereingabe zulaufen und aus zwölf Metern abschließen. Auch das 1:3 fiel nach einer Ecke.

Der BVB hat damit im Kalenderjahr 2019 schon acht Gegentore nach Ecken kassiert, das ist Bundesligaspitze. Insgesamt sind es satte 14 Gegentore nach Standards, unterboten wird man hierbei lediglich von Mainz 05 (16). Bei einer Spitzenmannschaft muss man da schon von einem Armutszeugnis sprechen. "Wenn wir immer anrennen und uns leichtfertige Gegentore passieren, ist das schwer für uns", lamentierte Brandt.

Abhilfe verspricht da vor allem viel Training. Doch das wird nicht leicht. "Jetzt gehen zwei Drittel der Mannschaft und kommen erst in zwei Wochen wieder", sagte Trainer Lucien Favre mit Blick auf die anstehenden Länderspiele. "Ich sage das seit langem: Es ist viel zu tun."