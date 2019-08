Union Berlin - Borussia Dortmund 3:1: Eiserner Rückschlag für den BVB! Dortmunds Albtraum heißt Bülter

Union Berlin hat Borussia Dortmund vor heimischer Kulisse mit 3:1 (1:1) besiegt und damit den ersten Bundesliga-Sieg der Vereinsgeschichte perfekt gemacht. Die Elf von Lucien Favre zeigte dabei eine enttäuschende Leistung.

Entsprechend bedient waren die Dortmunder nach dem Spiel. "Wir haben uns einfach im gesamten Spiel komplett dumm angestellt", polterte Marco Reus bei Sky: "Wir hatten zwischendurch ein paar gute Lösungen gehabt, aber im letzten Drittel nicht gut ausgespielt und wenn wir es gut ausgespielt haben, dann machen wir die Tore nicht. Nach dem 1:1 waren wir gut drin und haben das Tempo bestimmt. Es war insgesamt zu wenig."

Und der BVB-Kapitän weiter: "Ich glaube, wir denken, dass wir mit der Qualität locker die Spiele gewinnen. Wir müssen aufhören, daran zu glauben, dass wir nur mit Qualität die Spiele gewinnen. Wir müssen einfach die Tugenden an den Tag legen, die wir auch in der letzten Saison gezeigt haben. Mit Willen und Leidenschaft."

Favre ändert Startelf auf drei Positionen

Im Vergleich zum 3:1-Sieg gegen den 1. FC Köln rotierte Lucien Favre gleich dreimal: Julian Brandt feierte sein Startelf-Debüt für die Schwarz-Gelben und ersetzte den verletzten Hazard, Hakimi rutschte für Schulz in die Mannschaft und Delaney durfte von Beginn an für Witsel ran, der verletzungsbedingt ebenfalls nicht im Kader stand.

Die Eisernen tauschten im Vergleich zum 2. Spieltag ebenfalls auf drei Positionen: Friedrich, Andersson und Schmiedebach starteten für Schlotterbeck sowie Prömel und Ingvartsen.

Den Gegner müde spielen, war von Beginn an das Motto der Schwarz-Gelben, die die Kugel zunächst gewohnt gut durch die eigenen Reihen laufen ließen und die Berliner tief in die eigene Hälfte drückten. Jedoch war es das Heimteam, das sich zu Beginn die zwingenderen Chancen erarbeitete und durch Ex-Borusse Neven Subotic die Führung auf dem Kopf hatte (10.), ehe Marius Bülter die Hauptstädter nach einer einstudierten Eckballvariante mit 1:0 in Front brachte und für die erste Union-Führung der Bundesliga-Geschichte sorgte.

Union Berlin vs. BVB: Noten und Einzelkritiken © getty 1/15 Der BVB kassiert beim 1:3 auswärts gegen Union Berlin die erste Niederlage der Saison - und zwar verdient. Vorne fehlt komplett die Durchschlagskraft, hinten die Organisation - dazu kommen individuelle Fehler. Die Noten. © imago images 2/15 Roman Bürki: Hatte bis auf die Gegentore wenig zu halten, bei allen drei Toren gegen ihn chancenlos. Gute Parade immerhin vor dem 1:2. Note: 3,5. © getty 3/15 Lukasz Piszczek: Viel Laufarbeit die rechte Seite hoch und runter, schlug einige Flanken. Hatte seine Seite aber defensiv nicht immer im Griff. Gute Zweikampfquote (75 Prozent). Note: 3,5. © getty 4/15 Manuel Akanji: Beim ersten Gegentor sehr halbherzig rausgerückt, Horrorshow dann beim 1:2: Zuerst der technische Fehler in den Fuß des Gegners, dann auch noch im Zweikampf eingedreht und abgekocht. Note: 5. © getty 5/15 Mats Hummels: Mit Weigl für den Spielaufbau zuständig, gute Zweikampfquote. Offensiv kamen die langen Bälle jedoch nicht, lief beim 1:3 gegen Andersson nicht mit. Auch er in Halbzeit zwei zunehmend nervöser. Note: 4. © getty 6/15 Achraf Hakimi: Rückte für Schulz in die Startelf, konnte seinen Einsatz aber nicht wirklich rechtfertigen. Nach vorn kaum Szenen, hinten mit dem einen oder anderen Schnitzer, etwa als er Union vor der Pause eine Chance schenkte. Note: 4,5. © getty 7/15 Julian Weigl: Für den Spielaufbau zuständig, ließ sich immer wieder zwischen die Innenverteidiger fallen, um anzukurbeln. Konnte Witsel in Sachen Übersicht und Physis aber nicht ersetzen. Schöner Schlenzer an den Außenpfosten (44.). Note: 3,5. © getty 8/15 Thomas Delaney: Etwas weiter vorn positioniert als Weigl, für Laufarbeit und Ballgewinne zuständig. Offensiv ohne Szenen. Zog sich eine üble Platzwunde zu und blieb angeschlagen zur Pause in der Kabine. Note: 4. © getty 9/15 Jadon Sancho: Im Passspiel mit guten Szenen, unter anderem die punktgenaue Vorlage zum Ausgleich. Im Eins-gegen-eins aber nicht so zwingend wie zuletzt, hatte auch unsichtbare Phasen. Zielte in der 85. aus der Distanz knapp vorbei. Note: 3. © getty 10/15 Marco Reus: Ein Freistoß ans Außennetz (14.), Gikiewicz parierte vor der Pause stark gegen ihn. Ansonsten aber kein guter Auftritt: Wenige Kombinationen, fiel als Ideengeber komplett aus und konnte die Mannschaft als Kapitän nicht wachrütteln. Note: 4. © getty 11/15 Brandt: Schwacher Auftritt in seinem ersten Spiel von Beginn an. Hatte die erste gefährliche Hereingabe des Spiels (5.), danach endeten so ziemlich alle Ideen in Fehlpässen. 23 Ballverluste, kein Torschuss. Warf sich immerhin in die Zweikämpfe. Note: 4,5. © getty 12/15 Alcacer: Wie üblich nahm er kaum am Spiel teil und fiel nur vor dem Tor auf. Zunächst negativ, als er Bülter beim 0:1 nicht verfolgte, dann positiv in der Entstehung und Vollendung des 1:1. Note: 3,5. © getty 13/15 Dahoud: Kam in der Pause für den angeschlagenen Delaney, führte sich mit einem strammen Weitschuss gut ein (52.). Aber auch er konnte das Dortmunder Offensivspiel nicht beleben. Note: 4. © getty 14/15 Raphael Guerreiro: Rückte nach dem 1:3 für Weigl in die Partie, als Favre alles nach vorn warf. Ohne große Szenen. Keine Bewertung. © getty 15/15 Jacob Bruun Larsen: Auch er kam kurz vor Schluss noch in die Partie, setzte aber keine Akzente mehr. Keine Bewertung.

Die Rückstand-Spezialisten aus Dortmund zeigten sich aber nicht sonderlich geschockt und stellten in Person von Paco Alcacer umgehend wieder alles auf Anfang. In der Folge nahm das Spiel dann aber deutlich an Qualität ab. Die Borussia wirkte gegen das Abwehrbollwerk der Berliner ideenlos, Union versuchte es über den Kampf und mit langen Bällen auf die pfeilschnellen Stürmer. Julian Weigls Pfostentreffer (44.) war die einzig weitere nennenswerte Szene vor der Halbzeit.

Nach der Pause waren es wieder die Berliner, die den besseren Start erwischten und nach einem katastrophalen Fehlpass von Manuel Akanji erneut in Führung gingen. Dieses Mal zeigte der Treffer beim BVB deutlich mehr Wirkung: Die Passgenauigkeit in der Vorwärtsbewegung nahm ab und auch die zwingenden Torchancen blieben aus: Kein einziger Schuss aufs gegnerische Tor in der zweiten Hälfte spricht Bände.

Union nutzte diese einmalige Gelegenheit standesgemäß aus, Sebastian Andersson besiegelte knapp 15 Minuten vor Ende die erste Saison-Niederlage des BVB und damit verbunden den ersten Bundesliga-Sieg der Union-Vereinsgeschichte. In der Tabelle ist Union vor den Sonntagsspielen erst einmal Zehnter, Dortmund rutscht auf Rang fünf ab.

Die Daten des Spiels 1. FC Union Berlin gegen Borussia Dortmund

Tore: 1:0 Bülter (22.), 1:1 Alcacer (25.), 2:1 Bülter (50.), 3:1 Andersson (75.)

22. Tor im 29. BL-Spiel für Alcacer, so schnell erreichte diese Marke zuvor noch kein Dortmunder. Ligaweit schaffte dies zuletzt Marek Mintal für den 1. FC Nürnberg im Jahr 2005 (22 Tore in den ersten 28 Spielen).

Jadon Sancho verzeichnete seine 10. Torvorlage im Jahr 2019 - alleiniger Höchstwert in der Bundesliga.

Dortmund kassierte im Kalenderjahr 2019 satte 14 Gegentore nach Standards - nur Mainz 05 steht in dieser Statistik schlechter da (16).

Dortmund verlor bis zum Spiel bei Union keines der letzten 10 BL-Spiele, in denen es zur Pause remis stand (5 Siege, 5 Remis) - die letzte Niederlage gab es beim 0:2 auf Schalke im April 2018.

Kein anderes Team kassierte im Jahr 2019 so viele BL-Gegentore aus der Distanz wie Dortmund (8).

Der Star des Spiels: Marius Bülter (Union Berlin)

Der Union-Profi erzielte das erste Heimtor der Berliner in der Bundesliga-Geschichte, sorgte für die erste Führung der Hauptstädter in der Bundesliga und schnürte seinen ersten Doppelpack im deutschen Profifußball. Viel mehr geht nicht.

Der Flop des Spiels: Manuel Akanji (Borussia Dortmund)

Der Innenverteidiger bestach zwar erneut mit einer überragenden Passquote (96 Prozent), hatte aber bei allen Gegentoren die Finger im Spiel. Beim 0:1 wirkte er zu zaghaft und kam zu spät in den Zweikampf, das 1:2 leitete er durch seinen Fehlpass selbst ein und auch beim 1:3 macht er keinen guten Eindruck.

Der Schiedsrichter: Dr. Felix Brych

Die Ecke vor der Führung der Berliner war nach Betrachtung der Zeitlupe wohl eine Fehlentscheidung, ansonsten leitete Brych die Partie aber mit seiner gewohnten Ruhe und Professionalität.