VfL Wolfsburg - 1. FSV Mainz 05 3:0: Wölfe dürfen von Europa träumen

Der VfL Wolfsburg schnuppert weiter intensiv am Europacup. Das Team von Trainer Bruno Labbadia schlug den FSV Mainz 05 in einer phasenweise schwachen Partie mit 3:0 (1:0) und untermauerte seine Ansprüche auf eine Topplatzierung am Saisonende. Die Niedersachsen besetzen bis mindestens Sonntag den Europa-League-Rang fünf, dann können die Konkurrenten von Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen allerdings wieder vorbeiziehen.



Wolfsburg jubelte vor 20.334 Zuschauern schon früh über die Führung. Nach schneller Kombination traf Maximilian Arnold mit präzisem Linksschuss (4.). Wout Weghorst erzielte per Handelfmeter das 2:0 (70.). Schiedsrichter Benjamin Cortus hatte zuvor einen Hinweis des Videoschiedsrichters auf ein Vergehen von Jean-Philippe Gbamin erhalten. Robin Knoche beseitigte mit dem 3:0 die letzten Zweifel am Wölfe-Erfolg (76.).

Mainz hängt im Tabellen-Mittelfeld fest

Die Rheinhessen hängen nach ihrer dritten Niederlage in Serie im Mittelfeld der Tabelle fest und brauchen erstmal nicht mehr in Richtung der Europacup-Plätze zu schielen. Das Team von Sandro Schwarz war bemüht, machte aber viele kleine Fehler.

Passsicher und mit guter Raumaufteilung: Die Gastgeber erwischten einen starken Start. Beim Treffer von Arnold halfen die Mainzer allerdings auch kräftig mit. Sie verschoben zu behäbig und Arnold stand sträflich frei. Die 05er versuchten anschließend, die Intensität hochzufahren und kamen damit auch besser in die Partie. Pierre Kunde bereitete Koen Casteels im Wolfsburger Tor mit einem Distanzschuss die ersten Probleme (5.), auch Danny Latza versuchte es von der Strafraumgrenze (7.).

Wolfsburg nimmt nach früher Führung Fuß vom Gas

Wolfsburg agierte nun zu passiv und stand sehr tief, weitere Torchancen brachte das Labbadia-Team erstmal nicht zustande. Die Mainzer Abwehrkante Moussa Niakhate, ansonsten im beherzten Dauerkampf mit Weghorst, kam stattdessen frei zum Kopfball, brachte aber nicht ausreichend Druck hinter den Ball (21.). Zeitweise war die Partie zerfahren, technische Fehler häuften sich. Latza (28.) und Wolfsburgs Rechtsverteidiger William (33.) hatten noch vielversprechende Abschlusschancen, verzogen jedoch.

Sowohl Labbadia als auch Schwarz riefen weiter permanent Anweisungen auf den Rasen, auch im zweiten Durchgang hatten beide Coaches viel zu korrigieren.

wird geladen

Partie von vielen Fehlern geprägt

Wolfsburg startete erneut besser, ein wuchtiger Freistoß von Arnold forderte Florian Müller im 05-Tor heraus (54.). Doch es blieb eine merkwürdige Partie. Guten Aktionen folgten zumeist vermeidbare Fehler, mit ansehnlichen Kombinationen wurden die Zuschauer kaum verwöhnt. Wolfsburg ließ sein Potenzial dann aber vor einem Volleyschuss von Weghorst aufblitzen (67.) und war dann eiskalt.