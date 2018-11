FC Bayern München - SC Freiburg 1:1: Später Schock für schwache Bayern

Der FC Bayern München hat seinen fünften Pflichtspielsieg in Folge verpasst. Am 10. Spieltag kam der deutsche Rekordmeister nicht über ein 1:1 (0:0) gegen den SC Freiburg hinaus.

Bayern-Trainer Kovac rotierte sein Team nach dem knappen Sieg im DFB-Pokal gegen Rödinghausen (2:1) kräftig durch. Nur Neuer, Rafinha, Süle, Alaba und Sanches blieben in der Startelf. Die auffälligste Umstellung: Kimmich ersetzte den verletzten Thiago im defensiven Mittelfeld. An der kovac'schen Grundordnung änderte sich dadurch aber nichts, die Hausherren agierten im gewohnten 4-3-3.

Freiburg-Coach Streich musste den Ausfall von Torjäger Petersen, der sich beim Pokalaus gegen Holstein Kiel (1:2) eine Muskelverletzung zugezogen hatte, kompensieren. Höler und Kleindienst bildeten die Breisgauer Doppelspitze. Das Hauptaugenmerk der Gäste lag aber von Anfang an auf der Defensive.

Sie standen sehr tief und verteidigten im 4-5-1. Der Rekordmeister kontrollierte Ball und Gegner, tat sich wie so häufig in den vergangenen Wochen allerdings schwer, Gefahr im letzten Drittel zu entwickeln. Bis auf Lewandowski, der alleine vor dem Tor in Schwolow seinen Meister fand (26.), und Robben mit einem schönen, aber unplatzierten Seitfallzieher (34.) spielte sich die Kovac-Mannschaft keine nennenswerten Chancen im ersten Durchgang heraus. Die Quittung für den tempoarmen, einfallslosen Bayern-Fußball: vereinzelte Pfiffe von den Rängen.

Nach dem Seitenwechsel bot sich den Zuschauern in der Allianz Arena ein anderes Bild. Bayern investierte mehr, aber auch Freiburg ging mutiger zu Werke. Ein Tor von Kleindienst (54.) zählte wegen Abseits nicht, auf der Gegenseite zeigte Schwolow mehrere Glanzparaden - bis zur 80. Minute. Dann fasste sich Gnabry ein Herz und überwand den Freiburger Keeper mit einem Flachschuss ins kurze Eck. Alles sah nach einem Arbeitssieg des Favoriten aus. Die unermüdlichen Freiburger wollten München aber nicht ohne eine Belohnung verlassen. Höler verwertete eine Günter-Flanke zum verdienten Ausgleich (89.).

Die Daten des Spiels FC Bayern München gegen Sport-Club Freiburg

Tore: 1:0 Gnabry (80.), 1:1 Höler (89.)

Es war der Tag der Jubiläen beim FC Bayern: Manuel Neuer und David Alaba bestritten jeweils ihr 200. Bundesliga-Spiel im Dress des Rekordmeisters, während Franck Ribery zu seinem 400. Pflichtspiel-Einsatz kam. Der Franzose darf sich als erstes ausländischer Spieler in der Vereinsgeschichte bezeichnen, der diese Marke erreicht.

Der Star des Spiels: Christian Günter (SC Freiburg)

Ackerte und rackerte 90 Minuten lang unermüdlich auf seiner linken Seite. Belohnte seinen beherzten Auftritt mit einer tollen Torvorlage für Höler kurz vor Schluss.

Der Flop des Spiels: Robert Lewandowski (FC Bayern München)

Ließ eine der wenigen Großchancen der Münchner liegen, abgesehen davon aber auch jegliche Bindung zum Spiel vermissen, Hatte mit 31 Ballaktionen die wenigsten aller Startelf-Feldspieler. Ein gebrauchter Tag für den Polen.

Der Schiedsrichter: Felix Zwayer

Hatte in einer insgesamt fair geführten Begegnung alles im Griff. Entschied nach einem Foul im Sechzehner an Gnabry (39.) auf Weiterspielen, pfiff Kliendiensts Treffer (54.) wegen Abseits zurück und interpretierte Guldes Ballberührung im Sechzehner (58.) nach zweiminütiger Rücksprache mit seinem Videoassistenten nicht als Handspiel - korrekt.