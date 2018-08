BVB - RB Leipzig: TV-Sender, Livestream, Aufstellungen, Anstoß, Datum

Zum Abschluss des 1. Spieltags der neuen Bundesliga-Saison kommt es zum Topspiel zwischen Borussia Dortmund und RB Leipzig. SPOX hat die wichtigsten Infos zur Partie im Überblick.

Sowohl der BVB als auch RB Leipzig kamen den eigenen Ansprüchen in der vergangenen Bundesliga-Saison nur phasenweise nach und wollen in der kommenden Saison wieder ganz oben angreifen. Während sich Dortmund mit 55 Punkten auf Grund der besseren Tordifferenz gegenüber Leverkusen in die Champions League rettete, landete RB Leipzig auf dem sechsten Tabellenplatz.

Wann und wo spielt Borussia Dortmund gegen RB Leipzig?

Spiel Borussia Dortmund - RB Leipzig Datum Sonntag, 26. August 2018 Uhrzeit 18:00 Uhr Stadion Signal Iduna Park

Borussia Dortmund gegen RB Leipzig: TV-Sender & Livestream

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in Deutschland/Österreich/Schweiz Sky Bundesliga SkyGo

Borussia Dortmund gegen RB Leipzig: Aufstellungen und Kader-News

Im Vorfeld der Partie werden hier die Aufstellungen und aktuellsten News beider Mannschaften zu finden sein.

Vorschau aufs Spiel Borussia Dortmund gegen RB Leipzig