FC Bayern München - TSG 1899 Hoffenheim: Der Schiedsrichter des Eröffnungsspiels

Zum sechsten Mal in Folge eröffnet der FC Bayern München als amtierender Deutscher Meister die neue Bundesliga-Saison. Am Freitag, 24. August, trifft der Rekordmeister auf die TSG 1899 Hoffenheim. SPOX zeigt, wer der Schiedsrichter der Partie ist.

Bayern gewann jedes der vergangenen fünf Auftaktspiele. Für die TSG ist es hingegen das erste Bundesliga-Eröffnungsspiel in der Vereinshistorie.

Bayern München - Hoffenheim: Bastian Dankert ist der Schiedsrichter

Bastian Dankert wird das Bundesliga-Eröffnungspiel zwischen Bayern und Hoffenheim pfeifen. Als Linienrichter sind Rene Rohde und Markus Häcker im Einsatz, der Vierte Offizielle ist Thorsten Schiffner. Darüber hinaus agieren Sascha Stegemann und als Assistent Benedikt Kempkes als Videoschiedsrichter.

Bastian Dankert: Seine bisherige Schiedsrichter-Laufbahn

Bastian Dankert ist seit 2012 Schiedsrichter in der Bundesliga und pfiff seitdem 79 Partien in Deutschlands höchster Klasse, in der 2. Bundesliga war er 51 Mal im Einsatz. Seit 2014 ist er zudem FIFA-Schiedsrichter.

Für die Weltmeisterschaft 2018 wurde er als Videoschiedsrichter nominiert und bei insgesamt 17 Partien eingesetzt, darunter auch das Spiel um Platz drei.

Hauptberuflich ist Dankert ebenfalls im Fußball aktiv. Er ist nämlich Geschäftsführer und Marketingleiter des Fußballverbands Mecklenburg-Vorpommern.

Bayern München gegen 1899 Hoffenheim: Alle weiteren Informationen

