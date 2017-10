An der Grenze

Bundesliga Sa Jetzt Alle Samstags-Highlights: HSV-FCB, BVB, VfB & RBL Primeira Liga Live Porto -

Pacos Ferreira Premier League Live Stoke -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Live Swansea -

Leicester (DELAYED) Premier League Live Newcastle -

Crystal Palace (Delayed) Primera División Villarreal -

Las Palmas Eredivisie PSV – Heracles Serie A Chievo Verona -

Hellas Verona Championship Ipswich -

Norwich CSL Guangzhou Evergrande -

Guizhou Eredivisie Feyenoord -

Ajax Premier League Everton -

Arsenal Ligue 1 Nizza -

Strassburg Serie A Atalanta -

Bologna Serie A Benevento -

Florenz Serie A AC Mailand -

Genua Serie A SPAL -

Sassuolo Serie A FC Turin -

AS Rom Premier League ZSKA Moskau -

Zenit Primera División Celta Vigo -

Atletico Madrid Ligue 1 Troyes -

Lyon Premier League Tottenham -

Liverpool First Division A Anderlecht -

Genk Serie A Udinese -

Juventus Premier League Dynamo Kiew -

Schachtjor Donezk Primera División Leganes -

Bilbao Super Liga Roter Stern Belgrad -

Lucani Primera División Real Madrid -

Eibar Serie A Lazio -

Cagliari Serie A Sao Paulo -

Flamengo Ligue 1 Marseille -

PSG Allsvenskan Malmö -

AIK Primera División Real Sociedad -

Espanyol Primera División La Coruna -

Girona Copa del Rey Saragossa -

Valencia Serie A Inter Mailand -

Sampdoria League Cup Arsenal -

Norwich League Cup Leicester -

Leeds League Cup Swansea -

Man United League Cup Man City -

Wolverhampton Copa del Rey Murcia -

Barcelona Copa Libertadores River Plate -

Lanus Serie A Atalanta -

Hellas Verona First Division A Genk -

Brügge Serie A Bologna -

Lazio Serie A Cagliari -

Benevento Serie A Chievo -

Milan Serie A Florenz -

FC Turin Serie A Genua -

Neapel Serie A Juventus -

SPAL Serie A AS Rom -

Crotone Serie A Sassuolo -

Udinese Premiership Aberdeen -

Celtic League Cup Chelsea -

Everton League Cup Tottenham -

West Ham Coupe de la Ligue Strasbourg -

Saint-Etienne Copa del Rey Elche -

Atletico Madrid Copa Libertadores Barcelona SC -

Gremio Copa Sudamericana Fluminense -

Flamengo Copa del Rey Fuenlabrada -

Real Madrid Ligue 1 PSG -

Nizza Championship Leeds -

Sheffield Utd A-League Adelaide Udt – Melbourne City Primera División Alaves -

Valencia Premier League Man United -

Tottenham Premiership Hearts -

Rangers 1. HNL Dinamo Zagreb -

Rijeka Premier League Liverpool -

Huddersfield Championship Cardiff -

Millwall Primera División Sevilla -

Leganes Ligue 1 Bordeaux -

Monaco Serie A Milan -

Juventus Premier League Bournemouth -

Chelsea Primera División Atletico Madrid -

Villarreal Championship Hull -

Nottingham Ligue 1 Caen -

Troyes Ligue 1 Dijon -

Nantes Ligue 1 Guingamp -

Amiens Ligue 1 Montpellier -

Rennes Ligue 1 Strasbourg -

Angers Premier League Arsenal -

Swansea (DELAYED) Primera División Bilbao -

Barcelona Serie A AS Rom -

Bologna Primeira Liga Boavista -

Porto Premier League Watford -

Stoke (Delayed) Premier League West Bromwich – Man City (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

West Ham (Delayed) Super Liga Cacak -

Partizan CSL Hebei -

Guangzhou Evergrande J1 League Kofu -

Kobe Primera División Getafe -

Real Sociedad Eredivisie Vitesse -

PSV Serie A Benevento -

Lazio Championship Birmingham -

Aston Villa Premier League Zenit -

Lok Moskau First Division A Brügge -

Sint-Truiden Premier League Brighton -

Southampton Ligue 1 Lyon -

Metz Serie A Crotone- Florenz Serie A Neapel -

Sassuolo Serie A Sampdoria -

Chievo Verona Serie A SPAL -

Genua Serie A Udinese -

Atalanta Primera División Girona -

Real Madrid Ligue 1 Toulouse -

St. Etienne Premier League Leicester -

Everton Primera División Eibar -

Levante Serie A Ponte Preta -

Corinthians Primera División Malaga -

Celta Vigo Serie A FC Turin -

Cagliari Ligue 1 Lille -

Marseille Superliga Boca Juniors -

Belgrano Serie A Hellas Verona – Inter Mailand Premier League Burnley -

Newcastle Primera División Espanyol -

Real Betis Primera División Las Palmas -

La Coruna Copa Libertadores Lanus -

River Plate Championship Preston -

Aston Villa Copa Libertadores Grêmio -

Barcelona Copa Sudamericana Flamengo -

Fluminense A-League Melbourne City -

Sydney Ligue 1 Rennes -

Bordeaux Begles Primera División Real Betis -

Getafe

Zwei Wettbewerbe, fünf Spiele, ein Sieg - so lauten die jüngsten tristen Resultate des furios gestarteten BVB. Die Borussia muss gerade lernen, dass Peter Bosz' System Grenzen hat.

Michael Zorc konnte vor dem Anpfiff noch grinsen. "Es ist ja fast schon ein Adelsschlag", sagte er und lächelte die Frage nach dem Standing von Trainer Bosz süffisant weg, "wenn wir jetzt über den Trainer diskutieren, obwohl der Klub in der Liga auf Platz eins steht". Seit 30 Jahren sei er jetzt in der Bundesliga, aber: "Man lernt nie aus."

Knapp zwei Stunden nach dem ausgerufenen Adelsschlag war niemandem im schwarzgelben Lager mehr nach Lachen zumute. Ein Satz war es, der die Aufarbeitung des 2:2 gegen Eintracht Frankfurt prägte: "Das darf uns nicht passieren." Maximilian Philipp sagte ihn, Nuri Sahin sagte ihn sogar zweimal und Bosz schob hinterher: "Man darf den Gegner nicht leben lassen."

Der BVB fühlt sich nach den jüngsten Spielen schon ein wenig kriselnd an. Oder ist das, was sich gerade Woche für Woche auf dem Platz abspielt, einfach das normale Gesicht der Borussen?

wird geladen

BVB: Die Lobeshymnen sind verstummt

Die Lobpreisungen des Saisonbeginns sind auf jeden Fall verstummt. Getragen von der Euphorie unter dem neuen Trainer, mit einem dankbaren Auftaktprogramm und hier und da der nötigen Dosis Glück überstrahlte der BVB die unansehnlichen Ancelotti-Bayern.

Die neue Borussia, Deutschlands beste Mannschaft, Tabellenführer, Meisterkandidat.

"Wir haben nicht den Fußball gezeigt, den wir spielen können, vor allem im Aufbau von hinten heraus", heißt es knapp drei Monate später von Bosz. Der Fußball, den sie spielen können, diesen gnadenlosen Powerfußball des Niederländers - er ist jetzt schon entschlüsselt, heißt es immer öfter.

Zumindest stößt der Fußball, mit dem der BVB zu Saisonbeginn ein berauschendes Hoch durchlebte, gerade an seine Grenzen. Eine dieser Grenzen ist beispielsweise die Verletzungsseuche in der Abwehr. Gegen Frankfurt fehlten Marcel Schmelzer, Lukasz Piszczek, Raphael Guerreiro und Erik Durm - vier Außenverteidiger. Dazu in der Innenverteidigung Ömer Toprak und der Rot-gesperrte Sokratis. Übrig blieben Jeremy Toljan, ein Neuzugang, Dan-Axel Zagadou, ein 18-Jähriger, Neven Subotic, ein Reservist.

Weigl und Subotic in der Innenverteidigung

So mussten eben jener Toljan links, Mittelfeldspieler Julian Weigl und der bis dahin in der Saison überhaupt nicht berücksichtigte Subotic in der Mitte sowie Innenverteidiger Marc Bartra auf rechts die Abwehrkette in einem System bilden, das auch in Topbesetzung die ganze Saison über noch keine gesunde Balance oder Sicherheit verkörperte.

"Ein großes Kompliment an die, die da gespielt haben", verteilte der Coach im Anschluss. Es sei schließlich nicht einfach, "wenn man so lange nicht gespielt hat wie Neven oder auch für Jule, der zum ersten Mal auf dieser Position spielte. Die Jungs haben es gut gemacht."

Über dieses "gut" kann man jetzt vortrefflich streiten, so offenbarte der BVB den Gastgebern aus Frankfurt unerhört große Räume. Zaubertaten brauchte es nie, nur mal einen Chip, mal einen einfachen Pass in die Tiefe, mal langes Holz, um wieder einen Frankfurter auf die gefährliche Reise gen Roman Bürki zu schicken.

Dass es im Kasten der Borussen nicht öfter klingelte, lag an der Unfähigkeit der Eintracht - und daran, dass die Einzelspieler dieser wilden BVB-Formation wenigstens als Einzelspieler funktionierten.

FIFA 18: So gut sind die BVB-Spieler © getty 1/33 FIFA 18 wird bald endlich veröffentlicht. Bereits in den letzten Wochen wurden einige Werte veröffentlicht. SPOX zeigt die Gesamtstärken aller Dortmund-Spieler © getty 2/33 Patrick Fritsch - Gesamtstärke: 55 © getty 3/33 David Sauerland - Gesamtstärke: 56 © getty 4/33 Jan-Niklas Beste - Gesamtstärke: 59 © getty 5/33 Dominik Reimann - Gesamtstärke: 60 © getty 6/33 Jacob Bruun Larsen - Gesamtstärke: 62 © getty 7/33 Dan-Axel Zagadou - Gesamtstärke: 63 © getty 8/33 Alexander Isak - Gesamtstärke: 68 © getty 9/33 Joo-Ho Park - Gesamtstärke: 73 © getty 10/33 Jeremy Toljan - Gesamtstärke: 75 © getty 11/33 Maximilian Philipp - Gesamtstärke: 77 © getty 12/33 Eric Durm Gesamtstärke: 77 © getty 13/33 Neven Subotic - Gesamtstärke: 77 © getty 14/33 Roman Weidenfeller - Gesamtstärke: 77 © getty 15/33 Christian Pulisic - Gesamtstärke: 78 © getty 16/33 Sebastian Rode - Gesamtstärke: 78 © getty 17/33 Mahmoud Dahoud - Gesamtstärke: 79 © getty 18/33 Nuri Sahin - Gesamtstärke: 79 © getty 19/33 Andre Schürrle - Gesamtstärke: 80 © getty 20/33 Marcel Schmelzer - Gesamtstärke: 80 © getty 21/33 Marc Bartra - Gesamtstärke: 81 © getty 22/33 Andrey Yarmolenko - Gesamtstärke: 81 © getty 23/33 Mario Götze - Gesamtstärke: 81 © getty 24/33 Julian Weigl - Gesamtstärke: 81 © getty 25/33 Raphael Guerreiro - Gesamtstärke: 81 © getty 26/33 Gonzalo Castro - Gesamtstärke: 82 © getty 27/33 Shinji Kagawa - Gesamtstärke: 83 © getty 28/33 Ömer Toprak - Gesamtstärke: 83 © getty 29/33 Lukasz Piszczek - Gesamtstärke: 83 © getty 30/33 Roman Bürki - Gesamtstärke: 84 © getty 31/33 Marco Reus - Gesamtstärke: 86 © getty 32/33 Sokratis - Gesamtstärke: 86 © getty 33/33 Pierre-Emerick Aubameyang - Gesamtstärke: 88

Aubameyang braucht eine Pause

Eine andere System-Grenze scheint auch die Personalsituation im Sturm zu sein. Pierre-Emerick Aubameyang bestätigte gegen Frankfurt den Eindruck, den der Gabuner bereits beim blamablem 1:1 gegen Nikosia unter der Woche vermittelte: der Angreifer braucht vom intensiven Spiel des BVB eine Pause.

In Hälfte eins schlich er abgemeldet über den Platz, bekam ganze acht Mal das Spielgerät. Beim mittelfeldlosen Harakiri, das beide Mannschaften im zweiten Abschnitt veranstalteten (SGE-Sportvorstand Fredi Bobic: "Das habe ich zuletzt bei den Alten Herren erlebt"), kam Aubameyang besser zur Geltung, war aber entweder immer einen Schritt zu spät oder ließ seine Hochkaräter ungewohnt schlampig liegen.

Doch wer soll Aubameyang zuverlässig ersetzen? Genau eine Alternative haben die Borussen in Sachen Mittelstürmer im Kader: Alexander Isak, einen 18-Jährigen Schweden, der in einem knappen Jahr im Ruhrpott genau 32 Minuten auf dem Feld stand.

Bosz: "Nuri trifft den einzigen Frankfurter auf der Linie"

Und so fügen und formen sich viele Kleinigkeiten zu einer problematischen Situation. Freilich darf man nicht vergessen, dass vor allem die letzten drei Partien auch anders hätten ausgehen können, hätte der BVB seine Großchancen in den Schlussminuten gegen Leipzig, APOEL und die Eintracht verwertet. "Die Jungs versuchen es bis zum Schluss, sind vielleicht ein bisschen müde", sagt Bosz. "Uns fehlt am Ende ein bisschen das Glück. Nuri trifft dann den einzigen Frankfurter Spieler auf der Linie."

So wird der BVB wohl die unterhaltsamste Mannschaft der Liga bleiben - für den neutralen Zuschauer. Gnadenlos im Pressing, furios nach vorne, mit dem Mut zur Lücke in der Defensive.

Will er das nicht sein, muss der BVB Letzteres in den Griff bekommen. Oder eben mehr Tore schießen. Dass Bosz seinen Kurs und die Taktik ändert, scheint nämlich keine Option zu sein.

Das darf uns nicht passieren. Ein Satz, der in Dortmund am Samstagabend womöglich nicht zum letzten Mal gefallen ist.