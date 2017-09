Dank Boateng: Eintracht erkämpft ersten Dreier

Bundesliga Sa Jetzt Die Highlights vom Samstag mit FCB & BMG Premier League Live Leicester -

Chelsea Championship Live Bolton -

Middlesbrough Primera División Live Valencia -

Atletico Madrid Ligue 1 Live Nizza -

Monaco Serie A Live Juventus -

Chievo Verona Premier League Stoke -

Man United Primera División Sevilla -

Eibar Championship Sheffield Wed -

Nottingham Ligue 1 Caen -

Dijon Ligue 1 Montpellier -

Nantes Ligue 1 Straßburg -

Amiens Ligue 1 Troyes -

Toulouse Premier League Everton -

Tottenham (DELAYED) Eredivisie Ajax -

Zwolle Primera División Barcelona -

Espanyol Serie A Sampdoria -

AS Rom (abgesagt) Premier League Brighton -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Arsenal -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Southampton -

Watford (Delayed) Primera División La Coruna -

Real Sociedad Eredivisie Heerenveen -

Eindhoven Serie A Inter Mailand -

SPAL Premier League Dinamo Moskau -

Zenit Premier League Burnley -

Crystal Palace Ligue 1 St. Etienne -

Angers Serie A Atalanta -

Sassuolo Serie A Cagliari -

Crotone Serie A Hellas Verona -

Florenz Serie A Lazio -

AC Mailand Serie A Udinese -

Genua Primera División Bilbao -

Girona Ligue 1 Lyon -

Guingamp Premier League Swansea -

Newcastle Serie A Benevento -

FC Turin Primera División Celta Vigo -

Alaves 1. HNL Dinamo Zagreb -

Rudes Primera División Villarreal -

Real Betis Serie A Bologna -

Neapel Serie A Santos -

Corinthians Ligue 1 Marseille -

Rennes Superliga Lanus -

Boca Juniors Ligue 2 Reims -

Brest Premier League West Ham -

Huddersfield Primera División Malaga -

Las Palmas Copa Libertadores San Lorenzo -

Lanus Copa Sudamericana Chapecoense -

Flamengo Copa Libertadores Barcelona SC -

Santos Copa Libertadores Botafogo -

Gremio Copa Libertadores Jorge Wilstermann -

River Plate First Division A Brügge -

Mechelen Ligue 1 Toulouse -

Bordeaux Premiership Partick Thistle -

Rangers Premier League Bournemouth -

Brighton Primera División Eibar -

Leganes J1 League Omiya -

Gamba J1 League Kobe -

Sapporo Primera División Levante -

Valencia Premier League Crystal Palace -

Southampton CSL Shanghai SIPG -

Shanghai Shenhua Serie A Crotone -

Inter Mailand Premier League Liverpool -

Burnley Championship Hull -

Sunderland Primera División Getafe -

Barcelona Ligue 1 Monaco -

Straßburg Serie A Florenz -

Bologna Premier League Tottenham -

Swansea Primera División Real Betis -

La Coruna Championship Barnsley -

Aston Villa Ligue 1 Dijon -

Saint-Etienne Ligue 1 Guingamp -

Lille Ligue 1 Nantes -

Caen Ligue 1 Troyes -

Montpellier Premier League Huddersfield -

Leicester (DELAYED) Primera División Atletico Madrid -

Malaga Serie A AS Rom -

Hellas Verona Premier League West Brom -

West Ham (DELAYED) Premier League Watford -

Man City (Delayed) Premier League Newcastle -

Stoke (DELAYED) Super Liga Partizan -

Radnicki Nis Serie A Sassuolo -

Juventus CSL Jiangsu -

Guangzhou Evergrande Eredivisie ADO Den Haag -

Ajax Premier League Chelsea -

Arsenal Ligue 1 Amiens -

Marseille Serie A AC Mailand -

Udinese Serie A Neapel -

Benevento Serie A SPAL -

Cagliari Serie A FC Turin -

Genua Primera División Girona -

Sevilla Eredivisie PSV -

Feyenoord 1. HNL Hajduk Split -

Rijeka Ligue 1 Angers -

Metz Ligue 1 Rennes -

Nizza Premier League Man United -

Everton Serie A Chievo -

Atalanta Primera División Las Palmas -

Bilbao Primera División Real Sociedad -

Real Madrid Serie A Genua -

Lazio Serie A Corinthians -

Vasco Ligue 1 PSG -

Lyon Ligue 2 Lens -

Quevilly Primera División Espanyol -

Celta Vigo Primera División Valencia -

Málaga Serie B Palermo -

Perugia Serie A Bologna -

Inter Mailand Primera División Barcelona -

Eibar Serie A Benevento -

AS Rom Primera División Bilbao -

Atlético Madrid Primera División Leganés -

Girona Serie A Juventus -

Florenz Serie A Lazio -

Neapel Serie A AC Mailand -

SPAL Serie A Udinese -

FC Turin Primera División Sevilla -

Las Palmas Primera División Real Madrid -

Real Betis Copa Sudamericana Flamengo -

Chapecoense Primera División Villarreal -

Espanyol Ligue 1 Lille -

Monaco

Eintracht Frankfurt hat sich dank Neuzugang Kevin-Prince Boateng den ersten Sieg der Saison erkämpft. Bei Borussia Mönchengladbach gewann man am 3. Spieltag der Bundesliga mit 1:0 (1:0).

Die Eintracht hätte schon nach einer Minute führen können, doch einen Abschluss von Gacinovic drückte Boateng am langen Pfosten aus Abseitsposition über die Linie - der Ball wäre wohl auch so rein gegangen. Gute zehn Minuten später belohnte sich die Eintracht dann aber für einen engagierten Beginn: Wieder war es Boateng, diesmal zählte das Tor, erster Saisontreffer der Gäste.

Die hatten danach weitere Chancen und dominierte mit ihrer Angriffsreihe vor allem körperlich, bevor man sich dann weiter zurückzog und Gladbach kommen ließ. Die Borussia präsentierte sich im Ballbesitz ideenlos, der einzige Torschuss der ersten Hälfte resultierte aus einem Konter.

Die zweite Hälfte war kaum fünf Minuten alt, da musste der Torschütze mit Verdacht auf Gehirnerschütterung raus. Die Gastgeber, mittlerweile hinten mit einer Dreierkette unterwegs, bekamen weiter kaum Tempo in ihre Aktionen, nach einer Ecke durfte sich Frankfurts Keeper Hradecky aber mit einer Glanzparade gegen einen Weitschuss von Stindl auszeichnen.

Der Eintracht ging nach und nach die Luft aus, sie wurden in den letzten 20 Minuten immer weiter am eigenen Strafraum eingeschnürt, Hazard drosch von links aus guter Position aber weit drüber. Frankfurt beschränkte sich in der zweiten Hälfte auf ganze zwei Torschüsse, brachte den Sieg am Ende aber clever über die Zeit, weil den Fohlen einfach nichts einfiel.

Die Daten zum Spiel

Tor: 0:1 Boateng (13.)

Nach bisher zwei Spielen ohne eigenen Treffer erzielt die SGE nach 193 Minuten der neuen Saison das erste Tor. Nie zuvor musste die SGE so lange auf das erste Tor einer BL-Saison warten.

Von den letzten 17 BL-Spielen hat die SGE nach Pausenführung nur 1 verloren (13 Siege und 3 Remis). Dies war jedoch bei der letzten Pausenführung (1-0 in Mainz am 33. Spieltag in der Vorsaison, Endstand 2-4) der Fall.

Zehn der saisonübergreifend letzten 18 Gegentore der Borussia fielen nach einer Standardsituation.

Der Star des Spiels: Sebastian Haller

Der Sieben-Millionen-Euro-Neuzugang überzeugte als einzige Spitze und gab einen massiven Sturmtank, der als Anspielstation immer wieder Bälle festmachte und sie dann auch mit Übersicht weitergeben konnte. Legte nach einem Einwurf mit dem Oberschenkel das 1:0 von Boateng vor, bestritt zudem enorme 34 Zweikämpfe, von denen er 56 Prozent gewann. Extrem mannschaftsdienliche 90 Minuten.

Der Flop des Spiels: Thorgan Hazard

Konnte das Offensivspiel der Gladbacher nicht strukturieren oder dem Spiel Tempo geben, hatte selbst nur eine richtig gute Aktion, bei der er den Ball aber übermotiviert auf die Tribüne haute. Vergleichsweise wenige 57 Ballaktionen, gewann außerdem nur schwache 31 Prozent seiner Zweikämpfe.

wird geladen

Der Schiedsrichter: Dr. Robert Kampka

In einem über weite Strecken sehr fair geführten Spiel machten es beide Teams Dr. Robert Kampka nur selten schwer, der hatte die Partie mit seiner unaufgeregten Art gut im Griff und musste erst in der 61. Minute die erste Gelbe Karte zücken. Beim leichten Schubser von Fernandes gegen Vestergaard im Strafraum ließ er zu Recht weiterspielen. Raffaels Fall wenig später war ebenfalls nicht elfmeterreif. Die Gelbe Karte gegen Hazard nach dem Strauchler von Chandler war aber nichts, in der Hektik der Schlussphase schien sich der 35-Jährige ein bisschen anstecken zu lassen. Bobadilla stürzte in der Nachspielzeit zu theatralisch, ebenfalls kein Elfer. Gab über sieben Minuten Nachspielzeit, was aber aufgrund einiger Verzögerungen in Ordnung war.