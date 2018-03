FC Augsburg besiegt Hannover 96 und beendet seine Negativserie

Augsburg feierte den ersten Auswärtssieg in diesem Kalenderjahr. Seit dem 3:1 in Mainz Anfang Dezember hatte es auswärts nur 2 Punkte aus 5 Spielen gegeben.

Erstmals in dieser Saison verlor Hannover 3 Bundesligaspiele in Folge, mehr waren es zuletzt im März/April 2016 (5 Pleiten in Folge).