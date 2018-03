Der 26. Bundesliga-Spieltag auf einen Blick

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Premier League Crystal Palace -

Am 26. Spieltag der Bundesliga steigt das Topspiel am Sonntagabend zwischen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt - es geht um die Champions League! Im rheinischen Derby zwischen Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach am Samstagabend stehen ebenfalls die internationalen Plätze im Mittelpunkt. Tabellenführer Bayern München empfängt den akut abstiegsgefährdeten Hamburger SV.

Der FSV Mainz 05 kämpft ebenfalls gegen den Abstieg und bekommt es zum Auftakt am Freitag mit den auf Platz zwei stehenden Schalkern zu tun. Eine ähnliche Ausgangssituation gibt es beim Gastspiel des VfL Wolfsburg bei der TSG Hoffenheim.

Außerdem ist das Abstiegsgespenst diesmal am Montagabend an der Weser zu Gast: Werder Bremen trifft auf den 1. FC Köln. Die restlichen Partien spielen sich im Mittelfeld des Tableaus ab. RB Leipzig reist zum VfB Stuttgart, Hannover 96 erwartet Augsburg und Hertha BSC spielt gegen den SC Freiburg.

Alle Spiele des 26. Spieltags

Anstoßzeit Partie Liveticker Fr., 20:30 Uhr 1. FSV Mainz 05 - FC Schalke 04 SPOX Sa., 15:30 Uhr FC Bayern München - Hamburger SV SPOX Sa., 15:30 Uhr Hannover 96 - FC Augsburg SPOX Sa., 15:30 Uhr Hertha BSC - Sport-Club Freiburg SPOX Sa., 15:30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim - VfL Wolfsburg SPOX Sa., 18:30 Uhr Bayer 04 Leverkusen - Borussia Mönchengladbach SPOX So., 15:30 Uhr VfB Stuttgart - RB Leipzig SPOX So., 18:00 Uhr Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt SPOX Mo., 20:30 Uhr SV Werder Bremen - 1. FC Köln SPOX

Die Tabelle vor dem Freitagsspiel

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 25 59:18 41 63 2. Schalke 04 25 39:30 9 43 3. Borussia Dortmund 25 50:31 19 42 4. Eintracht Frankfurt 25 33:27 6 42 5. Bayer Leverkusen 25 45:33 12 41 6. RB Leipzig 25 38:34 4 39 7. TSG Hoffenheim 25 40:38 2 35 8. Borussia M'gladbach 25 33:37 -4 35 9. VfB Stuttgart 25 23:29 -6 33 10. FC Augsburg 25 33:32 1 32 11. Hannover 96 25 32:35 -3 32 12. Hertha BSC 25 30:31 -1 31 13. SC Freiburg 25 25:42 -17 29 14. Werder Bremen 25 24:30 -6 27 15. Wolfsburg 25 28:33 -5 25 16. 1. FSV Mainz 05 25 29:42 -13 25 17. Hamburger SV 25 18:35 -17 18 18. 1. FC Köln 25 24:46 -22 17

