Ohne Aubameyang: Borussia Dortmund nur mit Remis in Berlin

NFL Sa 21.01. US-Kommentar gesucht? DAZN lässt dir die Wahl! Primera División Espanyol -

FC Sevilla Premier League Brighton -

Chelsea Championship Aston Villa -

Barnsley Primera División Atletico Madrid -

Girona Ligue 1 Nantes -

Bordeaux Premier League Man City -

Newcastle Primera División Villarreal -

Levante Championship Sheffield Wed -

Cardiff Ligue 1 Amiens -

Guingamp Ligue 1 Montpellier -

Toulouse Ligue 1 Rennes -

Angers Ligue 1 Straßburg -

Dijon Ligue 1 Troyes -

Lille Premier League Arsenal -

Crystal Palace (DELAYED) Primera División Las Palmas -

Valencia Premier League West Ham -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Burnley -

Man United (DELAYED) Premier League Stoke -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Leicester -

Watford (DELAYED) Premier League Everton -

West Bromwich (DELAYED) A-League Melbourne City -

Adelaide Utd Primera División Alaves -

Leganes Serie A Atalanta -

Neapel Eredivisie Ajax -

Feyenoord Ligue 1 Nizza -

St. Etienne Serie A Bologna -

Benevento Serie A Lazio -

Chievo Verona Serie A Hellas Verona -

Crotone Serie A Sampdoria -

Florenz Serie A Udinese -

SPAL Serie A Sassuolo -

FC Turin Primera División Real Madrid -

La Coruna Eredivisie Heracles -

PSV Ligue 1 Monaco -

Metz Premier League Southampton -

Tottenham First Division A Genk -

Anderlecht Serie A Cagliari -

AC Mailand Primera División Real Sociedad -

Celta Vigo Primera División Real Betis -

FC Barcelona Serie A Inter Mailand -

AS Rom Ligue 1 Lyon -

PSG Serie A Juventus -

CFC Genua Premier League Swansea -

Liverpool Primera División Eibar -

Malaga Coupe de France Nantes -

Auxerre League Cup Bristol City -

Man City Premiership Partick Thistle -

Celtic Coupe de France Epinal -

Marseille Copa del Rey FC Sevilla -

Atletico Madrid Coupe de France PSG -

Guingamp Serie A Lazio -

Udinese Copa del Rey Alaves -

Valencia Serie A Sampdoria -

AS Rom League Cup Arsenal -

Chelsea Coupe de France Monaco -

Lyon Copa del Rey Real Madrid -

Leganes Indian Super League Kalkutta -

Chennai First Division A Brügge – Oostende Coupe de France Straßburg -

Lille Copa del Rey FC Barcelona -

Espanyol A-League Melbourne Victory -

FC Sydney Ligue 1 Dijon -

Rennes Primera División Bilbao -

Eibar Primera División La Coruna -

Levante Championship Bristol City -

QPR Primera División Valencia -

Real Madrid Ligue 1 PSG -

Montpellier Serie A Sassuolo -

Atalanta Primera División Malaga -

Girona Ligue 1 Angers -

Amiens Ligue 1 Guingamp -

Nantes Ligue 1 Metz -

Nizza Ligue 1 St. Etienne -

Caen Ligue 1 Toulouse -

Troyes Primera División Villarreal -

Real Sociedad Serie A Chievo Verona -

Juventus Primera División Leganes -

Espanyol Eredivisie Utrecht -

Ajax Eredivisie Feyenoord -

Den Haag Ligue 1 Lille -

Strassburg Serie A Turin – Benevento Serie A Neapel – Bologna Serie A Crotone -

Cagliari Serie A Florenz -

Hellas Verona Serie A CFC Genua -

Udinese Premiership Ross County -

Rangers Primera División Atletico Madrid -

Las Palmas Ligue 1 Bordeaux – Lyon First Division A Lüttich – Anderlecht Primera División FC Sevilla -

Getafe Primera División FC Barcelona -

Alaves Serie A AS Rom -

Sampdoria Ligue 1 Marseille -

Monaco Primera División Celta Vigo -

Real Betis Primeira Liga Belenenses -

Benfica Coppa Italia Atalanta -

Juventus Premier League Huddersfield -

Liverpool Coupe de la Ligue Rennes -

PSG Premier League West Ham -

Crystal Palace (Delayed) Premier League Swansea -

Arsenal (Delayed) Coppa Italia AC Mailand – Lazio Premier League Tottenham -

Man United Coupe de la Ligue Monaco -

Montpellier Primeira Liga Sporting -

Guimaraes Premier League Man City -

West Brom (Delayed) Premier League Everton -

Leicester (Delayed) Premier League Stoke -

Watford (Delayed) Premier League Southampton -

Brighton (Delayed) Premier League Chelsea -

Bournemouth (Delayed) Premier League Newcastle -

Burnley (Delayed) Indian Super League Mumbai City – Jamshedpur

Borussia Dortmund sich hat zum Auftakt des 19. Bundesliga-Spieltags mit 1:1 (0:0) von Hertha BSC getrennt. Damit springt der BVB in der Tabelle zumindest vorerst auf Platz drei.

Nach der Nichtberücksichtigung von Pierre-Emerick Aubameyang - eine rein sportliche Entscheidung, wie die BVB-Oberen vor der Partie noch einmal betonten - stellte Trainer Peter Stöger Andre Schürrle in die Spitze, die Außen wurden von Pulisic und Sancho besetzt. Bei der Hertha durfte Kraft das Tor für den verletzten Jarstein hüten.

Beide Teams liefen im 4-5-1 auf, wobei die Hertha das Spiel im Zentrum massiv verdichtete und Duda als eine Art Manndecker für Julian Weigl abstellte. Dem BVB blieb so nur der Weg auf die Flügel, so war in der ersten Halbzeit Sancho der auffälligste Mann in schwarzgelb. Nach 25 Minuten wurde das Spiel etwas offener, Chancen gab es in Halbzeit eins aufgrund der disziplinierten Verteidigungsarbeit der Hertha fast keine zu bewundern.

Ein einfacher Doppelpass und eine anschließende flache Hereingabe auf Selke sorgten nur 42 Sekunden nach Beginn der zweiten Hälfte für die überraschende Führung der Herthaner. Dortmund spielte anschließend noch offensiver, es entwickelte sich ein munterer Kick mit Chancen auf beiden Seiten, wobei Duda die fußballerische Todsünde beging und einen möglichen Treffer von Kalou klaute und dabei im Abseits stand.

Nachdem Kagawa auf Vorlage von Sancho per Kopf ausgeglichen hatte, wollte der BVB den Dreier und schnürte die Hertha fast komplett hinten ein. Sancho (82.), Toljan (84.) und Isak (86.) hatten noch gute Chancen auf das 2:1

Die Daten zum Spiel

Tore: 1:0 Selke (46.), 1:1 Kagawa (71.)

Zum 5. Mal gab es in dieser Saison keinen Schuss aufs Tor in der 1. Halbzeit einer BL-Partie - zum 3. Mal mit Beteiligung der Hertha (zuvor in Mainz und gegen Schalke).

Nur in 2 der letzten 14 Ligaspiele behielt Dortmund eine Weiße Weste: Am 16. Spieltag in Mainz feierte der BVB einen 2:0-Erfolg, dazu gab es am vergangenen Spieltag ein 0:0 gegen Wolfsburg. Insgesamt kassierte die Borussia in diesem Zeitraum 25 Gegentore.

Selke erzielte 3 der letzten 4 BL-Tore der Hertha, zuvor traf er doppelt beim 3:2 gegen RB Leipzig. Mit seinem 9. Pflichtspieltor im 16. Einsatz für die Hertha ist er Top-Torschütze der Berliner in der laufenden Saison.

Sancho ist der erste ab 2000 geborene Spieler, dem eine Torvorlage in der Bundesliga gelingt.

Hertha BSC blieb nur in einem der vergangenen 18 BL-Spiele ohne Gegentor - am 13. Spieltag beim 2:0 in Köln.

Der Star des Spiels: Jadon Sancho

Über den 17-Jährigen lief in der BVB-Offensive am meisten, Sancho beeindruckte mit Spiel- und Einsatzfreude. Dementsprechend war das Spiel der Dortmunder schon fast zu linkslastig. Ganz starke Vorlage auf Kagawa zum Ausgleich, da stört es auch nicht, dass er in der einen oder anderen Aktion noch etwas konsequenter hätte auftreten müssen.

Der Flop des Spiels: Ondrej Duda

Markierte den Sonderbewacher für Weigl, und das auch recht effektiv. Dafür konnte er in seiner nominellen Zehnerrolle aber kaum Akzente setzen, dazu eine schwache Zweikampfquote (35 Prozent). Außerdem klaute er Kalou das mögliche 2:0 vom Fuß - der Ball wäre wahrscheinlich drin gewesen.

wird geladen

Der Schiedsrichter: Christian Dingert (Lebecksmühle)

Hatte mit der Partie keine Schwierigkeiten, knifflige Szenen wie das mögliche Foul an Mitchell Weiser (25.) und die Abwehraktion von Stark (53.) schätzte er richtig ein. Das Klammern von Lustenberger gegen Yarmolenko in der Nachspielzeit war aber zumindest diskussionswürdig.

Die Reaktionen der Trainer

Pal Dardai (Trainer Hertha BSC): "Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt. Dann machen wir das Tor und müssen eigentlich auch das zweite machen. Wir haben sehr viel investiert. Es war ein gutes Bundesligaspiel, wir sind zufrieden mit dem Punkt."

Peter Stöger (Trainer Borussia Dortmund) ...

... zum Spiel: "Nach dem 0:1 haben wir es von der Raumaufteilung besser gemacht, dann waren wir auch besser im Spiel."

... zum vermeintlichen Foul an Andriy Yarmolenko: "Ich weiß nicht, was da schwierig ist. Er hat die Hände dran und reißt ihn um."