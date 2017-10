Der Bundesliga-Spieltag auf einen Blick

Premier League Sa 16:00 Familienduell: Jürgen Klopp trifft auf seinen Trauzeugen Basketbol Süper Ligi So 15:00 Derby in Istanbul: Galatasaray-Fenerbahce Copa del Rey Fuenlabrada -

Real Madrid Ligue 1 PSG -

Nizza Championship Leeds -

Sheffield Utd A-League Adelaide Udt – Melbourne City Primera División Alaves -

Valencia Premier League Man United -

Tottenham Premiership Hearts -

Rangers 1. HNL Dinamo Zagreb -

Rijeka Premier League Liverpool -

Huddersfield Championship Cardiff -

Millwall Ligue 1 Bordeaux -

Monaco Serie A AC Mailand -

Juventus Premier League Bournemouth -

Chelsea Primera División Atletico Madrid -

Villarreal Championship Hull -

Nottingham Ligue 1 Caen -

Troyes Ligue 1 Dijon -

Nantes Ligue 1 Guingamp -

Amiens Ligue 1 Montpellier -

Rennes Ligue 1 Straßburg -

Angers Premier League West Bromwich – Man City (DELAYED) Primera División Bilbao -

Barcelona Serie A AS Rom -

Bologna Primeira Liga Boavista -

Porto Primera División Sevilla -

Leganes Premier League Arsenal -

Swansea (DELAYED) Premier League Watford -

Stoke (Delayed) Premier League Crystal Palace -

West Ham (Delayed) CSL Hebei -

Guangzhou Evergrande J1 League Kofu -

Kobe Primera División Getafe -

Real Sociedad Eredivisie Vitesse -

PSV Serie A Benevento -

Lazio Championship Birmingham -

Aston Villa Premier League Zenit -

Lok Moskau First Division A Brügge -

Sint-Truiden Premier League Brighton -

Southampton Ligue 1 Lyon -

Metz Serie A Crotone -

Florenz Serie A Neapel -

Sassuolo Serie A Sampdoria -

Chievo Verona Serie A SPAL -

Genua Serie A Udinese -

Atalanta Primera División Girona -

Real Madrid Super Liga Cacak -

Partizan Ligue 1 Toulouse -

St. Etienne Premier League Leicester -

Everton Primera División Eibar -

Levante Serie A Ponte Preta -

Corinthians Primera División Malaga -

Celta Vigo Serie A FC Turin -

Cagliari Ligue 1 Lille -

Marseille Superliga Boca Juniors -

Belgrano Serie A Hellas Verona -

Inter Mailand Premier League Burnley -

Newcastle Primera División Espanyol -

Real Betis Primera División Las Palmas -

La Coruna Copa Libertadores Lanus -

River Plate Championship Preston -

Aston Villa Copa Libertadores Gremio -

Barcelona SC Copa Sudamericana Flamengo -

Fluminense A-League Melbourne City -

FC Sydney Ligue 1 Rennes -

Bordeaux Primera División Real Betis -

Getafe CSL Guangzhou Evergrande -

Tianjin Quanjian Primera División Valencia -

Leganes Championship Bristol -

Cardiff Premier League Stoke -

Leicester Premiership St. Johnstone -

Celtic Championship Aston Villa -

Sheffield Wed Primera División La Coruna -

Atletico Madrid Ligue 1 Angers -

PSG Serie A Bologna -

Crotone Premier League West Ham -

Liverpool Primera División Alaves -

Espanyol Championship Brentford -

Leeds Ligue 1 Monaco -

Guingamp Ligue 1 Montpellier -

Amiens Ligue 1 Nantes -Toulouse Ligue 1 Troyes -

Straßburg Premier League Huddersfield -

West Brom (Delayed) Primera División Barcelona -

Sevilla Serie A Genua -

Sampdoria Primeira Liga Porto -

Belenenses Premier League Newcastle -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

Brighton (DELAYED) Premier League Southampton -

Burnley (DELAYED) J1 League Kashima -

Urawa Primera División Levante -

Girona Serie A Inter Mailand -

FC Turin Premier League Tottenham -

Crystal Palace Championship Middlesbrough -

Sunderland Ligue 1 Nizza -

Dijon Serie A Cagliari -

Hellas Verona Serie A Chievo Verona -

Neapel Serie A Florenz -

AS Rom Serie A Juventus -

Benevento Serie A Lazio -

Udinese Premier League Man City -

Arsenal Primera División Celta Vigo -

Bilbao Eredivisie PSV -

Twente Ligue 1 Marseille -

Caen Ligue 1 Metz -

Lille Premier League Chelsea -

Man United First Division A Anderlecht -

Brügge Serie A Atalanta -

SPAL Primera División Real Sociedad -

Eibar Primera División Villarreal -

Malaga Premier League Everton -

Watford (DELAYED) Primera División Real Madrid -

Las Palmas Serie A Sassuolo -

AC Mailand Ligue 1 Saint-Étienne -

Lyon Superliga River Plate -

Boca Juniors



Der 10. Spieltag steht ganz im Zeichen der Neuauflage des Pokal-Dramas zwischen Leipzig und dem FC Bayern. Dortmund will in Hannover die Tabellenführung verteidigen, am Sonntag kommt's zum Krisen-Derby zwischen Stuttgart und Freiburg. Hier gibt's alle Infos zu allen Begegnungen des Spieltags, die Tabelle, Liveticker, die Highlights aller Spiele auf DAZN und ab Montag, 0 Uhr, bei SPOX im Video.

Alle Spiele des 10. Spieltags

Anstoßzeit Partie Ergebnis Fr., 20:30 Uhr 1. FSV Mainz 05 - Eintracht Frankfurt Sa., 15:30 Uhr Bayer 04 Leverkusen - 1. FC Köln Sa., 15:30 Uhr FC Schalke 04 - VfL Wolfsburg Sa., 15:30 Uhr Hannover 96 - Borussia Dortmund Sa., 15:30 Uhr Hertha BSC - Hamburger SV Sa., 15:30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim - Borussia Mönchengladbach Sa., 18:30 Uhr FC Bayern München - RB Leipzig So., 15:30 Uhr SV Werder Bremen - FC Augsburg So., 18:00 Uhr VfB Stuttgart - Sport-Club Freiburg

wird geladen

Die Tabelle vor dem Freitagsspiel

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Borussia Dortmund 9 25:7 18 20 2. Bayern München 9 22:7 15 20 3. RB Leipzig 9 16:10 6 19 4. TSG Hoffenheim 9 16:11 5 16 5. Schalke 04 9 12:9 3 16 6. Hannover 96 9 10:7 3 15 7. Eintracht Frankfurt 9 10:9 1 14 8. Borussia M'gladbach 9 13:17 -4 14 9. Bayer Leverkusen 9 20:14 6 12 10. FC Augsburg 9 12:10 2 12 11. Hertha BSC 9 9:11 -2 10 12. 1. FSV Mainz 05 9 10:15 -5 10 13. VfB Stuttgart 9 6:11 -5 10 14. Wolfsburg 9 9:12 -3 9 15. SC Freiburg 9 6:17 -11 8 16. Hamburger SV 9 6:15 -9 7 17. Werder Bremen 9 3:9 -6 5 18. 1. FC Köln 9 3:17 -14 2

Spielplan: Die Partien des nächsten Spieltags