Bayer nach Pleite gegen SCF im Abstiegskampf

Mike Frantz weiß wie man sich gegen Volland beweist und beteiligt sich mit der Vorlage für Nils Petersen an einem sauber eingenetztem Tor

Oh ja! Der Treffer natürlich ganz zu Freuden von Freiburg Coach Christian Streich

Zwei Minuten vor Schluss! Was für ein Gefühl! Der gerade eingewechselte Pascal Stenzel schießt in der 88. Minute das Siegtor für die Freiburger. Sympathischer Auftritt der Breißgauer und der Traum von Europa lebt weiter...

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - BORUSSIA DORTMUND 2:3: Marco Reus trifft vom Elferpunkt und bringt die eine Borussia in Führung

Robbery mal wieder in Höchstform

Eintracht stürmt an - Marvin Hitz muss alles riskieren

HERTHA BSC - VFL WOLFSBURG 1:0: Voller Einsatz doch noch fallen keine Tore in Berlin

Doch dann: Vedad Ibisevic köpfelt die Wölfe tief in den Tabellenkeller

KÖLN - HOFFENHEIM 1:1: Uuuuuuaaaah, gäääähn...Aufwachen! Bundesliga geht weiter! Hoffenheims Kevin Vogt macht es sich wie das ganze Spiel in Hälfte eins eher gemütlich

Die Kölner Fans sind wie immer von Beginn an hellwach und setzen vor dem Spiel ein Statement gegen den Bundesparteitag der AFD in Köln am Tag nach dem Spiel

