Mainz siegt nach Jobgarantie für Schmidt

Samstag, 15.04.2017

Die Berliner indes kassierten die achte Auswärtsschlappe in Folge und haben durch diese Misere einen Vereins-Negativrekord aufgestellt. Sie mussten damit einen weiteren Rückschlag im Kampf um die Qualifikation für die Europa League hinnehmen.

Vor rund 30.579 Zuschauern besiegelte Danny Latza (45.+1) den ersten Mainzer Heimerfolg seit über neun Wochen. Es war gleichzeitig ein verspätetes Geburtstagsgeschenk für Schmidt, der am Mittwoch 50 Jahre alt geworden war. Trotz der Talfahrt in den letzten Wochen hatte der Schweizer nach der 0:1-Niederlage am vergangenen Spieltag beim SC Freiburg von FSV-Sportdirektor Rouven Schröder eine Jobgarantie bis Saisonende erhalten.

Die Fußballwelt im Netz auf einen Blick - Jetzt auf LigaInsider checken!

Vor dem Anpfiff waren 20.000 T-Shirts mit der Aufschrift "Mainzbleibt1" an die Fans verteilt worden, um den Schulterschluss zwischen den Anhängern, der Stadt und dem Team zu dokumentieren. Vor der Arena hingen viele Dutzend "100 Prozent für unser Ziel"- Transparente.

Und die Rheinhessen zeigten von Beginn an, dass sie um die brenzlige Situation wissen. Die Schmidt-Mannschaft, die auf den kurzfristig ausgefallenen Levin Öztunali (Muskelprobleme) sowie Stammkeeper Jonas Lössl (Knieblessur) und Jean-Philippe Gbamin (Rotsperre) verzichten musste, präsentierte sich gegen die tief stehenden Berliner äußerst bissig.

Fehlende spielerische Klasse wurde von Seiten des Abstiegskandidaten mit großer Kampfkraft wettgemacht. Zu klaren Chancen kam es in einer intensiven Partie aber erst nach einer knappen halben Stunde. Doch Latza (26.) und Jhon Cordoba (29.) scheiterten zunächst.

Latza mit fünftem Saisontor

Der emsige Latza wurde aber wenig später belohnt, als er mit einem Schlenzer aus rund 19 Metern ins untere Toreck erfolgreich war. Allerdings wurde sein Schuss vom Kopf des Hertha-Innenverteidigers John Anthony Brooks unhaltbar abgefälscht. Es war das fünfte Saisontor von Mittelfeldspieler Latza.

Beste Bilder des 29. Spieltags: Du kannst Traumtor? Pah! Ich auch! © getty 1/12 BORUSSIA DORTMUND - EINTRACHT FRANKFURT: Natürlich werden in Dortmund die Einlasskontrollen verstärkt durchgeführt /de/sport/fussball/bundesliga/1704/diashows/29-spieltag/beste-bilder/fcb-bvb-rbl-hsv-bremen.html © getty 2/12 Und auch die Polizei zeigt erhöhte Präsenz /de/sport/fussball/bundesliga/1704/diashows/29-spieltag/beste-bilder/fcb-bvb-rbl-hsv-bremen,seite=2.html © getty 3/12 Auf dem Rasen feiert einer ein gelungenes Comeback: Marco Reus kehrt nach seiner Verletzung zurück und trifft sofort für den BVB /de/sport/fussball/bundesliga/1704/diashows/29-spieltag/beste-bilder/fcb-bvb-rbl-hsv-bremen,seite=3.html © getty 4/12 Doch dann packt Marco Fabian einen Hammer aus. Die Eintracht gleicht aus - und wie /de/sport/fussball/bundesliga/1704/diashows/29-spieltag/beste-bilder/fcb-bvb-rbl-hsv-bremen,seite=4.html © getty 5/12 Der zwischenzeitliche Ausgleich hält nicht lange - Sokratis sorgt ebenfalls mit einem Distanzhammer für die erneute Führung der Borussia /de/sport/fussball/bundesliga/1704/diashows/29-spieltag/beste-bilder/fcb-bvb-rbl-hsv-bremen,seite=5.html © getty 6/12 TSG 1899 HOFFENHEIM : MÖNCHENGLADBACH: Da ist aber einer in Form! Adam Szalai schnürt einen Doppelpack zum zwischenzeitlichen 2:0 für die TSG /de/sport/fussball/bundesliga/1704/diashows/29-spieltag/beste-bilder/fcb-bvb-rbl-hsv-bremen,seite=6.html © getty 7/12 Da ist die Freude natürlich groß /de/sport/fussball/bundesliga/1704/diashows/29-spieltag/beste-bilder/fcb-bvb-rbl-hsv-bremen,seite=7.html © getty 8/12 Doch Gladbach kommt zurück. Jannik Vestergaard und Lars Stindl sorgen für den 2:2 Ausgleich /de/sport/fussball/bundesliga/1704/diashows/29-spieltag/beste-bilder/fcb-bvb-rbl-hsv-bremen,seite=8.html © getty 9/12 MAINZ 05 - HERTHA BSC: Die Mainzer Fans geben eindrucksvoll die Marschrichtung für das Spiel vor... /de/sport/fussball/bundesliga/1704/diashows/29-spieltag/beste-bilder/fcb-bvb-rbl-hsv-bremen,seite=9.html © getty 10/12 RB LEIPZIG : SC FREIBURG: Yussuf Poulsen reibt sich erst im Zweikampf auf /de/sport/fussball/bundesliga/1704/diashows/29-spieltag/beste-bilder/fcb-bvb-rbl-hsv-bremen,seite=10.html © getty 11/12 ...darf dann aber jubeln: Yussuf Poulsen bringt RB mit 1:0 in Front /de/sport/fussball/bundesliga/1704/diashows/29-spieltag/beste-bilder/fcb-bvb-rbl-hsv-bremen,seite=11.html © getty 12/12 Timo Werner legt nach - 2:0 Pausenführung für Leipzig /de/sport/fussball/bundesliga/1704/diashows/29-spieltag/beste-bilder/fcb-bvb-rbl-hsv-bremen,seite=12.html

Die erschreckend lethargisch wirkende Hertha fand offensiv so gut wie gar nicht statt und hatte in der ersten Hälfte keine klare Torgelegenheit. Negativ machte sich wohl auch das Fehlen von Mittelfeldantreiber Vladimir Darida (Gelbsperre) sowie der verletzten Valentin Stocker und Niklas Stark bemerkbar.

Nach einer gesalzenen Halbzeitansprache von Berlins Coach Pal Dardai kamen die Gäste wesentlich agiler aus der Kabine. Salomon Kalou hatte wenig später dann auch die Führung auf dem Fuß, doch Geburtstagskind Jannik Huth im Mainzer Tor parierte aus kurzer Entfernung prächtig (49.).

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Mainz kämpfte sich zurück in das Spiel - immer wieder frenetisch angefeuert von den Fans. Nach einem Handspiel des eingewechselten Herthaners Alexander Esswein im eigenen Strafraum, der nach einem Schuss von Jairo aus kurzer Distanz den Arm nicht mehr wegziehen konnte, gab es Diskussionen (64.). Doch Schiedsrichter Deniz Aytekin ließ weiterlaufen.

Mainz - Hertha: Daten zum Spiel