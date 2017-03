Junuzovic führt Werder zum Sieg über Leipzig

Samstag, 18.03.2017

Vor 41.384 Zuschauern im Bremer Weserstadion brachte Zlatko Junuzovic Werder mit einem sehenswerten Fernschuss in Führung (34.). Durch eine Freistoßvariante gelang Florian Grillitsch das 2:0 (59.). In der Schlussminute gelang Florian Kainz mit seinem ersten Bundesligatreffer der Endstand. Erstmals gab es drei österreichische Torschützen in einem Bundesligaspiel.

Werder ist damit seit fünf Spielen ungeschlagen (4 Siege, 1 Unentschieden) und hat zehn Punkte Vorsprung auf den direkten Abstiegsplatz 17. Leipzig blieb dagegen in den letzten drei Spielen ohne Sieg (2 Niederlagen, 1 Unentschieden) und muss um Platz zwei bangen.

Die Reaktionen:

Alexander Nouri (Trainer Bremen): "Es war grundsätzlich eine sehr gute Teamleistung, ein großes Kompliment an meine Mannschaft. Wir haben unsere Fans und auch die Gastronomen in unserem Viertel belohnt. In der Tabelle halten alle Schritt, da darfst du dir keine Nachlässigkeit erlauben."

Ralph Hasenhüttl (Trainer Leipzig): "Wir waren die erste Halbzeit stabil, haben nichts zugelassen, hatten viele Ballgewinne und auch ein bisschen mehr Räume. Wir müssen halt einfach das Tor machen. Du musst dir das Glück erarbeiten und erzwingen, das tun wir im Moment zu wenig. Wir haben aktuell das Matchglück nicht, das uns in der Hinrunde das eine oder andere Spiel gewonnen hat. Vorm Tor fehlt die Coolness, wir sind nicht so frei, um das Tor herauszuspielen wie in der Hinrunde."

Der Spielfilm:

Vor dem Anpfiff: Bei Bremen gibt es zwei Änderungen im Vergleich zum 1:1 in Leverkusen. Für den verletzten Kruse sowie Eggestein spielen Pizarro und Delaney. Auch Gnabry ist nicht rechtzeitig fit und steht nicht im Kader.

Bei Leipzig gibt es ebenfalls zwei Wechsel in der Startelf gegenüber dem 0:1 gegen Wolfsburg. Für den gesperrten Keita sowie Kaiser (Bank) spielen Ilsanker und Upamecano.

11.: Sabitzer schickt Werner auf rechts in den Strafraum, der ist allein vor Wiedwald scheitert aber aus acht Metern am Werder-Keeper.

26.: Werder verliert im Spielaufbau den Ball. RB verlagert über Schmitz und Werner auf links zu Forsberg. Der nimmt den Ball in den Strafraum mit und verzieht aus zwölf Metern - sein Flachschuss mit links geht einen Meter am rechten Pfosten vorbei.

34., 1:0, Junuzovic: Ilsanker wehrt eine Bauer-Flanke ins Zentrum ab. Junuzovic ist schneller am Ball als Demme, nimmt ihn in Richtung Tor mit und zwirbelt das Ding aus 25 Metern neben den linken Pfosten.

39.: Schmitz spielt Sabitzer am Strafraum an, der dreht sich auf engem Raum um die eigene Achse und schlenzt den Ball an den linken Innenpfosten. Von dort hoppelt der Ball parallel zur Linie, Werner schnappt sich den Abpraller, stand aber beim Schuss im Abseits.

59., 2:0, Grillitsch: Freistoßtrick von Werder: Junuzovic spielt den Ball von links flach an den Elfer, Grillitsch entwischt Schmitz und setzt den Ball in den linken Winkel.

90., 3:0, Kainz: Junuzovic mit dem Ballgewinn auf rechts in der eigenen Hälfte. Steilpass an der Linie entlang auf Bartels. Querpass auf Johannson, der an Gulacsi scheitert. Den Abpraller drückt Kainz aus drei Metern über die Linie.

Fazit: Leipzig nutzte seine Chancen zur Führung nicht und wurde von Werder dafür eiskalt bestraft.

Der Star des Spiels: Zlatko Junuzovic. Der Kapitän war von Beginn an Werders Leader, spulte knapp zwölf Kilometer ab und gewann starke 70 Prozent seiner Zweikämpfe. Dazu mit seinem fulminanten Treffer zum 1:0, dem Assist zum 2:0 und dem Ballgewinn vor dem 3:0.

Der Flop des Spiels: Timo Werner. Hatte das 1:0 auf dem Fuß und vergab die Chance leichtfertig, seine Effizienz hätte RB an diesem Tag gut gebrauchen können. Hing über weite Strecken des Spiels in der Luft, kam zu keinem Abschluss mehr und gewann nur 27 Prozent seiner Zweikämpfe.

Der Schiedsrichter: Christian Dingert. Souveräne Vorstellung in einem sehr umkämpften Spiel. Hätte aber Bauer für sein taktisches Foul an Forsberg Gelb zeigen müssen.

Beste Bilder des 25. Spieltags: Werder-Fans vs. RBL © getty 1/31 SV WERDER BREMEN - RB LEIPZIG: Auch die Werder-Fans hatten RB Leipzig etwas zu sagen /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/25-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-25-spieltag-borussia-dortmund-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04.html © getty 2/31 Der Diercke Weltatlas verrät: Das ist de facto nicht ganz richtig /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/25-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-25-spieltag-borussia-dortmund-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04,seite=2.html © getty 3/31 Niklas Moisander tritt an und Marcel Sabitzer hat augenscheinlich nur diesen einen Gedanken: "Da legst di nieder" /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/25-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-25-spieltag-borussia-dortmund-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04,seite=3.html © getty 4/31 Lamine Sane und Emil Forsberg scheinen sich nicht ganz einig zu werden /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/25-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-25-spieltag-borussia-dortmund-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04,seite=4.html © getty 5/31 Florian Grillitsch setzte den Ball zum 2:0 aber mal ganz genau ins Eck /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/25-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-25-spieltag-borussia-dortmund-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04,seite=5.html © getty 6/31 TSG 1899 HOFFENHEIM - BAYER 04 LEVERKUSEN: Kerem Demirbay ist vom Spielgerät offenbar mehr als beeindruckt. Was für 1 nicer Ball /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/25-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-25-spieltag-borussia-dortmund-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04,seite=6.html © getty 7/31 "Huch ein Ball!" - Jeremy Toljan springt aus Sicherheit mal drüber /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/25-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-25-spieltag-borussia-dortmund-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04,seite=7.html © getty 8/31 Die King-Kong-Neuverfilmung läuft im Kino. In der Hauptrolle: Sandro Wagner /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/25-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-25-spieltag-borussia-dortmund-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04,seite=8.html © getty 9/31 Wer springt da jetzt eigentlich in welche Richtung? Ermin Bicakcic scheint auch ein wenig den Überblick verloren zu haben /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/25-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-25-spieltag-borussia-dortmund-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04,seite=9.html © getty 10/31 Die Welt eines Profi-Fußballers ist stressig - Adam Szalai gönnt sich deshalb einfach mal ein Päuschen /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/25-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-25-spieltag-borussia-dortmund-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04,seite=10.html © getty 11/31 Roberto Hilbert lebt gegen Sandro Wagner aber mehr als gefährlich /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/25-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-25-spieltag-borussia-dortmund-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04,seite=11.html © getty 12/31 Sandro Wagner markierte das 1:0 für die TSG und bat Steven Zuber gleich mal zum Tanz /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/25-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-25-spieltag-borussia-dortmund-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04,seite=12.html © getty 13/31 1. FC KÖLN - HERTHA BSC: Yuya Osako markiert das 1:0 für Köln. Aber irgendwie scheint sich John Anthony Brooks da verlaufen zu haben /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/25-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-25-spieltag-borussia-dortmund-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04,seite=13.html © getty 14/31 Genki Haraguchi und Jonas Hector wissen in dieser Situation irgendwie beide nicht so recht, wo der Ball eigentlich ist /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/25-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-25-spieltag-borussia-dortmund-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04,seite=14.html © getty 15/31 Milos Jojic beweist, dass er auch gerne mal kurzen Prozess mit seinen Gegenspielern macht /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/25-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-25-spieltag-borussia-dortmund-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04,seite=15.html © getty 16/31 Anthony Modeste lässt sich nicht zweimal bitten und netzt gleich dreifach /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/25-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-25-spieltag-borussia-dortmund-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04,seite=16.html © getty 17/31 Wer würde sich da nicht feiern lassen? /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/25-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-25-spieltag-borussia-dortmund-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04,seite=17.html © getty 18/31 VfL WOLFSBURG - SV DARMSTADT 98: Yunus Malli weiß nicht nur, wie man Fußball spielt, sondern auch, wie man seine Schuhe perfekt an das Outfit anpasst. Da kann Hamit Altintop nur staunen /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/25-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-25-spieltag-borussia-dortmund-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04,seite=18.html © getty 19/31 Josuha Guilavogui zeigt Sven Schipplock, wer die längsten Beine in der Fußball-Welt hat /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/25-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-25-spieltag-borussia-dortmund-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04,seite=19.html © getty 20/31 Wie steht's gerade nochmal? Luiz Gustavo zählt nochmal nach. Josuha Guilavogui scheint die Antwort aber schon zu kennen. Er hat stets einen Rechenschieber im Stutzen /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/25-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-25-spieltag-borussia-dortmund-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04,seite=20.html © getty 21/31 FC AUGSBURG - SC FREIBURG: Florian Niederlechner ist on fire und netzte nach seinem Doppelpack in Frankfurt auch gegen die Fuggerstädter /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/25-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-25-spieltag-borussia-dortmund-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04,seite=21.html © getty 22/31 Der Elfmeter kam so zustande: Mike Frantz + Marwin Hitz = Aua /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/25-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-25-spieltag-borussia-dortmund-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04,seite=22.html © getty 23/31 Jeffrey Gouweleeuw nahm den Torschützen auch anschließend in den Schwitzkasten... /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/25-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-25-spieltag-borussia-dortmund-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04,seite=23.html © getty 24/31 ...und am Ende wollten beide nur noch aus dem Bälle-Becken abgeholt werden /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/25-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-25-spieltag-borussia-dortmund-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04,seite=24.html © getty 25/31 BORUSSIA DORTMUND - FC INGOLSTADT 1:0: Gute Nachrichten für Borussia Dortmund schon vor Spielbeginn: der angeschlagene Pierre-Emerick Aubameyang konnte auflaufen /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/25-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-25-spieltag-borussia-dortmund-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04,seite=25.html © getty 26/31 Schon in der 14. Minute rechtfertigte der Gabuner seinen Startelf-Einsatz und erzielte sein 23. Saisontor. Übrigens genauso viele wie Gegner Ingolstadt /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/25-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-25-spieltag-borussia-dortmund-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04,seite=26.html © getty 27/31 Vorlagengeber Shinji Kagawa, der schon in Berlin einer der besten Borussen war, wird natürlich kräftig geherzt /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/25-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-25-spieltag-borussia-dortmund-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04,seite=27.html © getty 28/31 Gegen ein starkes Ingolstadt ist Sokratis (mal wieder) einer der besten Dortmunder /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/25-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-25-spieltag-borussia-dortmund-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04,seite=28.html © getty 29/31 Bekam im Mittelfeld kaum Zugriff aufs Speil und wurde in der zweiten Halbzeit ausgewechselt: Raphael Guerreiro /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/25-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-25-spieltag-borussia-dortmund-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04,seite=29.html © getty 30/31 Sinnbildlich für die Partie: Ein Spieler (hier Ginter) liegt am Boden und muss behandelt werden /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/25-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-25-spieltag-borussia-dortmund-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04,seite=30.html © getty 31/31 Am Ende freute sich Thomas Tuchel mit seinem Topstürmer über dessen Siegtor /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/25-spieltag/beste-bilder/beste-bilder-25-spieltag-borussia-dortmund-bayer-leverkusen-fc-bayern-muenchen-schalke-04,seite=31.html

Das fiel auf:

Werder vermied im Aufbauspiel so gut wie jedes Risiko, spielte keine flachen Bälle ins Zentrum spielte und wählte vornehmlich den langen Ball, um RB keine Ballgewinne tief in Bremens Hälfte zu gewähren. Sobald Werder Ansatzpunkte für Leipzigs Angriffspressing lieferte, waren die Gäste da und auch sofort gefährlich. Die Chancenverwertung war aber ungenügend.

Leipzig erstmals mit einer Dreierkette in der Bundesliga. RB hatte damit Werders Flügel gut im Griff, ließ defensiv wenig zu, tat sich in Ballbesitz gegen tief stehende Bremer allerdings schwer. Durch diese Ausrichtung der Teams ergab sich ein unruhiges Spiel mit vielen Ballbesitzwechseln und Kämpfen um zweite Bälle. Die Passquote beider Teams war unterdurchschnittlich: Werder 64 Prozent, Leipzig 71 Prozent.

Nach knapp einer Stunde brachte Hasenhüttl Selke für Compper und stellte auf Viererkette sowie zwei Stürmer um. Die Maßnahme verpuffte aber schnell, weil Werder nur zwei Minuten später das 2:0 erzielte. Von diesem Nackenschlag erholte sich Leipzig nicht mehr, das Anrennen war planlos. Werder verpasste die endgültige Entscheidung durch schlecht ausgespielte Konter.

Bremen - Leipzig: Die Statistik zum Spiel