FC Bayern: Rummenigge legt Boateng Wechsel nahe - Abschied von Renato Sanches möglich

Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge kann sich noch in diesem Sommer sowohl einen Abschied von Jerome Boateng als auch von Renato Sanches vom deutschen Rekordmeister vorstellen.

"Wir müssen eine Lösung finden, die er mitspielt und die auch am Ende des Tages für den FC Bayern und vor allen Dingen auch für den Trainer tragbar ist. Wir werden mit ihm sprechen, mit ihm und seinem Berater und dann wird man darüber befinden", sagte Rummenigge am Mittwoch am Rande der Generalversammlung der DFL in Berlin über Sanches bei Sky Sport News HD.

Angeblich haben die Bayern bereits ein Angebot für den wechselwilligen Portugiesen erhalten. Wie die französische Sportzeitung L'Equipe berichtet, möchte OSC Lille den Europameister verpflichten.

"Renato ist ein Spieler, der natürlich spielen will. Ich habe ein Stück weit Verständnis. Er ist vor drei Jahren gekommen, als Golden Boy, als hochdekorierter portugiesischer Europameister, der er geworden ist - und hat jetzt seinen Platz in der Nationalmannschaft verloren. Den möchte er sich zurückerkämpfen und dazu muss er natürlich spielen, und das wird nicht einfach bei uns. Speziell nach dem Zugang von Coutinho", äußerte Rummenigge Verständnis für Sanches.

Van Bommel, Raul, Robben und Co.: Die spektakulärsten Buli-Neuzugänge aus LaLiga © getty 1/25 Philippe Coutinho wechselte per Leihe vom FC Barcelona zum FC Bayern. Er ist nicht der erste prominente Kicker, den es von Spanien nach Deutschland zieht. Wer waren seine Vorgänger? © getty 2/25 Raul (ablösefrei von Real Madrid zum FC Schalke 04 im Sommer 2010): Nach drei Champions-League-Titeln mit Real gönnte sich Raul noch zwei Jahre bei Schalke, in denen er das eine oder andere Traumtor schoss. © getty 3/25 Toni Polster (ablösefrei von Rayo Vallecano zum 1. FC Köln im Sommer 1993): Schaffte, was wenige schafften. Sowohl in Köln als auch nach seinem Wechsel bei Gladbach verehrt zu werden. Meinte, auch singen zu müssen. © getty 4/25 Mark Hughes (per Leihe vom FC Barcelona zum FC Bayern im Sommer 1987): Der walisische Weltstar hielt es nur ein Jahr in München aus. Zunächst ging es zurück zu Barca, dann weiter zu Manchester United und zum FC Chelsea. © getty 5/25 Ruud van Nistelrooy (ablösefrei von Real Madrid zum Hamburger SV im Januar 2010): Eineinhalb Jahre blieb der alternde van Nistelrooy in der Bundesliga und erzielte immerhin zwölf Tore. © getty 6/25 Andreas Brehme (ablösefrei von Real Saragossa zum 1. FC Kaiserslautern im Sommer 1993): Nach Jahren in Italien und Spanien ließ Brehme seine Karriere von 1993 bis 1997 bei seinem Ex-Klub Lautern ausklingen. © getty 7/25 Kevin-Prince Boateng (ablösefrei von UD Las Palmas zu Eintracht Frankfurt im Sommer 2017): Teil der schon jetzt legendären Frankfurter DFB-Pokalsiegermannschaft von 2018. Schlug den Ball lang und hielt auf dem Rathausbalkon eine Pyrofackel. © getty 8/25 Rainer Bonhof (für 725.000 Euro vom FC Valencia zum 1. FC Köln im Sommer 1980): Der langjährige Gladbacher hielt es zweieinhalb Jahre beim Rivalen aus Köln aus. Es folgte ein Kurzbesuch bei der Hertha und das Karriereende. © getty 9/25 Paul Breitner (für 800.000 Euro von Real Madrid zu Eintracht Braunschweig im Sommer 1977): Blieb nur eine Saison in Braunschweig, ehe er zu seinem Ex-Klub FC Bayern zurückkehrte und mit Karl-Heinz Rummenigge zu Breitnigge wurde. © getty 10/25 Javier Pinola (zunächst per Leihe, dann für 1,2 Millionen Euro von Atletico Madrid zum 1. FC Nürnberg im Sommer 2005): Auf den DFB-Pokalsieg 2007 folgte der eine oder andere Auf- und Abstieg. Als er den Klub nach 10 Jahren verließ, war das Haar schütter. © getty 11/25 Juan Pablo Sorin (für 3 Millionen Euro vom FC Villarreal zum Hamburger SV im Sommer 2006): Der Name der argentinischen Legende war größer, als seine Leistungen während seiner zwei Jahre beim HSV. © getty 12/25 Juan Arango (für 3,6 Millionen Euro von RCD Mallorca zu Borussia Mönchengladbach im Sommer 2009): Erwies sich während seiner Zeit in Deutschland als absoluter Freistoß-Gott. © getty 13/25 Bixente Lizarazu (für 4,5 Millionen Euro vom Athletic Club zum FC Bayern im Sommer 1997): Spielte sieben Jahre in München, gewann die CL, verließ den Klub Richtung Marseille - und kehrte für eineinhalb Jahre zurück. © getty 14/25 Mark van Bommel (für 6 Millionen Euro vom FC Barcelona zum FC Bayern München im Sommer 2006): Wurde sofort zum "aggressive Leader", fungierte später sogar als FCB-Kapitän. © getty 15/25 Ze Roberto (für 7 Millionen Euro von Real Madrid zu Bayer Leverkusen im Sommer 1998): Spielte später noch beim FC Bayern und beim Hamburger SV und wurde zur absoluten Bundesliga-Legende. © getty 16/25 Nuri Sahin (zunächst per Leihe, dann für 7 Millionen Euro von Real Madrid zu Borussia Dortmund im Sommer 2013): Nach Stationen bei Liverpool und in Madrid kehrte Sahin zu seinem BVB zurück - so erfrischend wie davor spielte er aber nie mehr. © getty 17/25 Marc Bartra (für 8 Millionen Euro vom FC Barcelona zu Borussia Dortmund im Sommer 2016): Zur langjährigen Größe in der BVB-Defensive wurde er nicht - einen Teil dazu beigetragen haben sicher Erinnerungen an das Attentat vor dem Monaco-Spiel. © getty 18/25 Xabi Alonso (für 9 Millionen Euro von Real Madrid zum FC Bayern im Sommer 2014): Gab sofort den Ton an im FCB-Mittelfeld und gewann in seinen drei Jahren in München drei Meistertitel. Spielte so cool, wie er aussah. © getty 19/25 James Rodriguez (für 13 Millionen Euro Leihgebühr von Real Madrid zum FC Bayern im Sommer 2017): Während seiner zweijährigen Leihe blieb er stets ein Einzelkämpfer. Kam trotz zwei Meistertiteln nie richtig an in München. © getty 20/25 Roy Makaay (für 19,75 Millionen Euro von Deportivo La Coruna zum FC Bayern im Sommer 2003): War vier Jahre lang Top-Stürmer des FCB, holte zwei Meistertitel und erzielte das schnellste Tor der CL-Geschichte. © getty 21/25 Paco Alcacer (zunächst per Leihe, dann für 21 Millionen Euro vom FC Barcelona zu Borussia Dortmund im Sommer 2018): Entwickelte sich in seiner ersten Saison beim BVB zum Super-Joker, ehe ihn der Klub fest verpflichtete. © getty 22/25 Arjen Robben (für 25 Millionen Euro von Real Madrid zum FC Bayern im Sommer 2009): Prägte das so erfolgreiche zurückliegende Jahrzehnt des FCB entscheidend und erzielte unter anderem das Siegtor beim CL-Finale 2013. © getty 23/25 Thiago (für 25 Millionen Euro vom FC Barcelona zum FC Bayern im Sommer 2013): "Thiago oder nix", sagte Trainer Pep Guardiola - und sein Wunsch wurde erhört. Seit Jahren einer der technischen besten Bundesligaspieler. © getty 24/25 Javi Martinez (für 40 Millionen Euro von Athletic Club zum FC Bayern im Sommer 2012): Setzte sich sofort durch und wurde zum entscheidenden Mosaikstein beim Triple-Triumph des FCB im Jahr 2013. © getty 25/25 Lucas Hernandez (für 80 Millionen Euro von Atletico Madrid zum FC Bayern München im Sommer 2019): Der teuerste Neuzugang in der Bundesligageschichte soll die Defensive des FCB langfristig anführen.

Rummenigge: Boateng? "... dann wird er nicht zufrieden sein"

Ähnliches gelte für Boateng, für den es angesichts der großen Konkurrenz in der Bayern-Abwehr "nicht einfach" werde, in dieser Konstellation kontinuierliche Einsatzzeiten" zu bekommen. "Jérôme ist ein Spieler, der spielen möchte und wenn er nicht in einer gewissen Regelmäßigkeit spielt, dann wird er auch nicht zufrieden sein", erklärte Rummenigge.

Darüber haben man mit Boateng offen gesprochen: "Wenn er den Klub verlassen möchte, dann muss er uns das mitteilen, dann werden wir uns damit befassen. Aber die grundsätzliche Aussage muss von ihm kommen." Ein konkretes Angebot für den Innenverteidiger gibt es laut Rummenigge aber nicht.