Thomas Müller beim FC Bayern nach dem Coutinho-Transfer: Ein Urgestein auf Rollensuche

Mit Philippe Coutinho wurde ein Top-Offensivmann beim FC Bayern vorgestellt. Welche Auswirkungen hat der Transfer auf die Rolle von Thomas Müller?

Thomas Müller machte aus seiner Enttäuschung über das 2:2 gegen Hertha BSC zum Bundesliga-Auftakt keinen Hehl. Es sei "schwierig zu greifen", wie es dazu kommen konnte, erklärte das Urgestein des FC Bayern im Anschluss an die Partie in der Mixed-Zone. Anders als bei seinen Kollegen, allen voran Robert Lewandowski, schien den ehemaligen Nationalspieler selbst die Bestätigung der namhaften Neuverpflichtung Philippe Coutinho nicht milde stimmen zu können.

Während der Pole sich merklich über die Kunde freute und den Brasilianer als "Top-Spieler" bezeichnete, der "den Unterschied ausmachen kann" und "viele Optionen" eröffnet, zeigte Müller sich genervt, abermals auf die Transferaktivitäten des deutschen Rekordmeisters angesprochen zu werden.

© getty

Hasan Salihamidzic bestätigt Coutinho- und Cuisance-Deal

"Da war ja eine Einigkeit zwischen Klub und Presse vorhanden, die ihresgleichen sucht", erklärte er mit Blick auf die zahlreichen Possen des Sommers. "Alle Beteiligten sehnen wahrscheinlich den 2. September (dann schließt das Transferfenster, Anm. d. Red.) herbei, damit mal etwas Ruhe einkehrt."

Tatsächlich schienen die Medien und zahlreiche Fans erst einmal beruhigt, ob der Tatsache, dass der FCB neben Coutinho wenige Tage zuvor auch den Transfer Ivan Persics als fix verkündet hatte und Sportdirektor Hasan Salihamidzic wenige Augenblicke, nachdem Müller vor die Mikrofone getreten war, sogar noch einen dritten Zugang bestätigte: Michael Cuisance von Borussia Mönchengladbach.

© getty

Thomas Müller: "Deshalb ist mir das ehrlich gesagt gerade nicht so wichtig"

"Natürlich haben wir noch Spieler dazubekommen, die Qualität haben und Erfahrung mitbringen", sagte Müller, der grimmig nachschob: "Nichtsdestotrotz überwiegt bei mir noch das schlechte Gefühl von dem Spiel. Deshalb ist mir das ehrlich gesagt gerade nicht so wichtig."

Dabei könnte die Ankunft insbesondere Coutinhos und Perisics allerdings noch sehr relevant für den 29-Jährigen werden, erheblichen Einfluss auf seinen Stammplatz haben. Mit den beiden Neuen erhält er nämlich starke Konkurrenz. Müller kommt nach eigenen Angaben am liebsten hinter Lewandowski zum Einsatz, gibt im Idealfall den nominellen Zehner, der unter Trainer Niko Kovac eher einer hängenden Spitze gleicht.

In der Zentrale kann er sich entfalten, Räume deuten, Lücken aufreißen, gegnerische Abwehrreihen mit seiner unkonventionellen und dementsprechend unberechenbaren Spielweise vor Probleme stellen. Der Haken: Die von ihm bevorzugte Position ist im 4-3-3-System Kovacs nicht vorhanden. Heißt konkret, dass Müller derzeit nur für die Rolle des offensiv ausgerichteten Achters sowie für den rechten Flügel infrage kommt.

Thomas Müller: Spielerstatistiken beim FC Bayern 2018/19

Wettbewerb Spiele Tore Torvorlagen Bundesliga 32 6 12 Champions League 6 - 1 DFB-Pokal 6 3 2

Serge Gnabry gegen Hertha BSC mit starker Leistung

Ebenda wirbelte am Freitagabend der stark aufspielende Serge Gnabry, der mit seinen Tempodribblings Herthas Linksverteidiger Maximilian Mittelstädt zur Verzweiflung brachte, immer wieder durchbrach, Chancen kreierte und das zwischenzeitliche 1:0 der Hausherren sehenswert einleitete.

Der gebürtige Schwabe, der in der vergangenen Saison beim FCB bereits mit guten Leistungen zu gefallen wusste, ist aufgrund seines Antritts und seiner Risikobereitschaft, kein Eins-gegen-Eins zu scheuen, die erste Wahl Kovacs. Während Gnabry also Eigenwerbung betrieb und seine Ansprüche manifestierte, hatte Müller gegen Berlin die rechte Halbposition bekleidet und nicht sonderlich überzeugt.

Coutinho, der am Montagnachmittag unter großem Medienrummel in der Allianz Arena vorgestellt wurde, käme zwar vornehmlich für die linke Seite infrage, gilt aber dennoch als Favorit für die erste Elf und könnte Leon Goretzka, Thiago (sofern dieser von der Sechs abgezogen wird) oder Corentin Tolisso in die am ersten Spieltag von Müller ausgefüllte Rolle drängen.

Coutinho lobt Bayern-Urgestein Müller: "Ein Idol"

Auch wenn Kovac zu einem 4-2-3-1 zurückkehren würde, wäre dies hauptsächlich Coutinhos Ankunft geschuldet. So stellte der Brasilianer bei seiner ersten Pressekonferenz klar, dass seine präferierte Position die Zehn sei. Mit einer Kampfansage in Richtung seines potenziellen Konkurrenten hielt sich der 27-Jährige allerdings noch zurück. "Ich habe zuletzt mehr als Zehner gespielt, aber der Trainer wird entscheiden, wo ich spiele", sagte Coutinho und ergänzte mit Blick auf Müller: "Er ist natürlich ein großartiger Spieler und ein Idol. Ich bin sehr glücklich, dass ich ihn zum Mitspieler haben werde."

Ex-Bayern-Profi und Deutschlands Rekordnationalspieler Lothar Matthäus wurde da schon deutlicher. "Für Thomas Müller könnte dies (die Verpflichtung Coutinhos, Anm. d. Red.) bedeuten, dass er viel Einsatzzeit einbüßen wird, denn Coutinho wird unter normalen Voraussetzungen seinen Stammplatz sicher haben", schrieb Matthäus in einer Kolumne für Sky.

Dass Müller statt aus der Mitte wieder über die Außenbahn kommen könnte, hält der TV-Experte höchstens für eine Notlösung: "Thomas auf dem Flügel einzusetzen, habe ich in den letzten Jahren nicht nachvollziehen können. Das ist nur ein Kompromiss."

Van Bommel, Raul, Robben und Co.: Die spektakulärsten Buli-Neuzugänge aus LaLiga © getty 1/25 Philippe Coutinho wechselte per Leihe vom FC Barcelona zum FC Bayern. Er ist nicht der erste prominente Kicker, den es von Spanien nach Deutschland zieht. Wer waren seine Vorgänger? © getty 2/25 Raul (ablösefrei von Real Madrid zum FC Schalke 04 im Sommer 2010): Nach drei Champions-League-Titeln mit Real gönnte sich Raul noch zwei Jahre bei Schalke, in denen er das eine oder andere Traumtor schoss. © getty 3/25 Toni Polster (ablösefrei von Rayo Vallecano zum 1. FC Köln im Sommer 1993): Schaffte, was wenige schafften. Sowohl in Köln als auch nach seinem Wechsel bei Gladbach verehrt zu werden. Meinte, auch singen zu müssen. © getty 4/25 Mark Hughes (per Leihe vom FC Barcelona zum FC Bayern im Sommer 1987): Der walisische Weltstar hielt es nur ein Jahr in München aus. Zunächst ging es zurück zu Barca, dann weiter zu Manchester United und zum FC Chelsea. © getty 5/25 Ruud van Nistelrooy (ablösefrei von Real Madrid zum Hamburger SV im Januar 2010): Eineinhalb Jahre blieb der alternde van Nistelrooy in der Bundesliga und erzielte immerhin zwölf Tore. © getty 6/25 Andreas Brehme (ablösefrei von Real Saragossa zum 1. FC Kaiserslautern im Sommer 1993): Nach Jahren in Italien und Spanien ließ Brehme seine Karriere von 1993 bis 1997 bei seinem Ex-Klub Lautern ausklingen. © getty 7/25 Kevin-Prince Boateng (ablösefrei von UD Las Palmas zu Eintracht Frankfurt im Sommer 2017): Teil der schon jetzt legendären Frankfurter DFB-Pokalsiegermannschaft von 2018. Schlug den Ball lang und hielt auf dem Rathausbalkon eine Pyrofackel. © getty 8/25 Rainer Bonhof (für 725.000 Euro vom FC Valencia zum 1. FC Köln im Sommer 1980): Der langjährige Gladbacher hielt es zweieinhalb Jahre beim Rivalen aus Köln aus. Es folgte ein Kurzbesuch bei der Hertha und das Karriereende. © getty 9/25 Paul Breitner (für 800.000 Euro von Real Madrid zu Eintracht Braunschweig im Sommer 1977): Blieb nur eine Saison in Braunschweig, ehe er zu seinem Ex-Klub FC Bayern zurückkehrte und mit Karl-Heinz Rummenigge zu Breitnigge wurde. © getty 10/25 Javier Pinola (zunächst per Leihe, dann für 1,2 Millionen Euro von Atletico Madrid zum 1. FC Nürnberg im Sommer 2005): Auf den DFB-Pokalsieg 2007 folgte der eine oder andere Auf- und Abstieg. Als er den Klub nach 10 Jahren verließ, war das Haar schütter. © getty 11/25 Juan Pablo Sorin (für 3 Millionen Euro vom FC Villarreal zum Hamburger SV im Sommer 2006): Der Name der argentinischen Legende war größer, als seine Leistungen während seiner zwei Jahre beim HSV. © getty 12/25 Juan Arango (für 3,6 Millionen Euro von RCD Mallorca zu Borussia Mönchengladbach im Sommer 2009): Erwies sich während seiner Zeit in Deutschland als absoluter Freistoß-Gott. © getty 13/25 Bixente Lizarazu (für 4,5 Millionen Euro vom Athletic Club zum FC Bayern im Sommer 1997): Spielte sieben Jahre in München, gewann die CL, verließ den Klub Richtung Marseille - und kehrte für eineinhalb Jahre zurück. © getty 14/25 Mark van Bommel (für 6 Millionen Euro vom FC Barcelona zum FC Bayern München im Sommer 2006): Wurde sofort zum "aggressive Leader", fungierte später sogar als FCB-Kapitän. © getty 15/25 Ze Roberto (für 7 Millionen Euro von Real Madrid zu Bayer Leverkusen im Sommer 1998): Spielte später noch beim FC Bayern und beim Hamburger SV und wurde zur absoluten Bundesliga-Legende. © getty 16/25 Nuri Sahin (zunächst per Leihe, dann für 7 Millionen Euro von Real Madrid zu Borussia Dortmund im Sommer 2013): Nach Stationen bei Liverpool und in Madrid kehrte Sahin zu seinem BVB zurück - so erfrischend wie davor spielte er aber nie mehr. © getty 17/25 Marc Bartra (für 8 Millionen Euro vom FC Barcelona zu Borussia Dortmund im Sommer 2016): Zur langjährigen Größe in der BVB-Defensive wurde er nicht - einen Teil dazu beigetragen haben sicher Erinnerungen an das Attentat vor dem Monaco-Spiel. © getty 18/25 Xabi Alonso (für 9 Millionen Euro von Real Madrid zum FC Bayern im Sommer 2014): Gab sofort den Ton an im FCB-Mittelfeld und gewann in seinen drei Jahren in München drei Meistertitel. Spielte so cool, wie er aussah. © getty 19/25 James Rodriguez (für 13 Millionen Euro Leihgebühr von Real Madrid zum FC Bayern im Sommer 2017): Während seiner zweijährigen Leihe blieb er stets ein Einzelkämpfer. Kam trotz zwei Meistertiteln nie richtig an in München. © getty 20/25 Roy Makaay (für 19,75 Millionen Euro von Deportivo La Coruna zum FC Bayern im Sommer 2003): War vier Jahre lang Top-Stürmer des FCB, holte zwei Meistertitel und erzielte das schnellste Tor der CL-Geschichte. © getty 21/25 Paco Alcacer (zunächst per Leihe, dann für 21 Millionen Euro vom FC Barcelona zu Borussia Dortmund im Sommer 2018): Entwickelte sich in seiner ersten Saison beim BVB zum Super-Joker, ehe ihn der Klub fest verpflichtete. © getty 22/25 Arjen Robben (für 25 Millionen Euro von Real Madrid zum FC Bayern im Sommer 2009): Prägte das so erfolgreiche zurückliegende Jahrzehnt des FCB entscheidend und erzielte unter anderem das Siegtor beim CL-Finale 2013. © getty 23/25 Thiago (für 25 Millionen Euro vom FC Barcelona zum FC Bayern im Sommer 2013): "Thiago oder nix", sagte Trainer Pep Guardiola - und sein Wunsch wurde erhört. Seit Jahren einer der technischen besten Bundesligaspieler. © getty 24/25 Javi Martinez (für 40 Millionen Euro von Athletic Club zum FC Bayern im Sommer 2012): Setzte sich sofort durch und wurde zum entscheidenden Mosaikstein beim Triple-Triumph des FCB im Jahr 2013. © getty 25/25 Lucas Hernandez (für 80 Millionen Euro von Atletico Madrid zum FC Bayern München im Sommer 2019): Der teuerste Neuzugang in der Bundesligageschichte soll die Defensive des FCB langfristig anführen.

Ivan Perisic beim FC Bayern eine Option für die rechte Seite

Dabei darf ohnehin nicht vergessen werden, dass auch Perisic, eigentlich "gelernter" Linksaußen, imstande ist, über rechts zu kommen. Besonders in seiner letzten Saison beim VfL Wolfsburg kam der 30 Jahre alte Kroate nicht selten als Rechtsaußen zum Einsatz. Bei der WM in Russland, die die Kockasti überraschend als Vizeweltmeister abschlossen, wurde der Ex-Mailänder ebenfalls in jener Rolle aufgeboten: Ausgerechnet beim furiosen 3:0 gegen Argentinien. Er wäre somit eine Option, sollte Gnabry einmal geschont werden oder verletzungsbedingt ausfallen.

Keine sonderlich guten Prognosen für Müller. Doch bei aller Schwarzmalerei sollte man nicht außer Acht lassen, dass es dem Offensivmann in der jüngeren Vergangenheit, beispielsweise in der vergangenen Saison, stets gelungen war, ausreichend Spielzeit zu generieren. Obwohl seine Konkurrenten dereinst James Rodriguez und Arjen Robben hießen.

"Die Saison ist lang und Thomas wird fighten und seine Einsätze bekommen", prophezeite Matthäus. Für die Münchner Identifikationsfigur wird wohl kein van Gaal'sches "Müller spielt immer" gelten. Abschreiben sollte man das Urgestein aber ebenso wenig.