Uli Hoeneß: FC Bayern nach Transfers im Sommer "selten so breit aufgestellt"

Präsident Uli Hoeneß erachtet den FC Bayern München als gut gerüstet, um in der neuen Saison die Ziele des Klubs zu erreichen. "Wir waren selten so breit aufgestellt und gut vorbereitet vor einer Saison", erklärte Hoeneß in seiner Rede bei einem Empfang im Hofgarten der Bayerischen Staatskanzlei.

Dort wurde der FCB von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder für den Gewinn der deutschen Meisterschaft und des DFB-Pokals in der vergangenen Saison geehrt.

Der FC Bayern verpflichtete in den vergangenen zwei Wochen Ivan Perisic, Michael Cuisance und Philippe Coutinho. Zuvor hatte es auch aus den eigenen Reihen Kritik am vermeintlich zu kleinen Kader gegeben.

FC Bayern München - Transfergerüchte: Das könnte noch beim FCB passieren © getty 1/13 Uli Hoeneß sagte nach der Verpflichtung von Coutinho, dass der Kader des FC Bayern komplett sei und Kovac erstmal bis Winter mit diesen Spielern planen könne. Salihamdzic will sich aber weiterhin "alle Optionen offenhalten". Was passiert noch beim FCB? © getty 2/13 TAHITH CHONG: Der niederländische Rechtsaußen von Manchester United ist laut seines Beraters in Deutschland äußerst begehrt. Der 19-Jährige stehe bei "Topklubs aus der Bundesliga" auf dem Zettel, sagte Erkan Alkandas dem Portal "Voetbal International". © getty 3/13 Laut der "tz" gehört auch der FC Bayern "mit Sicherheit" zu den Klubs, die an Chong dran sind. Dieser will aber angeblich bei United bleiben, wo er noch bis 2020 unter Vertrag steht. © getty 4/13 RENATO SANCHES: Beim Portugiesen ist die Entscheidung schon gefallen. Sanches wechselt für angeblich 20 Millionen Euro zum OSC Lille, wo er einen Vertrag bis 2023 unterschrieben hat. © getty 5/13 Sanches war mit seinen geringen Einsatzzeiten in München unzufrieden und beklagte sich zuletzt öffentlich. Nun erklärte der 22-Jährige, dass er schon länger mit Lille in Kontakt gestanden habe. © getty 6/13 MARC ROCA: Der FC Bayern wird offenbar doch kein weiteres Angebot für den defensiven Mittelfeldspieler von Espanyol Barcelona abgeben. Das berichtet die "Sport Bild". © getty 7/13 Laut "Bild" hatte sich der FCB bereits im Juni mit Roca getroffen. Das Angebot über damals wohl 18 Millionen Euro sei Espanyol allerdings zu niedrig gewesen. © getty 8/13 JEROME BOATENG: Im Rahmen der Double-Feier legte Hoeneß dem "Fremdkörper" Boateng einen Wechsel ans Herz. Seitdem überzeugte der Innenverteidiger mit seiner Arbeitsethik und seinen Leistungen. Nach Hummels' Abgang schien Kovac wieder mit ihm zu planen. © getty 9/13 Im Supercup stand Boateng noch in der Startelf, im Pokal und gegen Hertha startete Pavard an Süles Seite. Nun sprach Rummenigge offen über einen Boateng-Wechsel: "Wenn er den Klub verlassen möchte, dann muss er uns das mitteilen." © getty 10/13 Der Wechselwunsch müsse jedoch von Boateng kommuniziert werden. Der signalisierte zuletzt immer wieder, dass er sich beim FC Bayern gegen die neue Konkurrenz durchsetzen möchte. Kovac bezeichnete Boateng als "festen Bestandteil der Mannschaft". © getty 11/13 MARIO MANDZUKIC: Er galt lange als möglicher Backup für Lewandowski. Der Kroate wäre einer Rückkehr nach München angeblich nicht abgeneigt, aufgrund der von Juve geforderten 10 Millionen Euro rückte der FC Bayern laut "Bild" aber von einem Transfer ab. © getty 12/13 TIMO WERNER: RB Leipzig drängt auf eine Entscheidung des Nationalstürmers. Ein Wechsel in diesem Sommer scheint immer unwahrscheinlicher. Die Roten Bullen müssen wohl in den sauren Apfel beißen und Werner nächstes Jahr ablösefrei ziehen lassen. © getty 13/13 Unter zahlreichen Top-Klubs galt der FC Bayern immer als Werners Favorit für einen Wechsel. Wie "Cadena SER" nun berichtet, habe sich ein Wechsel Werners zum FC Valencia zerschlagen, weil ein Transfer zum FC Bayern im Sommer 2020 bereits feststehe.

Hoeneß: Bayern-Fans "sind das Wichtigste im Klub"

Doch nicht nur die getätigten Transfers stimmten Hoeneß am Mittwoch zuversichtlich. "Mit dem Trainer, der letztes Jahr gekommen ist und mit Co-Trainer Hansi Flick, der jetzt dazugekommen ist", habe der FCB "ein technisches Team, das in der Lage ist, die Mannschaft weiterzubringen", führte Hoeneß aus.

Daher könne man gute Hoffnung haben, "dass nicht nur wir, sondern auch die Fans am Ende der Saison zufrieden sind". Dabei betonte Hoeneß, dass die Arbeit, die der Verein leistet, nur für die Fans sei. Diese seien "das Wichtigste im Klub".

Zu seiner eigenen Zukunft äußerte sich Hoeneß im offiziellen Teil nicht. Es wird jedoch erwartet, dass der 67-Jährige am Donnerstag den Aufsichtsrat darüber in Kenntnis setzt, dass er im November nicht mehr für das Präsidentenamt kandidiert und darüber hinaus den Vorsitz des Aufsichtsrates abgibt. Die Bild-Zeitung hatte das vor fünf Wochen vermeldet. Beide Ämter soll der frühere Adidas-Chef Herbert Hainer übernehmen, der am Mittwoch ebenfalls bei dem Empfang zugegen war, sich jedoch im Hintergrund hielt.