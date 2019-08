Arjen Robben spricht erstmals nach Karrierende: "Ich habe einen ganz netten Anruf von Brazzo bekommen"

Arjen Robben hat sich erstmals seit der Verkündung seines Karriereendes beim FC Bayern München öffentlich geäußert und dabei über FCB-Neuzugang Philippe Coutinho, seinen besten Trainer und seine Pläne gesprochen.

Am vergangenen Freitag, wenige Stunden vor dem Eröffnungsspiel der neuen Bundesliga-Saison, kam Arjen Robben mit seiner Familie aus einem mehrwöchigen Urlaub zurück. Abends schaltete er den Fernseher ein, sah seinen Ex-Klub FC Bayern gegen Hertha BSC (2:2) in Führung gehen - und schaltete wieder aus. Statt mit den früheren Kollegen mitzufiebern trank Robben lieber mit seiner Frau Bernadien einen Rotwein. Auch Besuche an der Säbener Straße oder in der Allianz Arena sind vorerst nicht geplant.

"Ich will erstmal ein bisschen Abstand und Ruhe gewinnen und mehr Zeit mit der Familie verbringen. Es ist auch gut, wenn du so lange als Profi gelebt hast - und du hast wirklich nur als Fußballer gelebt - sechs Monate oder ein Jahr mal nichts mit Fußball zu tun zu haben. Und danach schauen wir mal", berichtete Robben am Rande des Sport Bild Awards, wo er den Sonderpreis der Chefredaktion erhielt.

Es war Robbens erster Auftritt seit dem Statement über den Rückzug ins Privatleben Anfang Juli. "Die Entscheidung aufzuhören, ist mir sehr, sehr schwer gefallen. Aber am Ende glaube ich, ist es die Richtige", sagte der 35-Jährige. "Ich habe mit 16 schon angefangen als Profi und dein Leben besteht da 24 Stunden am Tag nur aus Fußball. Das musste die Familie mitmachen und jetzt ist es Zeit, das zurückzuzahlen. Wir haben den Urlaub voll ausgenutzt. Jetzt gehen die Kinder wieder in die Schule und dann fängt der Alltag wieder an."

FC Bayern: Alle Spieler der Geschichte mit der Rückennummer Zehn © getty 1/19 Bayern-Neuzugang Philippe Coutinho wird beim Rekordmeister die Nummer 10 tragen. SPOX wirft einen Blick in die Geschichtsbücher und präsentiert alle ehemaligen Zehner der Münchner. © getty 2/19 Erst seit der Saison 1995/1996 gibt es fest vergebene Rückennummern in der Bundesliga. Zuvor konnten demnach während einer Spielzeit mehrere Spieler dieselbe Rückennummer tragen. © imago images 3/19 CONNY TORSTENSSON: Der Schwede trug das Bayern-Trikot von 1973 bis 1977 - in der Saison 73/74 mit der Rückennummer 10. Allerdings teilte er sich seine Nummer in dieser Spielzeit mit ... © imago images 4/19 ULI HOENEß: Der heutige Vereinspräsident absolvierte zwischen 1970 und 1979 schlappe 239 Spiele für die Bayern. Dabei schoss er 86 Tore. Ein unvergesslicher Zehner. © imago images 5/19 BERND DÜRNBERGER: Ein waschechter Bayer, der dem Verein seine gesamte Karriere von 1972 bis 1985 die Treue hielt. In der Saison 78/79 trug er dabei die Zehn. © imago images 6/19 WOLFGANG DREMMLER: Drei Spielzeiten (81/82 bis 83/84) durfte er die Zehn auf dem Rücken tragen. Insgesamt wurde Dremmler mit den Bayern bis 1986 viermal deutscher Meister und gewann dreimal den DFB-Pokal. © imago images 7/19 KARL DEL'HAYE: Er teilte sich in der Saison 83/84 die begehrte Rückennummer mit Wolfgang Dremmel. 1985 zog es Del'Haye zu Fortuna Düsseldorf. © imago images 8/19 ROLAND WOHLFARTH: Der Stürmer kam von 1984 bis 1993 auf 254 Einsätze und starke 119 Tore bei den Bayern. In der Spielzeit 1984/85 trug er die Nummer Zehn. © imago images 9/19 MICHAEL RUMMENIGGE: Auch er darf in der Sammlung natürlich nicht fehlen. Der Bruder von Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge spielte in den 80ern insgesamt sieben Jahre für den FCB - 1985 bis '87 als Nummer Zehn. © imago images 10/19 CHRISTIAN ZIEGE: In den 90ern ebenfalls sieben Jahre bei den Münchnern war Zehner Christian Ziege. Er musste sich seine Nummer 1990/91 allerdings teilen. Sein Nummer-Partner in dieser Saison war ... © imago images 11/19 THOMAS STRUNZ: Der Mittelfeldmann machte mit einer dreijährigen Pause insgesamt 156 Spiele für den Rekordmeister. Dabei veranlasste er Giovanni Trapattoni zu einem legendären PK-Wutausbruch. © imago images 12/19 BRIAN LAUDRUP: In der Spielzeit 1991/92 waren gleich drei Zehner für die Bayern im Einsatz. Laudrup hatte mit gerade einmal zwei Saisons einen vergleichsweise kurzen Aufenthalt in München. © imago images 13/19 STEFAN EFFENBERG: Erlebte unter Ottmar Hitzfeld seine erfolgreichste Zeit als aktiver Spieler. 2001 gewann er mit den Bayern zum ersten Mal seit den 70ern die Champions League. 1991/92 war er als zweiter von drei Zehnern im Einsatz. © imago images 14/19 MICHAEL STERNKOPF: Er komplettierte das Zehner-Trio in dieser Saison. Insgesamt lief der Offensivspieler fünf Jahre für die Bayern auf, kam in 94 Einsätzen allerdings nur auf vier Tore. © imago images 15/19 MEHMET SCHOLL: Absolute Bayern-Legende. Stand insgesamt 15 Jahre für den FCB auf dem Platz. Von 1994 bis 1995 trug er dabei die Rückennummer Zehn. Allerdings nicht alleine. © imago images 16/19 LOTHAR MATTHÄUS: Der erste Münchner, der die Zehn auch nach der neuen Nummer-Regelung trug. Absolvierte insgesamt 203 Spiele bei den Bayern und wurde sowohl Welt- als auch Europameister. © imago images 17/19 CIRIACO SFORZA: In insgesamt drei Saisons trug der Schweizer Mittelfeldspieler die Zehn, zuletzt 2001/02. In 66 Spielen bei den Bayern schoss Sforza drei Tore. © getty 18/19 ROY MAKAAY: Der Stürmer war von 2003 bis 2007 bei den Münchnern und schoss als Nummer Zehn in 129 Spielen 78 Tore. Beim FCB gewann er zweimal die deutsche Meisterschaft und den DFB-Pokal. © getty 19/19 ARJEN ROBBEN: Der letzte Zehner der Bayern-Historie. Gewann in München alles, was es zu gewinnen gab und schoss in 201 Spielen 99 Tore. Ordentliche Fußstapfen, in die Coutinho jetzt treten muss.

Anruf von Salihamidzic wegen Coutinho

Sein früherer Alltag holt ihn allerdings schneller ein als gedacht, denn kurz vor der Verpflichtung von Philippe Coutinho klingelte bei Robben das Telefon. "Ich habe einen ganz netten Anruf von Brazzo bekommen. Er hat mir gesagt, Coutinho wolle die 10. Ich habe geantwortet, dass ich nur das Beste für den Verein will und wenn ihm die 10 guttut, ist das super und dann müssen die das machen", erzählte Robben über das Gespräch mit Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic.

Zehn Jahre, von 2009 bis zu seinem Abschied in diesem Sommer, trug der Niederländer selbst die 10 auf dem Rücken. Der vom FC Barcelona ausgeliehene Coutinho ist aus seiner Sicht ein würdiger Nachfolger. "Das ist ein Weltklassespieler, er wird dem Verein sicherlich weiterhelfen. Ein Super-Transfer. Er wird etwas Zeit brauchen, aber mit seinen Fähigkeiten wird er einschlagen", sagte Robben.

Trotz des Coutinho-Wechsels sieht der einstige Topstürmer den Kampf um die Meisterschaft zwischen dem Rekordmeister und Herausforderer BVB als völlig offen an: "Ich hoffe natürlich auf Bayern. Aber ich glaube, es wird ein interessantes und spannendes Duell mit Dortmund, denn sie haben sehr gut einkauft. Das ist schön für die Bundesliga und für alle Fans in Deutschland."

Robben verrät: Guardiola ist einfach genial

Robben selbst gewann mit dem FCB acht Meisterschaften, fünfmal den DFB-Pokal und 2013 die Champions League. In dieser Zeit wurde er unter anderem von Louis van Gaal, Jupp Heynckes und Carlo Ancelotti trainiert, arbeitete zudem auch mit anderen Hochkarätern wie Jose Mourinho oder Guus Hiddink zusammen. Bisher hatte er immer vermieden, einen Coach hervorzuheben - nun tat er das zum ersten Mal.

"Das ist natürlich schwierig. Aber wenn man mich fragt, wer der Beste war, sage ich Pep Guardiola. Mit ihm hat es mir am meisten Spaß gemacht. Fußballerisch ist er einfach genial", erklärte der 96-malige niederländische Nationalspieler. "Als Pep kam, war ich schon 30 Jahre alt. Da versuchst du eigentlich nur noch konstant zu bleiben und nicht schlechter zu werden. Aber unter ihm bin ich nochmal besser geworden. Da habe ich plötzlich auf verschiedenen Positionen gespielt, wo ich nie gedacht hätte, dass ich dort mal spielen würde. Er war schon der Allerbeste."

In Hamburg verriet Robben zudem seinen Plan, Guardiola als Coach nachzueifern. "Nächste Saison werde ich die Mannschaft von meinem jüngsten Sohn trainieren", sagte er und verwies grinsend auf seinen legendären Trick: "Dann wissen sie natürlich schon, was auf dem Trainingsplan steht: Von rechts nach innen ziehen und mit links schießen."