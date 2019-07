FC Bayern München - Niko Kovac: "Renato Sanches bleibt"

Trainer Niko Kovac hat verkündet, dass Renato Sanches trotz angeblicher Abwanderungsgedanken auch in der kommenden Saison für den FC Bayern München spielen wird. Der Vertrag des 21-jährigen portugiesischen Mittelfeldspielers läuft noch bis 2021.

"Renato Sanches bleibt", sagte Kovac im Rahmen der USA-Reise in Houston, wo der FC Bayern am Sonntag ein Freundschaftsspiel gegen Real Madrid bestreiten wird (2 Uhr MESZ, live auf DAZN). Sanches hatte zuletzt von "guten Angeboten" anderer Vereine gesprochen.

"Wir haben Renato gesagt, dass wir ihn gerne behalten wollen. Natürlich hat er nach der letzten Saison überlegt, was er machen kann. Aber wir haben ihm die Gründe für die geringe Spielzeit erklärt und er hat das eingesehen", sagte Kovac. "Er sieht seine Zukunft hier."

In der abgelaufenen Spielzeit machte Sanches 24 Pflichtspiele für den FC Bayern, in denen ihm zwei Tore und drei Assists gelangen. Kovac versprach Sanches, dass er "in dieser Saison mehr Einsätze bekommen wird".

Sanches war 2016 für 35 Millionen Euro von Benfica Lissabon zum FC Bayern gewechselt. Die Saison 2017/18 verbrachte er per Leihe beim Premier-League-Klub Swansea City.