FC Bayern, News und Gerüchte: Kingsley Coman würde Transfer von Leroy Sane begrüßen

Kingsley Coman vom FC Bayern München ist endlich fit und will in der kommenden Saison richtig angreifen. Dass die Bayern auf dem Flügel noch nachlegen wollen, stört den Franzosen aber nicht. Er würde einen Transfer von Leroy Sane begrüßen. Hier gibt's alle News und Gerüchte zum FCB.

Coman verspürt keinen Druck wegen Abschieden von Ribery und Robben

Nach den Abschieden von Frank Ribery und Arjen Robben ruhen die Hoffnungen auf dem Flügel bei den Bayern auch auf Kingsley Coman. Den Franzosen stört die hohe Erwartungshaltung an ihn aber nicht. "Ich verspüre nicht mehr Druck nach dem Abschied von Ribery und Robben. Denn schon letzte Saison habe ich sehr viele Spiele absolviert und eine wichtige Rolle im Team gespielt", erklärte der Flügelflitzer der Bild.

Zuletzt hatte Coman aber immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen, in zwei Jahren riss zweimal das Syndesmoseband. Nun ist Coman aber fit und will in der anstehenden Saison angreifen, auch wenn die Fitness noch nicht bei 100 Prozent ist. "In ein paar Wochen wird es perfekt und ich in Form sein, da mache ich mir keine Sorgen", versprach Coman.

Kingsley Coman pro Transfer von Leroy Sane

Gleichzeitig wollen die Bayern auf dem Flügel auch noch nachrüsten und immer wieder fällt der Name Leroy Sane. Noch steht der deutsche Nationalspieler bei Manchester City unter Vertrag, doch die Bayern buhlen weiter um den ehemaligen Schalker.

Auch Coman würde es begrüßen, auch wenn dies mehr Konkurrenz für den Franzosen bedeuten würde. "Wir können sicherlich den einen oder anderen Außenspieler noch gut gebrauchen. Ich finde Sane top, er ist ein super Spieler. Ich hoffe natürlich, dass er kommt", sagte Coman der Bild.

Ob City Sane aber verkauft, ist weiter unklar, auch wenn Trainer Pep Guardiola inzwischen genervt von der Thematik scheint. "Ich habe schon zwei- oder dreimal gesagt: Ich möchte, dass er bei uns bleibt. Es liegt aber nicht in unseren Händen. Er muss eine Entscheidung treffen. Wenn er gehen will, kann er das tun, aber wir hoffen natürlich, dass er bleibt", so Guardiola.

FC Bayern: Mögliche Zu- und Abgänge des FCB im Sommer © getty 1/26 Welche Spieler verpflichtet der FC Bayern noch? Wer könnte die Münchner verlassen? SPOX gibt einen Überblick über die Gerüchte um den FCB. © getty 2/26 LEROY SANE: Kommt er oder kommt er nicht? Sane ist laut Kovac der "Wunschspieler" der Münchner in diesem Sommer. Und sie dürfen sich durchaus Hoffnungen auf eine Verpflichtung des Nationalspielers machen. © getty 3/26 Nach Angaben der Sport Bild haben die Bayern positive Signale von Sanes Management erhalten. Der Vertrag des Flügelspielers bei Manchester City läuft noch bis 2021. Die Engländer hoffen, dass Sane verlängert. © getty 4/26 City-Coach Pep Guardiola würde Sane allerdings keine Steine in den Weg legen, wie er nach dem 6:1-Testspielsieg der Skyblues gegen Kitchee SC in Hong Kong erklärte. © getty 5/26 "Ich habe schon zwei- oder dreimal gesagt: Ich möchte, dass er bei uns bleibt. Es liegt aber nicht in unseren Händen. Er muss eine Entscheidung treffen. Wenn er gehen will, kann er das tun, aber wir hoffen natürlich, dass er bleibt", so Guardiola. © getty 6/26 Wie die Bild erfahren haben will, hat Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic während der US-Tour des FCB "grundsätzliche Verhandlungen" mit Manchester City aufgenommen. Einen ersten Kontakt zwischen den Klubs habe es demzufolge gegeben. © getty 7/26 OUSMANE DEMBELE: Ein Transfer des ehemaligen BVB-Stars würde nur zu einer Option werden, wenn Sane sich gegen die Bayern entscheidet - und der FC Barcelona Dembele ziehen lässt. © getty 8/26 Wie es mit Dembele weitergeht, hängt vor allem von der Zukunft von Neymar ab, der PSG bekanntlich verlassen möchte. Barca denkt an eine Rückholaktion. Gut möglich, dass Dembele zum Tauschobjekt wird. © getty 9/26 Wie der kicker berichtet, haben die Bayern mittlerweile Abstand von einem Dembele-Transfer genommen. Gründe für diesen Meinungsumschwung nennt das Fachmagazin jedoch nicht. © getty 10/26 CENGIZ ÜNDER: Wird vom kicker mit den Bayern als Perspektivspieler hinter Coman und Gnabry in Verbindung gebracht. Der 22-Jährige gilt als hochveranlagt, hat aber eine wechselhafte Spielzeit bei der AS Rom mit einigen Verletzungen hinter sich. © getty 11/26 Bereits im Oktober 2018 hatte es Gerüchte um Ünder - der links, rechts und zentral in der Offensive spielen kann - und den Rekordmeister gegeben. "Sie beobachten ihn ganz genau", sagte damals Seyit Mehmet Özkan, Präsident von Ünders Ex-Klub Altinordu. © getty 12/26 STEVEN BERGWIJN: Auch der Flügelstürmer von der PSV Eindhoven gehört offenbar zu diesem Kreis. Der Niederländer wird jedoch von mehreren Topklubs umworben. © getty 13/26 Bayern habe Bergwijn laut der Bild bereits im Januar in Doha beobachten lassen, als sich dessen Arbeitgeber PSV Eindhoven wie der FCB auf die Rückrunde vorbereitete. © getty 14/26 BRAIS MENDEZ: Die Bayern haben Kontakt zum spanischen Flügelspieler aufgenommen. Das bestätigte der Berater von Mendez gegenüber SPOX und Goal. Noch spielt der Spanier bei Celta Vigo. © getty 15/26 Der 22-Jährige besitzt aber eine Ausstiegsklausel in Höhe von 25 Millionen Euro. Vigo wollte zuletzt verlängern, aber die Verhandlungen (Vertrag bis 2021) liegen auf Eis. © getty 16/26 Doch es gibt Konkurrenz für die Bayern. Auch der FC Sevilla, Lokalrivale Betis und der FC Villarreal sollen an dem 22-Jährigen interessiert sein. © getty 17/26 GARETH BALE: Real Madrid will Bale unbedingt loswerden, zuletzt wurde auch der FC Bayern als möglicher Interessent genannt. Bei einer PK im Rahmen der USA-Tour äußerte sich FCB-Trainer Niko Kovac zu dieser Personalie. © getty 18/26 "Nein", sagte Kovac auf die Frage, ob Bale in seinen Planungen eine Rolle spiele. Den Waliser zieht es jetzt wohl nach China. Real-Coach Zinedine Zidane plant ohne ihn. © getty 19/26 MARC ROCA: Angeblich besteht Interesse am defensiven Mittelfeldspieler von Espanyol Barcelona. Radio Catalunya berichtete in seiner Sendung "Club de la Mitjanit", dass der FCB mit einem ersten Angebot in Höhe von 18 Millionen Euro gescheitert sei. © getty 20/26 Das dementiert FCB-Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge: "Es hat keinen Kontakt und keine Verhandlungen mit dem Klub gegeben. Er hat aber meines Wissens eine Klausel im Vertrag." Diese liegt bei 40 Millionen Euro. © getty 21/26 EMANUEL VIGNATO: Der 18-jährige Mittelfeldspieler wurde häufiger mit dem FCB in Verbindung gebracht, nun soll das Interesse aber konkreter werden. Laut Gazzetta dello Sport soll er ein Angebot zur Vertragsverlängerung bei Chievo abgelehnt haben. © getty 22/26 Demnach strebe das italienische Juwel einen Transfer zum deutschen Rekordmeister FC Bayern an. Dahingehende Gerüchte gab es bereits im Juni. In München würde er wohl erst einmal für die zweite Mannschaft auflaufen. © getty 23/26 BENJAMIN HENRICHS: Soll laut dem kicker in den Fokus des FCB geraten sein, steht aber noch bis 2023 bei Monaco unter Vertrag. War dort nach seinem Wechsel von Bayer 04 erst gesetzt, dann Reservist und am Ende wieder gesetzt. © getty 24/26 Spielte im Sommer jedoch eine gute und konstante U21-EM, wurde von der UEFA in die Mannschaft des Turniers gewählt. Der 22-Jährige ist sowohl links- als auch rechts defensiv einsetzbar. Vor einem Jahr kostete er Monaco 20 Mio. Euro. © getty 25/26 Kurz nachdem der kicker über das Bayern-Interesse an Henrichs berichtet hatte, bestätigte die L'Equipe, dass der 22-Jährige offenbar mit einem Wechsel nach München liebäugele. © getty 26/26 Der Grund sei dem französischen Blatt zufolge die Unzufriedenheit Henrichs' mit seinen Einsatzzeiten. Diese dürften angesichts des Transfers von Aguilar weiter schwinden. Der FCB soll bereit sein 25 Mio. zu bezahlen, Monaco fordere aber 35 Mio.

Bayern hat neuen Konkurrenz bei Schalke-Keeper Nübel

Dass die Bayern gerne Alexander Nübel verpflichten würden, ist wohl kein Geheimnis mehr. Der Schalker Stammkeeper hat noch einen Vertrag bis 2020, die Bayern würden ihn gerne nach Nachfolger für Manuel Neuer (33) aufbauen. Doch es gibt nicht nur Konkurrenz aus dem Ausland, auch Bundesligist RB Leipzig buhlt laut Bild um die Dienste des Knappen-Keepers.

Bei den Bullen soll wohl Nummer eins Peter Gulacsi spätestens nächsten Sommer wechselwillig sein, Nübel könnte so direkt Stammtorwart in der Messestadt werden. Mit Sportdirektor Markus Krösche besteht zudem eine Verbindung, die beiden arbeiteten bereits beim SC Paderborn zusammen.

FC Bayern II empfängt in der 3. Liga den KFC Uerdingen

Heimspiel-Auftakt für die kleinen Bayern in der 3. Liga und mit dem KFC Uerdingen kommt ein Gegner, mit dem es einige Verbindungen gibt. So stürmt für die Krefelder Bayern-Leihgabe Frank Evina in vorderster Front und an der Seitenlinie sitzt mit Heiko Vogel ein ehemaliger Jugend-Trainer des FCB an der Seitenlinie.

Die Gäste sind dabei klarer Favorit, sie wollen mit der finanziellen Power eines russischen Investors in die zweite Liga, wie auch Ersatz-Kapitän Maximilian Welzmüller weiß: Jeder kennt die Ambitionen des KFC Uerdingen. Da steckt ein Investor dahinter, sie haben Kevin Großkreuz und andere namhafte Spieler" sagte der 29-Jährige zu München.tv. Neben dem angesprochenen Großkreutz kicken unter anderem auch Jan Kirchhoff oder auch Stefan Aigner für die Uerdinger.

Anstoß im altehrwürdigen Stadion an der Grünwalder Straße ist am heutigen Freitag um 19 Uhr.

FC Bayern: Weitere Termine der Vorbereitung