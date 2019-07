FC Bayern, News und Gerüchte: Joshua Kimmich hofft auf Rückkehr von Arjen Robben

Bayern Münchens Joshua Kimmich ist traurig über das Karriereende von Arjen Robben und würde sich über eine Rückkehr freuen. Miroslav Klose erklärt die Absage an die U19. Hansi Flick war erstmals an der Säbener Straße. Hier gibt's alle News und Gerüchte zum FCB.

FC Bayern, News: Joshua Kimmich hofft auf Rückkehr von Arjen Robben

Bayern Münchens Joshua Kimmich wird Arjen Robben nach dessen Karriereende vermissen. Er würde sich über ein Comeback des Niederländers beim FC Bayern, in welcher Funktion auch immer, sehr freuen. "Ich weiß nicht, ob er zurückkommen will, aber ich würde nie die Türe zumachen", sagte er bei der Premiere von Toni Kroos' neuen Film in München.

Kimmich betonte die enorme Bedeutung Robbens für die Münchner: "Als Spieler wusste man, wenn Arjen auf dem Platz steht, ist da jemand, der das Spiel unbedingt gewinnen will. Er hat sehr, sehr viele enge Spiele für Bayern entschieden. Er hat Titel mit seinen Toren geholt."

Robben habe den FC Bayern "geprägt" und damit für eine neue Generation vorbereitet: "Wir Spieler, die dazugekommen sind, haben uns da ins gemachte Bett gelegt. Wir müssen jetzt unseren eigenen Weg gehen." Robben spielte von 2009 bis 2019 für den FC Bayern, Kimmich kam im Sommer 2015 hinzu.

Die Leistungsdaten von Arjen Robben beim FC Bayern München

Wettbewerb Einsätze Tore Vorlagen Minuten Bundesliga 201 99 62 13.968 Champions League 71 26 20 5.155 DFB-Pokal 32 16 17 2.399 DFL-Supercup 4 3 2 322 UEFA Supercup 1 - - 95

FC Bayern: Mögliche Zu- und Abgänge des FCB im Sommer © getty 1/19 Wer kommt, wer geht? SPOX gibt einen Überblick über alle Zu- und Abgänge sowie alle Gerüchte beim Rekordmeister. © getty 2/19 ZUGÄNGE - BRIGHT AKWO ARREY-MBI: Die Münchner wildern gleich doppelt beim FC Chelsea, um ihre Nachwuchsteams mit zwei 16 Jahre jungen Top-Talenten zu verstärken. Da wäre zum einen Akwo Arrey-Mbi, der als Innenverteidiger für die U19 eingeplant ist. © getty 3/19 AMAL MUSIALA ist der zweite Hochbegabte, die der FCB den Blues wegschnappt. Der Offensivakteur ist zunächst für die U17 von Miroslav Klose eingeplant. Und was geht so bei den Profis? © getty 4/19 Zwar bekommt der Rekordmeister mit den Verpflichtungen von Lucas Hernandez und Benjamin Pavard frisches Blut für die Defensive, allerdings sind die Planungen hier wohl nicht beendet. © getty 5/19 JOAO CANCELO: Wie der Corriere dello Sport berichtet, hat der FCB bereits Kontakt zum Rechtsverteidiger aufgenommen. Juve soll jedoch zwischen 55 und 60 Millionen Euro für den bis 2023 an die Alte Dame gebundenen Cancelo aufrufen. © getty 6/19 Für die Bayern würde eine Verpflichtung von Cancelo nur Sinn machen, wenn Joshua Kimmich wie in der Nationalmannschaft auf die Sechs rückt. Nach dem geplatzten Transfer von Rodrigo (wechselt zu ManCity) erscheint Cancelo als echte Alternative. © getty 7/19 OUSMANE DEMBELE: Noch heißer gehandelt wird aktuell der ehemalige Dortmunder für die Offensive. "Sky" meldete, dass die Bayern mit einem ersten Angebot gescheitert seien. Die "Bild" hält dagegen ... © getty 8/19 ... und schreibt, dass es bislang gar kein Angebot gegeben habe. Die fußballerische Qualität spricht natürlich für Dembele, doch ist er auch für seine Skandale bekannt. Mit ihm würde sich Kovac womöglich Ärger ins Haus holen. © getty 9/19 LEROY SANE: Die Münchner haben bestätigt, dass sie versuchen wollen, Sane von Manchester City zu verpflichten. Ein Transfer gilt jedoch als unwahrscheinlich. Sane will laut der Süddeutschen Zeitung bei City bleiben. © getty 10/19 CALLUM HUDSON-ODOI: Zwar soll der FCB trotz der schweren Verletzung von Hudson-Odoi nach wie vor interessiert gewesen sein, allerdings macht das Rennen wohl nun doch der FC Chelsea. Bei Frank Lampard, dem neuen Trainer, steht er hoch im Kurs. © getty 11/19 Nach Informationen von SPOX und Goal wird Hudson-Odoi seinen Vertrag bei den Blues vorzeitig zu stark verbesserten Konditionen verlängern und einen neuen Fünfjahresvertrag (5,9 Mio. Euro im Jahr) unterschreiben. © getty 12/19 FEDERICO CHIESA: Laut der Gazzetta dello Sport hat Federico Chiesa ein lukratives Angebot des FC Bayern (Jahresgehalt sieben Millionen Euro) abgelehnt. Zuletzt verkündete sein Klub Fiorentina, dass er Chiesa nicht gehen lassen wird. © getty 13/19 ABGÄNGE: 5 Spieler haben sich bereits verabschiedet: James, Hummels (BVB), Robben, Ribery und Rafinha. James steht offenbar vor einer Unterschrift bei Napoli. Bei Robben, Ribery und Rafinha ist noch alles offen. Weitere Abgänge könnten folgen. © getty 14/19 RENATO SANCHES: Der Portugiese will dem Vernehmen nach unbedingt weg aus München. Ein möglicher Abnehmer soll nun Fenerbahce sein, wie der portugiesische "A Bola" berichtet. Bereits 2018 wollte der Süper-Lig-Klub Sanches zu sich lotsen. © getty 15/19 Ein weiterer Interessent ist der "L'Equipe" zufolge Paris St. Germain. Thomas Tuchel und Co. befinden sich auf der Suche nach einem defensiven Mittelfeldspieler und waren schon mal an Sanches, der noch bis 2021 bei Bayern unter Vertrag steht, dran. © getty 16/19 JEROME BOATENG: Uli Hoeneß legte dem 2014er-Weltmeister bei der Meisterfeier im Mai nahe, sich einen neuen Verein zu suchen. Er wirke wie ein Fremdkörper und brauche eine andere Herausforderung, so der Präsident über den 30-Jährigen. © getty 17/19 Boateng-Berater Christian Nerlinger stellte jedoch klar, dass er und sein Klient sich "klar entschieden" hätten, "aufgrund der Erfahrung des vergangenen Sommers und unter den aktuellen Voraussetzungen keine Gespräche mit anderen Vereinen zu führen." © getty 18/19 Boa selbst sagte, dass er sich "klar vorstellen" könne beim FC Bayern zu bleiben. "Ich werde hier bestimmt nicht wegrennen. Situationen verändern sich schnell." © getty 19/19 Aktuell soll die Situation bei Boateng jedoch stagnieren. Nach kicker-Angaben gibt es derzeit "keine nennenswerten Anfragen".

Bayern-Trainer Miroslav Klose erklärt Absage an U19

Bayern Münchens U17-Trainer Miroslav Klose hat erklärt, weshalb er vorerst nicht die U19 übernimmt. "Es ging nur um meine Person. Ich möchte lernen, ich bin noch nicht so weit", sagte der ehemalige Stürmer im Rahmen der Präsentation des Films von Ex-Bayern-Spieler Toni Kroos in München.

Sportdirektor Hasan Salihamidzic hätte Klose gerne in die U19 aufrücken lassen, handelte sich aber eine klare Absage ein. Inzwischen konnte Ex-Profi Martin Demichelis als neuer Trainer der A-Jugend gewonnen werden. "Ich war immer zu mir ehrlich. Und wenn ich sage, ich bin noch nicht so weit, dann ist das einfach nur ehrlich", ordnete Klose ein.

Intern soll es angeregte Diskussionen gegeben haben, letztlich setzte sich Klose aber durch: "Wenn es um mich persönlich geht, möchte ich meine Trainerkarriere planen, wie ich es in meiner Fußballkarriere auch gemacht habe." Inzwischen ist klar, dass er mindestens ein weiteres Jahr für die U17 zuständig sein wird.

FC Bayern: Hansi Flick erstmals an der Säbener Straße

Der FC Bayern München hat am Donnerstag Hansi Flick erstmals an der Säbener Straße begrüßt. Der neue Co-Trainer von Niko Kovac wurde von einem Fotografen der Bild-Zeitung dabei beobachtet, wie er mit Teammanagerin Kathleen Krüger durch die Anlage ging und unter anderem die Fitness-Räume besichtigte.

Der Bild zufolge begann Flick seine Arbeit mit einer ersten Trainersitzung, in der die Vorbereitung geplant wurde. Mitte Juni sollen sich Flick und Kovac in München getroffen haben, um die Zusammenarbeit final zu beschließen. Damals sollen auch Ideen zum Kader und zur Spielphilosophie ausgetauscht worden sein.

Flick, das bestätigte FCB-Präsident Uli Hoeneß vor rund zwei Wochen, wird zur neuen Saison Co-Trainer von Niko Kovac und steht damit auf einer Ebene mit dessen Bruder Robert Kovac. Beim DFB war er von 2006 bis 2014 als Co-Trainer von Joachim Löw aktiv, ehe er sich kurz bei der TSG 1899 Hoffenheim im Management versuchte.