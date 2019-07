Nach Abschied beim FC Bayern: Arjen Robben gibt Karriereende bekannt

Arjen Robben hat seine Karriere als aktiver Spieler beendet. Nachdem sein Vertrag beim FC Bayern München am Saisonende nicht verlängert worden war, hängt der Flügelflitzer seine Fußballschuhe nun offiziell an den Nagel.

"Ich habe beschlossen, meiner Karriere als Fußballprofi ein Ende zu setzen. Es ist ohne Zweifel die schwierigste Entscheidung, die ich in meiner Karriere treffen musste", sagte Robben am Donnerstag: "Es war eine Entscheidung, bei der das Herz und der Verstand nicht in Einklang zu bringen waren."

"Die Liebe zum Sport und die Überzeugung, dass man immer noch die Welt erobern kann stand gegen die Realität, dass es nicht mehr immer so läuft, wie man will und dass man nicht mehr der 16-Jährige ist, der sich keine Verletzung vorstellen kann", erklärte Robben.

Arjen Robben und Franck Ribery: Die Erfolgsstory der Flügelzange Robbery © getty 1/22 Die Zeit von Arjen Robben und Franck Ribery beim FC Bayern München ist zu Ende. Anlässlich des Karriereendes von Robben, das er am 4. Juli offiziell verkündete, blickt SPOX zurück auf eine besondere Erfolgsgeschichte. © getty 2/22 Es war der 7. Juni 2007, als Karl Hopfner, Franck Ribery und Manager Uli Hoeneß um die Wette grinsten. Die Bayern stellten ihren neuen Hoffnungsträger vor. Der aus Marseille gekommene Franzose war die Krönung der bis dahin größten FCB-Transferoffensive. © getty 3/22 Ribery wirbelte gleich in seiner ersten Saison die Bundesliga derart durcheinander (11 Tore, 8 Vorlagen), dass er zu Deutschlands Fußballer des Jahres gekürt wurde. Die Theatinerkirche in der Münchner Innenstadt zierte dieses riesige Nike-Werbeplakat. © getty 4/22 Auf Anhieb gewann Ribery das Double mit dem Rekordmeister. Zum ersten Mal stahl er sich mit der Schale davon. Im folgenden Jahr reichte es in der Liga nur zu Platz 2. Zu wenig. Und für den Verein Grund genug, wieder tief in die Tasche zu greifen. © getty 5/22 Arjen Robben ließ Real Madrid hinter sich und wechselte für 25 Millionen Euro zu den Bayern. Trainer Louis van Gaal und Mark van Bommel überzeugten den Niederländer vom FCB. © getty 6/22 Am 28. August 2009 unterschrieben, am 29. August direkt im Kader für das Spiel gegen den VfL Wolfsburg: Robben legte einen Blitzstart beim FC Bayern hin. Zur zweiten Halbzeit ersetzte Robben Altintop, in der 63. Minute kam auch Ribery für Olic ins Spiel. © getty 7/22 Liebe auf den ersten Kick: Ribery und Robben nahmen die Wolfsburger Hintermannschaft komplett auseinander. Die beiden dominierten nach Belieben und lösten Jubelarien auf den Rängen aus. Die Essenz: Robben-Doppelpack nach doppelter Vorarbeit von Ribery. © getty 8/22 Die Flügelzange Robbery war geboren. Unter van Gaal gelang den Bayern 2009/10 das erneute Double. Im selben Sommer hatte Ribery noch offen mit einem Wechsel kokettiert. Auf dem Rathausbalkon verkündete er aber dann: “Isch 'abe gemacht fünf Jahre mehr!” © getty 9/22 Die Bayern hatten in der ersten Robbery-Saison sogar die Chance auf das Triple. Unvergessen auf dem Weg ins Champions-League-Finale: Robbens Volley-Tor gegen Manchester United. Die Ecke kam - natürlich - von Ribery. Ein Tor wie ein Gemälde. © getty 10/22 Ribery fehlte den Bayern im Endspiel. Er sah nach seinem überharten Einsteigen gegen Lisandro im Halbfinal-Hinspiel gegen Olympique Lyon die Rote Karte und wurde für zwei Spiele gesperrt. Es war einer von vielen Aussetzern, die sich Ribery leistete. © getty 11/22 Einer dieser Fehltritte des Franzosen hätte das Verhältnis zwischen ihm und Robben auf lange Zeit schädigen können. In der Halbzeitpause des CL-Halbfinals gegen Real Madrid schlug Ribery dem Niederländer ins Gesicht. © getty 12/22 Jahre später erklärte Ribery, dass die Ausführung eines Freistoßes der Auslöser war. Kroos und er waren eingeteilt. Robben habe sich eingemischt und Kroos als Schützen gefordert. "Ich war heiß, er war heiß. Dann ist es passiert", so Ribery. © getty 13/22 Doch immer wieder rauften sich die beiden Egos zusammen. Und wenige Wochen später standen die Ausnahmekönner vor dem bis dahin größten Erfolg ihrer Karrieren. © getty 14/22 Das "Finale dahoam" gegen Chelsea. Es begann die Krise Robbens. Er schnappte sich beim Stand von 1:1 in der 94. Minute den Ball und trat zum Elfmeter gegen Petr Cech an. Der Tscheche hielt. Robben wurde ausgepfiffen. © getty 15/22 Der Grund: Nur wenige Wochen zuvor schnappte sich Robben im direkten Duell um die Meisterschaft den Ball. Weidenfeller hielt. Bayern hätte am 30. Spieltag die Tabellenführung übernehmen können, verlor aber 0:1. Robben war der Sündenbock der Saison. © getty 16/22 Und ein Jahr später der umjubelte Held von Wembley. Robben und Ribery auf dem Höhepunkt ihres Schaffens: der 2:1-Sieg im CL-Finale gegen den BVB. Völlige Eskalation nach 89 Minuten: Langer Ball auf Ribery, Hackenpass auf den einlaufenden Robben - TOR! © getty 17/22 Neun Jahre spielen Rib und Rob nun schon beim FC Bayern zusammen. Sechs Trainer hatten die Münchner in diesem Zeitraum, Badman und Robben blieben und formten das Gesicht des FC Bayern. © getty 18/22 Gemeinsam holten Robbery den Henkelpott, 7 Deutsche Meistertitel, 4 Mal den DFB-Pokal, 5 Mal den DFL-Supercup sowie den UEFA-Supercup und den Weltpokal. © getty 19/22 In 182 Spielen standen die beiden für den FC Bayern mittlerweile schon gemeinsam auf dem Rasen. 134 davon gewannen die Münchner. Nun steht das kongeniale Duo vor seiner Abschiedstournee. © getty 20/22 Die Verträge der "Rentnerband" (Rummenigge) liefen am 30. Juni aus. Der häufig geforderte Generationenwechsel beim FC Bayern scheint vollzogen zu werden. Hoeneß kündigte bereits große Investitionen auf dem Transfermarkt an. © getty 21/22 Während Ribery klarstellte, seine Karriere trotz des Endes seiner Zeit beim Rekordmeister fortsetzen zu wollen, beendete Arjen Robben am 4. Juli 2019 seine aktive Karriere. Wo es Ribery hinverschlägt ist noch unklar. © getty 22/22 In Serge Gnabry und Kingsley Coman steht die nächste Generation bereit und vielleicht treten sie in die riesigen Fußstapfen von Robben und Ribery. Ein wenig vermessen ist der Gedanke schon. Immerhin handelt es sich hier um die ewige Flügelzange Robbery.

Arjen Robben: "Mein Entschluss ist endgültig"

"Im Moment bin ich fit und gesund. Und weil ich auch andere Sportarten mag, soll es so auch bleiben. Mein Entschluss ist endgültig. Es ist gut so, wie es ist", ergänzte der Niederländer.

Es sei "Zeit für das nächste Kapitel", betonte er. "Ich freue mich darauf, mehr Zeit mit meiner Frau und meinen Kindern zu verbringen und all die Schönheit zu genießen, die noch vor uns liegt."

Robben war 2009 von Real Madrid zum FC Bayern gewechselt. Für die Münchner absolvierte er 309 Pflichtspiele und erzielte dabei 144 Tore. Mit den Bayern gewann Robben achtmal die Deutsche Meisterschaft, fünfmal den DFB-Pokal und 2013 die Champions League.

Arjen Robben: Leistungsdaten bei Chelsea, FC Bayern, Real Madrid und PSV