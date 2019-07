FC Bayern, News und Gerüchte: Niko Kovac dachte nie an Rücktritt

Bayern Münchens Cheftrainer Niko Kovac dachte auch in schwierigen Zeiten nie an einen Rücktritt. Der Trainer gibt Entwarnung beim angeschlagenen Serge Gnabry. Der Transfer von Leroy Sane ist weiterhin ein großes Fragezeichen. Hier gibt's alle News und Gerüchte zum FCB.

FC Bayern, News: Niko Kovac dachte nie an Rücktritt

Bayern Münchens Cheftrainer hat sich auch in schwierigen Zeiten nicht mit einem Rücktritt beschäftigt. Der Kroate widersprach einem Bericht der SZ in der SportBild: "Für mich war das persönlich kein Thema. Ich sitze hier." Durchaus allerdings habe er "intensiv nachgedacht" und sich mit der vergangenen Saison beschäftigt.

"Ich habe ein sehr bewegtes Jahr hinter mir. Wenn man nach so einer Saison zur Ruhe kommt, setzt sich das alles erst einmal. Nur wenn ich mich hinterfrage und lerne, kann ich den nächsten Schritt machen", ordnete Kovac ein. Er ist sich bewusst, dass beim FCB die Ergebnisse zählen: "Ich habe meine Aufgaben, die ich bewältigen muss. Daran halte ich mich."

Insgesamt allerdings sieht Kovac einen abnehmenden Respekt vor dem Trainerberuf: "Wenn man sich andere Länder ansieht, ist dort der Stellenwert des Trainers anders als in der Bundesliga." Kovac erkennt darin ein "gesellschaftliches Problem" und erklärt: "Man muss zusehen, jedem die nötige Wertschätzung und den nötigen Respekt entgegenzubringen."

FC Bayern München: Noten und Einzelkritiken zum Audi-Cup-Halbfinale gegen Fenerbahce © getty 1/21 Beim dominanten 6:1-Sieg des FC Bayern im Halbfinale des Audi Cups gegen Fenerbahce spielen vor allem zwei Akteure des Rekordmeisters groß auf. Die Noten und Einzelkritiken für alle FCB-Spieler im Überblick. © getty 2/21 Manuel Neuer: Verlebte ruhige 45 Minuten im Kasten und musste dementsprechend kein einziges Mal wirklich eingreifen. Note: 3 © getty 3/21 Joshua Kimmich: Lief wie immer viel und beackerte die rechte Seite. Diesmal allerdings ohne groß aufzufallen. Note: 3 © getty 4/21 Niklas Süle: Hatte gegen über weite Strecken harmlose Istanbuler keine Probleme, bereitete aber Müllers dritten Treffer mit einem hummelsesken Pass vor. Wurde gleich danach ausgewechselt. Note: 2,5 © getty 5/21 Jerome Boateng: Durfte anstelle Benjamin Pavards von Beginn an ran und sah sich lediglich in den ersten Minuten mit einigen Angriffen der Türken konfrontiert. Wurde bis zu seiner Auswechslung kaum gefordert. Note: 3 © getty 6/21 David Alaba: Bildete gemeinsam mit Coman ein ansprechendes Pärchen auf der linken Seite. Schaltete sich aufgrund der kaum existenten Fenerbahce-Offensive immer wieder ins Münchner Angriffsspiel ein. Solider Auftritt des Österreichers. Note: 2,5 © getty 7/21 Thiago: Konnte im Mittelfeld schalten und walten wie es ihm beliebte. Ließ ein ums andere Mal seine herausragenden technischen Fähigkeiten aufblitzen und war sich zudem für einige sehenswerte Grätschen nicht zu schade. Note: 2 © getty 8/21 Leon Goretzka: Auch der Nationalspieler hatte merklich Spaß, Fenerbahce herzuspielen. Erzielte das 2:0, leitete allerdings unfreiwillig den einzigen Gegentreffer durch Max Kruse ein. Note: 3 © getty 9/21 Serge Gnabry: Musste nach nur 20 Minuten angeschlagen für Müller Platz machen. Bis zu seiner Auswechslung ohne nennenswerten Einfluss auf die Begegnung. Note: keine Bewertung © getty 10/21 Renato Sanches: Startete im Mittelfeld und zahlte das Vertrauen seines Trainers zurück. Sanches eröffnete den Torreigen, indem er Lewandowskis Querpass locker im leeren Tor unterbrachte. Außerdem immer für ein Kabinettstückchen zu haben. Note: 2 © getty 11/21 Kingsley Coman: Hohe Arbeitsrate auf der linken Außenbahn. Leitete speziell in Durchgang eins viele Chancen und Tore über seine Seite ein. Bereitete das 2:0 durch Goretzka vor und erzielte das 4:0 selbst. Note: 1,5 © getty 12/21 Robert Lewandowski: Überraschenderweise trug sich der Pole an diesem Abend nicht in die Torschützenliste ein. Dafür glänzte Lewandowski mit Uneigennützigkeit. Legte erst für Sanches quer und überließ Müller später den Elfmeter zum 5:0. Note: 2,5 © getty 13/21 Thomas Müller: Kam nach 20 Minuten für Gnabry ins Spiel und spielte groß auf. Besonders sehenswert: Sein dritter Treffer zum 6:0, bei dem er einen langen Ball technisch anspruchsvoll verarbeitete und über den Fener-Keeper im Tor unterbrachte. Note: 1 © getty 14/21 Sven Ulreich: Hatte etwas mehr Arbeit als Neuer, konnte sich aber nicht wirklich auszeichnen. Der einzig gefährliche Abschluss landete unhaltbar im Netz. Note: 3,5 © getty 15/21 Javi Martinez: Kam, als die Begegnung längst entschieden war. Musste kurz danach als Innenverteidiger dabei zusehen, wie Kruse den Ehrentreffer für Fenerbahce erzielte. Insgesamt ohne Auffälligkeiten. Note: 3,5 © getty 16/21 Benjamin Pavard: Auch der ehemalige Stuttgarter konnte sich nicht unter Wettbewerbsbedingungen empfehlen. Beim Stand von 6:0 eingewechselt, spielte er das Ganze – wie seine Kollegen – locker runter. Note: 3,5 © getty 17/21 Singh Sapreet: Das Talent aus Neuseeland hätte beinahe seinen ersten Treffer für die Münchner erzielt, als er einen schönen Pass von Goretzka aus spitzem Winkel direktnahm, allerdings an Feners Schlussmann scheiterte. Note: 3,5 © getty 18/21 Alphonso Davies: Vernaschte Murat Saglam mit einem Beinschuss, der Rechtsverteidiger schickte Davies danach unsanft auf die Bretter. Das einzige Erlebnis des jungen Kanadiers an diesem Münchner Sommerabend. Note: 3,5 © getty 19/21 Corentin Tolisso: Kam beim Stand von 6:0 in die Partie und vermochte es nicht, noch nennenswerte Akzente zu setzen. © getty 20/21 Jann-Fiete Arp: Kam kurz vor Schluss für Lewandowski, durfte sich aber nicht am Schützenfest beteiligen. Note: Keine Bewertung © getty 21/21 Maximilian Zaiser: Durfte ein bisschen Audi-Cup-Luft schnuppern. Note: Keine Bewertung

FC Bayern, News: Niko Kovac gibt Entwarnung bei Serge Gnabry

Niko Kovac hat nach dem 6:1-Sieg über Fenerbahce Entwarnung bezüglich des früh ausgewechselten Serge Gnabry gegeben. "Es ist nichts passiert. Er hat am vorderen Oberschenkel einen Strang, der ein bisschen fest geworden ist. Das war eine Vorsichtsmaßnahme", gab der Trainer im ZDF an.



Gnabry war nach etwa 20 Minuten für den späteren Matchwinner Thomas Müller vom Platz genommen worden. Der Flügelspieler zeigte bereits bei seiner Auswechslung keine großen Beschwerden. Beim zweiten Spiel des Audi Cups im Finale gegen die Tottenham Hotspur (20.30 Uhr) wird er aber aller Voraussicht nach nicht zum Einsatz kommen.

Die Sieger des Audi Cups im Überblick

Jahr Sieger Finalist Ergebnis 2009 FC Bayern Manchester United 7:6 n.E. 2011 FC Barcelona FC Bayern 2:0 2013 FC Bayern Manchester City 2:1 2015 FC Bayern Real Madrid 1:0 2017 Atletico Madrid FC Liverpool 5:4 n.E.

FC Bayern, Gerücht: Transfer von Leroy Sane bleibt großes Fragezeichen

Bayern Münchens Werben um Leroy Sane bleibt für die Öffentlichkeit weiterhin ein großes Fragezeichen. Der FCB war am Dienstag sichtlich bemüht, zuletzt offensive Aussagen zurückzuziehen und Manchester City nicht weiter zu verärgern. Niko Kovac ruderte nach diplomatischen Worten des Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge ebenso zurück.

Nun berichtet die AS, dass die Chancen des FC Bayern auf Sane weiter sinken. Offenbar haben die Citizens Real Sociedad zu verstehen gegeben, dass kein Interesse mehr an Mikel Oyarzabal besteht. Der Spanier wurde zuletzt als direkter Erbe Sanes im City-Dress gehandelt worden.

FC Bayern, News: RB Leipzig macht Druck bei Timo Werner

RB Leipzigs Geschäftsführer Oliver Mintzlaff hat dem FC Bayern München im Werben um Timo Werner Druck auferlegt. Der Funktionär gab in der SportBild an, dass weitere Klubs am Stürmer interessiert wären. Der FC Bayern könnte 2020 somit zu spät kommen. Mehr Details zur Causa Timo Werner erfahrt ihr hier.