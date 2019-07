FC Bayern - Fenerbahce SK 6:1: Müller-Party! Starker FCB zerlegt Fener

Der FC Bayern hat seine positive Testspiel-Form eindrucksvoll bestätigt und Selbstvertrauen für den Supercup am Samstag gegen Borussia Dortmund getankt. Das Team von Niko Kovac setzte sich im Halbfinale des Audi Cups mit 6:1 (5:0) gegen Fenerbahce Istanbul durch. Thomas Müller avancierte als Joker mit einem Dreierpack zum Mann des Spiels, mit dem Trainer Niko Kovac überaus zufrieden war.

"Das war heute eine richtig, richtig gute Leistung", sagte Bayern-Trainer Niko Kovac im Anschluss an den Kantersieg beim ZDF: "Die Saison kann langsam kommen". Besonders habe ihm sowohl die Effizienz als auch die Anzahl der Chancen gefallen, die sich seine Mannschaft herausgespielt habe.

"Wir haben nach den fünf Toren zwar aufgehört, aber zwischendrin noch einen Haufen an Chancen gehabt", erklärte der 47-Jährige, dem jedoch auch einige Wackler in der Defensive aufgefallen waren: "Defensiv kann man sich immer verbessern."

Für einen kurzen Schreckmoment im ansonsten vom deutschen Rekordmeister sehr unterhaltsam geführten Spiel sorgte Serge Gnabry, der sich nach knapp 20 Minuten verletzt auswechseln ließ. "Es ist nichts passiert. Er hat wohl am vorderen Oberschenkel einen Strang, der etwas fest geworden ist", erklärte Kovac und bezeichnete die Auswechslung des Nationalspielers daher als "Sicherheitsmaßnahme".

Für Gnabry kam Thomas Müller in die Partie und drückte dem Spiel gleich seinen Stempel auf. Drei der sechs folgenden Bayern-Tore schoss der 29 Jährige selbst. Für die weiteren Treffer sorgten Renato Sanches, Leon Goretzka und Kingsley Coman. Den Ehrentreffer für die Türken erzielte ausgerechnet der im Sommer zu Fenerbahce gewechselte Max Kruse nach feiner Einzelleistung.

Im Finale des heimischen Turniers in der Allianz Arena treffen die Münchner am Mittwoch auf Tottenham Hotspur (ab 20.30 Uhr im SPOX-Liveticker). Der Champions-League-Finalist der vergangenen Saison hatte sich im ersten Halbfinale mit 1:0 (1:0) gegen Real Madrid behauptet.

FC Bayern - Fenerbahce Istanbul 6:1: Müller-Party und Kruse-Tor

Anders als die Spurs und die Königlichen drückten die beiden Teams von Anfang an aufs Tempo. Fenerbahce mit dem ehemaligen Bundesliga-Profi Max Kruse im offensiven Mittelfeld hielt in der Anfangsphase noch ordentlich mit, die spielerische Dominanz der Bayern nahm aber von Minute zu Minute zu.

Das Team von Kovac, der mit Ausnahme von dem zunächst geschonten Pavard seine aktuell wohl beste Elf von Beginn an aufbot, überzeugte neben körperlicher Frische vor allem durch schnelle und präzise Passstafetten im letzten Drittel.

Dass der Rekordmeister zur Pause allerdings schon mit 5:0 führte, war auch der Schläfrigkeit der türkischen Defensive geschuldet, die nach dem "Dreierschlag" durch Sanches (22.), Goretzka (28.) und Müller (31.) das Verteidigen einstellte und ob des aggressiven Münchner Pressings zahlreiche Fehler wie das Foul zum durch Müller verwandelten Elfmeter (44.) beging.

Einziger Wermutstropfen für die Hausherren: Gnabry musste nach 20 Minuten angeschlagen ausgewechselt werden. Sein Vertreter Müller hatte aber auch nach der Pause noch Lust aufs Toreschießen und erhöhte in einem wesentlich ruhigeren, von vielen personellen Wechseln geprägten zweiten Durchgang zum 6:0. Das letzte Tor des Abends erzielten aber die Gäste: Ausgerechnet Kruse düpierte nach einem Goretzka-Fehlpass die Münchner Abwehr und den für Neuer zur Pause eingewechselten Ulreich.

Die Daten des Spiels FC Bayern gegen Fenerbahce SK

Tore: 1:0 Sanches (22.), 2:0 Goretzka (28.) 3:0 Müller (31.), 4:0 Coman (40.), 5:0 Müller (44.), 6:0 Müller (58.), 6:1 Kruse (64.)

Der Star des Spiels: Thomas Müller (FC Bayern)

Kam nach 20 Minuten für Gnabry ins Spiel und spielte gleich groß auf. Einen schweren Patzer von Dirar nutzte Müller zunächst zum zwischenzeitlichen 3:0, kurz vor der Halbzeit versenkte er einen Elfer. Besonders sehenswert: Sein dritter Treffer zum 6:0, bei dem er einen langen Ball von Süle technisch anspruchsvoll verarbeitete und über den herausstürmenden Fener-Keeper im Tor unterbrachte. Ebenfalls stark: das Mittelfeld Thiago-Sanches-Goretzka, das überaus passsicher und mit gesunder Aggressivität zu Werke ging.

Der Flop des Spiels: Mauricio Isla (Fenerbahce SK)

Erwischte einen gebrauchten Tag auf der rechten Abwehrseite der Türken. Bekam Coman überhaupt nicht in den Griff und verschuldete den Elfmeter vor der Pause, weil er gegen Lewandowski zu spät kam. Blieb zur Halbzeit folgerichtig in der Kabine.

Der Schiedsrichter: Felix Brych

Der gebürtige Münchner ließ sich in einer insgesamt fair geführten Begegnung nichts zu Schulden kommen. Entschied kurz vor der Pause nach einem Foul an Lewandowski im Sechzehner zu Recht auf Strafstoß für den FCB. In der zweiten Hälfte kaum gefordert.

