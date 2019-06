FC Bayern, News und Gerüchte: Interesse an Steven Bergwijn von PSV Eindhoven?

Der FC Bayern München hat neben Leroy Sane und Ousmane Dembele offenbar auch Steven Bergwijn von PSV Eindhoven ins Auge gefasst. Trainer Niko Kovac fordert noch mindestens vier Transfers. Zwei Klubs buhlen um Renato Sanches. Hier gibt's alle News und Gerüchte zum FCB.

FC Bayern, Gerücht: Interesse an Steven Bergwijn von PSV Eindhoven?

Der FC Bayern München ist laut einem Bericht des kicker auch an Steven Bergwijn von PSV Eindhoven interessiert. Der 21-jährige Niederländer könnte auf dem linken Flügel die Alternative zu den deutlich kostenintensiveren Leroy Sane (Manchester City) oder Ousmane Dembele (FC Barcelona) darstellen.

Berwijn ist in Eindhoven noch bis 2022 unter Vertrag, wurde zuletzt aber auch bei Ajax Amsterdam, Inter Mailand und Tottenham Hotspur gehandelt. Schon im Mai hatte Bergwijns Berater Gespräche mit Ajax bestätigt. In den damaligen Berichten wurde eine Ablöse von rund 40 Millionen Euro diskutiert.

Ein Transfer zu Ajax scheint inzwischen allerdings vom Tisch. PSV-Trainer Mark van Bommel sagte einen Wechsel zum größten Konkurrenten in der niederländischen Liga ab. Bergwijn war in der abgelaufenen Saison zweitbester Scorer seines Teams: Er erzielte in 41 Spielen 15 Tore und legte 13 auf.

FC Bayern: Mögliche Zu- und Abgänge des FCB im Sommer © getty 1/28 Drei Neuzugänge und fünf Abgänge sind beim FC Bayern sicher. SPOX gibt einen Überblick über alle Zu- und Abgänge sowie alle Gerüchte beim Rekordmeister. © getty 2/28 ABGÄNGE: Die Ära von Franck Ribery, Arjen Robben und Rafinha ist zu Ende. Außerdem brechen zwei gestandene Stars ihre Zelte in München ab. © getty 3/28 RAFINHA: Der brasilianische Routinier schließt sich seinem Heimatverein Flamengo an. "Ich bin fit und komme hierher, um Titel gewinnen", so der 33-Jährige bei seiner offiziellen Vorstellung am Montag. © getty 4/28 ARJEN ROBBEN: Der Niederländer sprach zuletzt von vier Optionen: "Ein Abenteuer außerhalb Europas", "eine Rückkehr nach Holland", das "Karrieende" oder doch nochmal "die absolute Spitze Europas". © getty 5/28 FRANCK RIBERY: Der 36-Jährige muss den FCB verlassen, würde aber gerne weiterspielen. Eine Option hat sich nun zerschlagen: die Western Sydney Wanderers von Trainer Markus Babbel werden ihn wohl nicht verpflichten. © getty 6/28 "Der aktuelle Stand ist so, dass wir ihn uns nicht leisten können. Ich hatte ein längeres Gespräch mit unserem Chairman und er ist leider nicht bereit, so tief in die Tasche zu greifen", sagte Babbel bei Sky. © getty 7/28 JAMES RODRIGUEZ: Seine zweijährige Leihe endet im Sommer und der FCB verzichtete darauf, die Kaufoption in Höhe von 42 Mio. Euro zu ziehen. Wo er in der neuen Saison spielt, ist noch offen - bei Real geht es nicht weiter. Neapel ist interessiert. © getty 8/28 MATS HUMMELS: Der FCB gibt den Innenverteidiger zum zweiten Mal an Borussia Dortmund ab. Bis zu 38 Millionen Euro soll der BVB an die Bayern zahlen. Wahrscheinlich ist, dass Hummels nicht der einzige Abgang in der Abwehrzentrale bleibt. © getty 9/28 RENATO SANCHES: Der Portugiese will dem Vernehmen nach unbedingt weg aus München. Ein möglicher Abnehmer soll nun Fenerbahce sein, wie der portugiesische "A Bola" berichtet. Bereits 2018 wollte der Süper-Lig-Klub Sanches zu sich lotsen. © getty 10/28 Ein weiterer Interessent ist der "L'Equipe" zufolge Paris St. Germain. Thomas Tuchel und Co. befinden sich auf der Suche nach einem defensiven Mittelfeldspieler und waren schon mal an Sanches, der noch bis 2021 bei Bayern unter Vertrag steht, dran. © getty 11/28 JEROME BOATENG: Uli Hoeneß legte dem 2014er-Weltmeister bei der Meisterfeier im Mai nahe, sich einen neuen Verein zu suchen. Er wirke wie ein Fremdkörper und brauche eine andere Herausforderung, so der Präsident über den 30-Jährigen. © getty 12/28 Boateng-Berater Christian Nerlinger stellte jedoch klar, dass er und sein Klient sich "klar entschieden" hätten, "aufgrund der Erfahrung des vergangenen Sommers und unter den aktuellen Voraussetzungen keine Gespräche mit anderen Vereinen zu führen." © getty 13/28 Boa selbst sagte, dass er sich "klar vorstellen" könne beim FC Bayern zu bleiben. "Ich werde hier bestimmt nicht wegrennen. Situationen verändern sich schnell." © getty 14/28 Aktuell soll die Situation bei Boateng jedoch stagnieren. Nach kicker-Angaben gibt es derzeit "keine nennenswerten Anfragen". © getty 15/28 ZUGÄNGE: Zwar bekommt der Rekordmeister durch die Verpflichtungen von Lucas Hernandez und Benjamin Pavard frisches Blut für die Defensive, allerdings könnte der FCB im Falle eines Boateng-Wechsels auch im Abwehrzentrum nochmal tätig werden. © getty 16/28 OZAN KABAK: Der 19-Jährige kann den Absteiger VfB Stuttgart dank einer Ausstiegsklausel für 15 Millionen Euro verlassen. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge sind auch die Bayern hinter ihm her. © getty 17/28 Laut Stuttgarts Sportdirektor Sven Mislintat ist mit einem Abgang von Kabak zu rechnen. "Es wird einen Klub geben, der die Ausstiegsklausel zieht." Auch der AC Mailand wird als möglicher Abnehmer gehandelt. © getty 18/28 RODRIGO: Der spanische Sechser gilt als Wunschspieler von Hasan Salihamidzic. Der 22-Jährige hat sich mittlerweile für einen Abschied aus Madrid entschieden. Allerdings zieht es ihn wohl eher nach Manchester zu Pep Guardiola. © getty 19/28 Angesprochen auf das kolportierte Interesse an Rodrigo und einem angeblich bereits abgegebenen Angebot der Münchner, sagte Hoeneß: "Ich kenne den Spieler gar nicht." Das hatte er auch schon über Lucas Hernandez gesagt. © getty 20/28 LEROY SANE: Die Münchner haben bestätigt, dass sie versuchen wollen, Sane von Manchester City zu verpflichten. Ein Transfer gilt jedoch als unwahrscheinlich. Sane will laut der Süddeutschen Zeitung bei City bleiben. © getty 21/28 CALLUM HUDSON-ODOI: Zwar soll der FCB trotz der schweren Verletzung von Hudson-Odoi nach wie vor interessiert gewesen sein, allerdings macht das Rennen wohl nun doch der FC Chelsea. Bei Frank Lampard, dem neuen Trainer in spe, steht er hoch im Kurs. © getty 22/28 Nach Informationen von SPOX und Goal wird Hudson-Odoi seinen Vertrag bei den Blues vorzeitig zu stark verbesserten Konditionen verlängern und einen neuen Fünfjahresvertrag (5,9 Mio. Euro im Jahr) unterschreiben. © getty 23/28 FEDERICO CHIESA: Laut der Gazzetta dello Sport hat Federico Chiesa ein lukratives Angebot des FC Bayern (Jahresgehalt sieben Millionen Euro) abgelehnt. Zuletzt verkündete sein Klub Fiorentina, dass er Chiesa nicht gehen lassen wird. © getty 24/28 TIMO WERNER: Galt lange als einer der wahrscheinlichsten Wechselkandidaten. "Wenn man in Deutschland bei RB Leipzig spielt und in Deutschland bleiben will, gibt es nur einen Verein, zu dem man wechseln kann“, hatte Werner im Dezember gesagt. © getty 25/28 Allerdings ist Werner aktuell kein ernstes Thema an der Säbener Straße. Es gibt Zweifel bei den Verantwortlichen, ob der Stürmer eine echte Verstärkung für den Rekordmeister wäre. Sein Vertrag bei RB läuft 2020 aus. © getty 26/28 ANTE REBIC (Eintracht Frankfurt) und NICOLAS PEPE (OSC Lille) galten lange Zeit als Transferziele des FC Bayern. Beide sind ähnlich wie Werner (einstweilen) vom Radar der Münchner verschwunden. © getty 27/28 KAI HAVERTZ: Neben den Bayern sollen auch Barcelona, Real Madrid und ManCity am Leverkusen-Juwel interessiert sein. Ein Wechsel in diesem Sommer gilt aber als unwahrscheinlich. © getty 28/28 Der 19-Jährige hat noch bis 2022 Vertrag und würde wohl mehr als 100 Mio. Euro kosten. Salihamidzic äußerte sich zuletzt kryptisch: "Havertz ist ein Toptalent. Wir müssen die Augen offen halten. Wir haben aber Respekt vor den Klubs, vor Rudi Völler."

FC Bayern, News: Niko Kovac fordert mindestens vier weitere Transfers

Der FC Bayern München muss auf dem Transfermarkt noch einige Neuzugänge an Land ziehen. Das mahnte Trainer Niko Kovac gegenüber dem kicker an: "Vier Spieler brauchen wir noch." Nach den zahlreichen Abgängen ist der Kader aktuell enorm ausgedünnt.

"Mit 17 Profis kommen wir nicht weit, 19 brauchen wir schon", ordnete Kovac ein. Da Jerome Boateng und Renato Sanches als mögliche Abgänge gehandelt werden und die beiden Talente Alphonso Davies und Fiete Arp den Beweis ihrer Tauglichkeit für die erste Mannschaft des FCB noch schuldig sind, könnte auch mehr Transfers nötig sein.

Zumal die Zeit drängt. Die Vorbereitung beginnt am 8. Juli, bis Ende Juli möchte Präsident Uli Hoeneß "fertig sein." Ein Transfer für das defensive Mittelfeld soll derweil laut kicker nach der Absage von Rodri, den es aller Wahrscheinlichkeit nach zu Manchester City zieht, nicht mehr geplant sein.

FC Bayern, Gerücht: Zwei Klubs werben um Renato Sanches

Renato Sanches will den FC Bayern München in diesem Sommer verlassen. Zwei Klubs haben bislang offenbar ihr Interesse an dem 21 Jahre alten Mittelfeldspieler aus Portugal hinterlegt: Paris Saint-Germain und Fenerbahce Istanbul. Das berichtet die portugiesische Tageszeitung A Bola.

Sowohl PSG als auch Fener hatten bereits in der vergangenen Transferperiode versucht, Sanches unter Vertrag zu nehmen. Der Europameister von 2016 erhielt jedoch keine Freigabe vom FCB. Auch aktuell sieht es vonseiten der Münchner nicht nach einem Verkauf aus, da der Kader von Niko Kovac nach den Abgängen von Rafinha, Mats Hummels, James Rodriguez, Arjen Robben und Franck Ribery sehr dünn besetzt ist und erst Neuzugänge her müssen, ehe weitere Stars abgegeben werden. Sanches' Vertrag läuft bis 2021.

FC Bayern: Feststehende Transfers für 2019/20