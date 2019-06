FC Bayern, News und Gerüchte: Joshua Kimmich lockt Leroy Sane nach München

Joshua Kimmich hat sich deutlich für einen Wechsel von Leroy Sane zum FC Bayern ausgesprochen. Gerüchten zufolge buhlt der FCB außerdem um die Dienste von Sadio Mane, ein Wechsel ist aber höchst unwahrscheinlich. Sorgenkind Renato Sanches soll hingegen gehalten werden.

FC Bayern und Leroy Sane: Joshua Kimmich spricht sich für Transfer aus

Joshua Kimmich vom FC Bayern München hat im Werben um Leroy Sane von Manchester City die Initiative ergriffen und einen Wechsel seines Nationalmannschaftskollegen als "richtiges Signal" bezeichnet. "Ich hätte Leroy absolut gerne beim FC Bayern. Das ist das richtige Signal. Er ist ein Spieler, der super zu Bayern passt", sagte der Rechtsverteidiger gegenüber der Bild.

Gemeinsam mit Sane bereitet sich Kimmich bei der deutschen Nationalmannschaft auf die anstehenden EM-Qualifikationsspiele gegen Weißrussland (Sa., 20.45 Uhr im LIVETICKER) und Estland (Di., 20.45 Uhr) vor.

Sane sei ein junger, deutscher Spieler "mit einem super Potenzial, der zuletzt bei City nicht immer Spielen durfte", führte Kimmich weiter aus. Ein Umstand, den Kimmich "nicht nachvollziehen" könne und der aus Sicht des 24-Jährigen für einen Wechsel von Sane zum deutschen Rekordmeister spricht.

"Ich denke, er hat Bock zu spielen. Und bei uns spielt er! Es ist seine Entscheidung und die Aufgabe der Verantwortlichen, so einen Spieler zu überzeugen", sagte Kimmich, für den feststeht: "Ich an Bayerns Stelle würde den kaufen."

Sowohl Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge als auch Präsident Uli Hoeneß hatten in den vergangenen Wochen das Interesse des FCB an Sane bestätigt, jedoch auch klargestellt, dass die Realisierung eines Transfers "unwahrscheinlich" sei. "Es geht um Beträge, die sind Wahnsinn", sagte Hoeneß. Britische Medienberichte, wonach City ein erstes Angebot in Höhe von 80 Millionen Euro abgelehnt haben soll, dementierte Rummenigge.

FC Bayern: Mögliche Transfers, Neuzugänge und Abgänge im Sommer 2019 © getty 1/39 Drei Neuzugänge hat der FC Bayern München schon sicher, während zwei Vereinslegenden den Klub im Sommer verlassen. Wer könnte noch kommen? Und welchen Spieler zieht es weg - und wohin? SPOX gibt einen Überblick über die Gerüchte. © getty 2/39 MATTHIJS DE LIGT: Jung und begehrt. Der Ajax-Kapitän gilt als eines der größten Innenverteidiger-Juwele weltweit. Neben dem FC Barcelona, Manchester United und Liverpool soll auch der FC Bayern lange Zeit Interesse gehabt haben. © getty 3/39 Nun aber sieht der Rekordmeister davon ab, seinen Hut bei de Ligt in den Ring zu werfen. Wie ESPN berichtet, soll der FCB de Ligt in einem Telefongespräch mitgeteilt haben, dass man andere Prioritäten auf dem Transfermarkt habe. © getty 4/39 De Ligt selbst hatte erst am Mittwoch der Associated Press gesagt, dass seine Zukunft nach wie vor ungewiss sei und es mehr Optionen gebe als nur die Premier League und die Primera Division. © getty 5/39 In Lucas Hernandez (80 Mio.), Benjamin Pavard (35 Mio.) und Jann-Fiete Arp (2,5 Mio.) hat der FCB bereits kräftig in der Defensive nachgerüstet. Auch deshalb stehen Offensiv-Spieler bei den Gerüchten im Fokus. © getty 6/39 LEROY SANE: Die Münchner haben bestätigt, dass sie versuchen wollen, Sane von Manchester City zu verpflichten. Es gilt jedoch als unwahrscheinlich, dass ein Transfer tatsächlich realisierbar ist. © getty 7/39 Scheitern könnte der Wechsel aber an der Ablösesumme. Denn wie der Guardian berichtet, haben die Citizens ein erstes Angebot in Höhe von 80 Millionen Euro für den 23-Jährigen abgelehnt. Das dementierte Rummenigge wenig später. © getty 8/39 "Man muss ein bisschen skeptisch sein. Es ist eher unwahrscheinlich, dass es klappt. Es geht um Beträge, die sind Wahnsinn", sagte Hoeneß am 3. Juni dem kicker. © getty 9/39 CALLUM HUDSON-ODOI: Obwohl der Chelsea-Youngster nach Informationen von SPOX und Goal ein Transfergesuch bei den Blues eingereicht hatte und einen Wechsel zum FC Bayern forderte, kam es im Winter nicht zum Transfer. © getty 10/39 Eine Verlängerung seines bis 2020 datierten Vertrags lehnte er zunächst ab. Die Blues beharren laut der "Times" jedoch auf den Kontrakt und würden einen ablösefreien Abgang in Kauf nehmen. Chelseas Transfersperre verhindert mögliche Ersatz-Einkäufe. © getty 11/39 Am Ostermontag dann der Schock: Hudson-Odoi riss sich im Spiel gegen Burnley die Achillessehne und fällt wohl mindestens sechs Monate aus. © getty 12/39 Zwar soll der FCB trotz der schweren Verletzung von Hudson-Odoi nach wie vor interessiert gewesen sein, allerdings macht das Rennen wohl nun doch der FC Chelsea. © getty 13/39 Nach Informationen von SPOX und Goal wird Hudson-Odoi seinen Vertrag bei den Blues vorzeitig zu stark verbesserten Konditionen verlängern und einen neuen Fünfjahresvertrag (5,9 Mio. Euro im Jahr) unterschreiben. © getty 14/39 FEDERICO CHIESA: Laut der Gazzetta dello Sport hat Federico Chiesa ein lukratives Angebot des FC Bayern (Jahresgehalt sieben Millionen Euro) abgelehnt. Am Montagmittag verkündete sein Klub Fiorentina, dass er Chiesa nicht gehen lassen wird. © getty 15/39 PAULO DYBALA: Wie der "Corriere dello Sport" berichtet, sollen die Bayern erste Sondierungsgespräche mit Juventus bezüglich Dybala und der Realisierung eines geführt haben,ein 80-Millionen-Euro-Angebots geführt haben. © getty 16/39 Drei Probleme gibt es dabei: Laut der Zeitung müsste der FCB mindestens 100 Millionen Euro auf den Tisch legen. Außerdem erklärte Dybala erst kürzlich, dass er in Turin bleiben möchte. Auch Juve will den Spieler halten. © getty 17/39 RODRIGO: Nach Lucas Hernandez könnten die Bayern noch ein weiteres Atletico-Juwel abgreifen. "ESPN" berichtet, dass der FCB auch bei Rodrigo in den Transfer-Poker eingestiegen sei. © getty 18/39 Angesprochen auf das kolportierte Interesse an Rodrigo und einem angeblich bereits abgegebenen Angebot der Münchner, sagte Hoeneß: "Ich kenne den Spieler gar nicht." Das hatte er auch schon über Lucas Hernandez gesagt. © getty 19/39 Der 22-Jährige Rodrigo ist jedoch mittlerweile bestimmt kein Unbekannter mehr und hat sich diese Saison bei den Madrilenen im Mittelfeld etabliert und als Transfercoup der Rojiblancos herausgestellt. Er kam letzten Sommer für 25 Mio. Euro zu Atletico. © getty 20/39 Sollte Bayern tatsächlich um den Spanier buhlen, muss er sich knallharter Konkurrenz stellen. Die AS berichtet, dass ManCity Rodrigo ein formelles Angebot unterbreitet habe. Ab 70 Millionen Euro ist er durch seine Ausstiegsklausel zu haben. © getty 21/39 TIMO WERNER: Gilt als einer der wahrscheinlichsten Wechselkandidaten. "Wenn man in Deutschland bei RB Leipzig spielt und in Deutschland bleiben will, gibt es nur einen Verein, zu dem man wechseln kann“, hatte Werner im Dezember gesagt. © getty 22/39 Die Sport Bild berichtete im Februar gar schon von einer Einigung zwischen dem Rekordmeister und Werner-Berater Karl-Heinz Förster. Leipzig hofft derweil weiter, den 2020 auslaufenden Vertrag verlängern zu können. © getty 23/39 "Wir wünschen uns alle, dass er bleibt. Wenn er nicht verlängert, ist es schwierig, dass solch ein Spieler ablösefrei geht", sagte der künftige RB-Trainer Julian Nagelsmann: "Die Sache mit Timo Werner ist klar geregelt." © getty 24/39 RB-Boss Mintzlaff kündigte für den Sommer neue Vertragsgespräche an. "Die Tür ist ja nicht zu. Daher werden wir natürlich jetzt noch mal einen Anlauf starten", sagte Mintzlaff. © getty 25/39 ANTE REBIC (Eintracht Frankfurt) und NICOLAS PEPE (OSC Lille) galten lange Zeit als Transferziele des FC Bayern. Beide sollen jedoch kein Thema mehr sein. Das berichteten bei Pepe die Sport Bild und bei Rebic der kicker. © getty 26/39 Sehr wohl ein Thema an der Säbener Straße ist der Name KAI HAVERTZ. Neben den Bayern sollen auch Barcelona, Real Madrid und ManCity am Leverkusen-Juwel interessiert sein. © getty 27/39 Zwar stellte Rudi Völler mehrfach klar, dass Havertz nicht gehen werde, allerdings sei es nach Informationen der Sport Bild wahrscheinlich, dass Havertz und sein Berater noch einmal vorstellig werden, um über einen Wechsel in diesem Sommer zu sprechen. © getty 28/39 Der 19-Jährige hat noch bis 2022 Vertrag und würde wohl mehr als 100 Mio. Euro kosten. Salihamidzic äußerte sich zuletzt kryptisch: "Havertz ist ein Toptalent. Wir müssen die Augen offen halten. Wir haben aber Respekt vor den Klubs, vor Rudi Völler." © getty 29/39 Definitiv den Verein verlassen werden den Klub Franck Ribery, Arjen Robben und Rafinha. © getty 30/39 ARJEN ROBBEN sprach zuletzt von vier Optionen: "Ein Abenteuer außerhalb Europas", "eine Rückkehr nach Holland", das "Karrieende" oder doch nochmal "die absolute Spitze Europas". Nach Sport-Bild-Infos soll es erste Gespräche mit Benfica gegeben haben. © getty 31/39 FRANCK RIBERY: Der 36-Jährige muss den FCB verlassen, würde aber gerne weiterspielen. Eine Option hat sich nun zerschlagen: die Western Sydney Wanderers von Trainer Markus Babbel werden ihn wohl nicht verpflichten. © getty 32/39 "Der aktuelle Stand ist so, dass wir ihn uns nicht leisten können. Ich hatte ein längeres Gespräch mit unserem Chairman und er ist leider nicht bereit, so tief in die Tasche zu greifen", sagte Babbel bei Sky. © getty 33/39 RAFINHA: Der 33-Jährige sprach bei Fox zuletzt von "Top-Angeboten", die er erhalten habe: "Ich habe nicht erwartet, dass solche Angebote kommen. Es war nicht nur eines, sondern drei. Von großen Klubs, die in der CL spielen." © getty 34/39 JAMES RODRIGUEZ: Seine zweijährige Leihe endet im Sommer. Bis zum 15. Juni könnte der FC Bayern die Kaufoption (42 Mio. Euro) ziehen. © getty 35/39 Nach Informationen des kicker (3. Juni) hätten die Vereinsbosse aber final entschieden, diese Möglichkeit verstreichen zu lassen. Als potenzielle künftige Arbeitgeber gelten der SSC Neapel und Manchester United. © getty 36/39 JEROME BOATENG: Hoeneß legte dem Innenverteidiger nahe, sich einen neuen Verein zu suchen. "Ich rate ihm, den FC Bayern zu verlassen", sagte der Bayern-Präsident, der glaube, dass Boateng eine neue Herausforderung brauche und wie ein Fremdkörper wirke. © getty 37/39 Laut "Bild" gibt es Kontakt zu Inter Mailand. Außerdem werden in unterschiedlichen Medien Juventus Turin, Manchester United, der FC Arsenal, Paris St. Germain und sogar Real Madrid als mögliche Abnehmer gehandelt. © getty 38/39 Boateng-Berater Christian Nerlinger stellte jedoch klar, dass er und sein Klient sich "klar entschieden" hätten, "aufgrund der Erfahrung des vergangenen Sommers und unter den aktuellen Voraussetzungen keine Gespräche mit anderen Vereinen zu führen." © getty 39/39 Boateng selbst sagte gegenüber dem kicker, dass er sich "klar vorstellen" könne, "dass es auch beim FC Bayern weitergehen kann. Ich werde hier bestimmt nicht wegrennen. Situationen verändern sich schnell."

FC Bayern: Sadio Mane vom FC Liverpool erneut im Fokus?

Der FC Bayern München hat offenbar erneut ein Auge auf Sadio Mane geworfen. Das berichtet die L'Equipe. Der 27-Jährige soll bereits zweimal von der Scouting-Abteilung des Rekordmeisters empfohlen worden sein, allerdings lehnte der FCB beide Male ab.

Als Mane noch für RB Salzburg spielte, soll es Gespräche mit Bayerns damaligem technischen Direktor Michael Reschke gegeben haben, der Mane jedoch nach Sportbild-Angaben für nicht gut genug befunden habe. Mane wechselte anschließend zum FC Southampton. Auch dort soll er das Interesse der Münchner geweckt haben, die verpflichteten jedoch Douglas Costa und Mane wechselte zum FC Liverpool.

Beim amtierenden Champions-League-Sieger verlängerte er erst im November 2018 seinen Vertrag bis 2023. Auch deshalb ist ein Wechsel von Mane zum FCB sehr unwahrscheinlich, zumal die Münchner bereits das Interesse an Leroy Sane von Manchester City bestätigt haben.

In dieser Angelegenheit sprach Bayern-Präsident Uli Hoeneß kürzlich von "Beträge", die "Wahnsinn" seien. Ein Transfer von Mane dürfte sich in ähnlichen Ablöse-Sphären befinden.

Bayerns feststehende Transfers für 2019/20

Zugänge Abgänge Lucas Hernandez (Atletico Madrid) Arjen Robben (unbekannt) Benjamin Pavard (VfB Stuttgart) Franck Ribery (unbekannt) Jann-Fiete Arp (Hamburger SV) Rafinha (unbekannt) Marco Friedl (SV Werder Bremen) James Rodriguez (Real Madrid)

FC Bayern: Hoeneß will Renato Sanches offenbar halten

Der FC Bayern München will Renato Sanches offenbar trotz dessen bestätigter Unzufriedenheit über den Sommer hinaus behalten. Das berichtet die Bild am Freitag. Demnach soll Vereinspräsident Uli Hoeneß noch immer das große Potenzial des 21-Jährigen sehen und nicht bereit sein, den Mittelfeldspieler, der zwei schwierige Spielzeiten hinter sich hat, abzugeben.

Der Portugiese kokettierte zuletzt mit einem Abschied im Sommer, nachdem er auch unter Trainer Niko Kovac in der abgelaufenen Saison nur wenig Spielzeit bekam.

"Ich bin hier nicht glücklich. Ich arbeite viel, darf aber nicht spielen. Ich möchte mehr spielen, vielleicht bei einem anderen Klub. Darüber muss ich mir Gedanken machen", sagte Sanches dem kicker und legte am Mittwoch in der Sportbild noch einmal nach: "Ich habe mich am Mittwoch bei Niko Kovac verabschiedet. Ob es nur für die Sommerpause oder für immer war, das weiß ich im Augenblick nicht."

Dabei stellte Sanches außerdem klar, dass für ihn eine erneute Leihe wie in seiner ersten Saison beim FC Bayern zu Swansea City nicht in Frage komme: "Sollte ich wirklich gehen, dann komplett."