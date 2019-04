Mats Hummels optimistisch nach Verletzung gegen Fortuna Düsseldorf

Zwei Verletzungen haben die Feierstimmung beim FC Bayern München nach dem souveränen 4:1 (2:0) über Fortuna Düsseldorf jäh gedämpft. Während Manuel Neuer aufgrund einer Wadenverletzung das Stadion auf Krücken verließ, humpelte Mats Hummels nach Schlusspfiff vom Platz, gab sich jedoch wenig später optimistisch.

Fast 93 Minuten lang war es gut gegangen, hatte der Oberschenkel gehalten. Doch dann habe es "ordentlich reingezogen", sagte Hummels nach dem Spiel in der nordrheinwestfälischen Landeshauptstadt.

Angeschlagen sei er ins Spiel gegangen, erklärte Hummels, doch das habe bis zum Ende eigentlich "sehr gut funktioniert". Nur bis ganz zum Ende halt nicht. Denn als Schiedsrichter Felix Zwayer die Partie beendet hatte, griff sich Hummels an den Oberschenkel und verließ leicht humpelnd den Platz.

Fortuna Düsseldorf gegen FC Bayern München: Der FCB in der Einzelkritik © getty 1/15 Der FC Bayern hat seine Pflichtaufgabe in Düsseldorf mit Bravour erledigt und dank einer variablen Offensive einen nie gefährdeten Sieg geholt. Die Flügelzange mit Coman und Gnabry stach dabei besonders hervor. Die Einzelkritiken und Noten. © getty 2/15 Manuel Neuer: Gemütlicher Sonntagnachmittag für den Nationalkeeper. Zumindest bis zur 53. Minute. Dann musste er runter. Hatte sich offenbar im Aufbauspiel vertreten und zog sich eine Verletzung zu. Hatte zuvor einen Ball zu parieren. Note: 3,5. © getty 3/15 Joshua Kimmich: Defensiv kaum gefordert. Verteidigte sehr gut und hoch gegen den Ball. Krönte seine starke Offensiv-Leistung mit dem Assist zum 2:0 von Coman, nachdem er beim Pass von Gnabry perfekt eingelaufen war. Note: 2. © getty 4/15 Niklas Süle: Unaufgeregter und souveräner Auftritt. Machte sowohl defensiv als auch im Aufbauspiel quasi keinen Fehler. Note: 2,5. © getty 5/15 Mats Hummels: Schaltete sich immer wieder in die Offensive ein, spielte jedoch oft zu ungenau. Dazu mit Fehlern in der Defensive. Seine misslungene Ballannahme in der 26. Minute führte beinahe zum Ausgleich. Verursachte den Handelfmeter. Note: 4. © getty 6/15 David Alaba: Hatte Gegenspieler Raman voll im Griff. Im Spiel nach vorne nicht so aktiv wie etwa Kimmich auf der rechten Seite und mit einigen Missverständnissen. Note: 3,5. © getty 7/15 Javi Martinez: Gewann nahezu jeden seiner Zweikämpfe. Leistete sich zu Beginn der Partie aber viele Fehlpässe und traf falsche Entscheidungen. Stabilisierte sich aber nach und nach. Scheiterte kurz vor der Pause per Kopfball an Rensing. Note: 3. © getty 8/15 Thiago Alcantara: Immer in Bewegung und stets anspielbar. Sicherer Ballverteiler mit Ausreißern nach vorne. Scheiterte in der 49. Minute am überragend reagierenden Rensing. Note: 3. © getty 9/15 Serge Gnabry: Mit seinem Tempo und seinem Positionsspiel nur schwer zu halten. Bereitete das 1:0 vor, leitete das 2:0 ein und traf nach einem Eckball selbst zum 3:0. Note: 1,5. © getty 10/15 Kingsley Coman: Erwischte einen Sahne-Tag in Düsseldorf. War ähnlich wie Gnabry zu agil für die Fortuna-Defensive. Glänzte nicht nur als doppelter Torschütze, sondern bewies Übersicht und gutes Timing bei seinen gefährlichen Pässen. Note: 1,5. © getty 11/15 Thomas Müller: Sehr viel unterwegs. Sorgte mit seinem Spielwitz zusätzlich für Variabilität in der Bayern-Offensive. Machte einige Angriffe durch sein Direktpassspiel erst richtig heiß. Bereitete das 3:0 per Kopf vor. Note: 2. © getty 12/15 Robert Lewandowski: Ließ sich aufgrund der Doppelspitze mit Müller häufiger ins Mittelfeld fallen als gewohnt und war mehr ins Kombinationsspiel eingebunden. Gab 5 Torschüsse ab, war letztlich aber viel zu harmlos. Note: 4. © getty 13/15 Sven Ulreich: Ähnlich beschäftigungslos wie Neuer. Im Zusammenspiel mit seinen Vordermännern aber tadellos. Flog beim Elfmeter in die falsche Ecke. Note: 3,5. © getty 14/15 Leon Goretzka: Ersetzte nach 70 Minuten den starken Müller. Agierte als eine Art hängende Spitze und fügte sich gut ins Münchner Kombinationsspiel ein und traf spät zum 4:1-Endstand. Note: 2,5. © getty 15/15 James Rodriguez: Kam in der 80. Minute für Gnabry ins Spiel. Hatte zwölf Ballkontakte. Keine Bewertung.

Hummels kann Verletzung "nicht hundertprozentig greifen"

Was genau es ist, "werde ich heute Abend wissen", sagte Hummels dann frisch geduscht in der Mixed Zone. Er könne es "nicht hundertprozentig greifen", weil er in seiner Karriere bis dato nach eigenen Angaben wenig mit muskulären Problemen zu kämpfen gehabt habe.

Dennoch gab sich der 30 Jahre alte Innenverteidiger optimistisch, "dass es nur eine Sache von ein paar Tagen oder ein paar mehr Tagen ist. Solange wir nicht über Wochen reden, ist für mich alles in Ordnung".

Die Handelfmeter-Entscheidung gegen sich kurz vor Schluss fand Hummels hingegen alles andere als in Ordnung. Dabei machte er Schiedsrichter Zwayer keinen Vorwurf, sondern stellte klar, dass es sich um eine "Regelkritik" handele.

"Man muss sich überlegen, ob man es nicht irgendwann mal einfach nur auf ein absichtliches Handspiel reduziert und diese ganzen Zufallsproduktionen vor allem aus der kurzen Distanz einfach nicht mehr als Elfmeter ahndet", sagte Hummels, der von einem Gespräch mit Zwayer auf dem Platz berichtete, in dem der Unparteiische selbst gesagt habe, dass er diesen Elfmeter nicht nicht geben würde, wenn er die Regeln mache.

Manuel Neuer verletzt sich erneut an der Wade

Doch weil Zwayer die Regeln eben nicht macht, entschied er nach VAR-Überprüfung auf Handelfmeter, den Dodi Lukebakio - am Sonntag über 68 Minuten auf der Bank und daher Bayern-Schreck a.D. - zum Düsseldorfer Ehrentreffer verwandelte (89.). Dabei trat Lukebakio nicht wie im Hinspiel gegen Manuel Neuer, sondern gegen Sven Ulreich im Gehäuse des Rekordmeisters an.

Neuer hatte zu diesem Zeitpunkt das Düsseldorfer Grün schon längst verlassen. In der 53. Minute um genau zu sein. Denn in jener Spielminute zog er sich die Handschuhe aus und signalisierte Niko Kovac, dass es nicht mehr weitergeht. Nicht nur auf den ersten Blick eine rätselhafte Verletzung, die sich der Bayern-Kapitän offenbar bei einem Zuspiel weit vor dem eigenen Sechzehner an der Wade zugezogen hatte.

Und anders als Hummels verbreiteten die Blicke, Aussagen und Bilder nach dem Spiel nicht unbedingt Optimismus. Neuer verließ das Stadion auf Krücken und wird sich laut Hasan Salihamidzic noch am Abend in einer Praxis untersuchen lassen. Man müsse abwarten, sagte der Sportdirektor. Dahingehend äußerte sich auch Kovac, der eine MRT-Untersuchung am Montag abwarten wolle.

"Es ist dieselbe Wade, die ihm vor zwei Wochen schon Probleme bereitet hat", erklärte der Bayern-Trainer: "Wenn er sich verletzt hat, würde uns das schon treffen."