FC Bayern München: Spielplan des FCB - Nächste Gegner, Datum und Termine

Das Saisonende der Bundesliga steht bald vor der Tür: Auf den FC Bayern München warten in der Liga nur noch drei Spiele. Welche Partien der Rekordmeister noch absolvieren muss und wann die Spiele ausgetragen werden, verraten wir euch hier.

Durch ein knappes 1:1 bei Abstiegskandidat Nürnberg hat der FC Bayern seine Tabellenführung in der Liga auf Verfolger Borussia Dortmund auf zwei Punkte ausgebaut. Dennoch ist man nach dem Unentschieden gegen den Außenseiter natürlich enttäuscht. Sollte der BVB alle Spiele gewinnen, kann sich Bayern in den verbleibenden Partien keine Niederlage erlauben.

FC Bayern München: Bundesliga-Spielplan, Gegner und Termine

Am 32. Spieltag treffen die Bayern auf Tabellenschlusslicht Hannover 96. Danach wird es im Endspurt jedoch knüppelhart: Zunächst muss der FCB zum Tabellendritten und Pokalfinalisten RB Leipzig reisen, am finalen 34. Spieltag empfängt man dann noch Eintracht Frankfurt. Wie sieht das BVB-Restprogramm aus? Einen Überblick könnt ihr euch hier verschaffen!

Datum Heim Gast Hinspiel 04.05.19 FC Bayern München Hannover 96 4:0 11.05.19 RB Leipzig FC Bayern München 1:0 18.05.19 FC Bayern München Eintracht Frankfurt 3:0

Bundesliga-Tabelle: FC Bayern hat knappen Vorsprung auf Dortmund

Durch die Niederlage des BVB im Revierderby gegen den FC Schalke konnte der FC Bayern seine Tabellenführung weiter ausbauen. Da es gegen den 1. FC Nürnberg aber nur zu einem 1:1-Unentschieden reichte, verpasste man die Chance, auf vier Punkte davonzuziehen.

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 31 80:30 50 71 2. Borussia Dortmund 31 74:40 34 69 3. RB Leipzig 31 59:24 35 64 4. Eintracht Frankfurt 31 58:35 23 54 5. Borussia M'gladbach 31 49:38 11 51

FC Bayern München: Vergangene Spiele und aktuelle Form

Bis zum überraschenden 1:1 in Nürnberg spielte der FC Bayern seine beste Rückrunde überhaupt. Auch so darf man sich berechtigte Hoffnungen auf die erneute Meisterschaft machen. Es wäre der siebte Titel in Folge.