BVB: Der Spielplan von Borussia Dortmund - Nächste Gegner, Datum und Termine im Restprogramm

Im Saisonendspurt der Bundesliga hat der BVB nur noch drei Spiele zu absolvieren. Auf welche Gegner Borussia Dortmund in der Schlussphase der Bundesliga noch trifft und wann die Spiele ausgetragen werden, verraten wir euch hier.

In der Champions League und im DFB-Pokal sind die Schwarz-Gelben bereits gescheitert. Damit warten auf den BVB in dieser Saison nur noch die verbleibenden drei Bundesliga-Spiele. Dabei kann man mit nur zwei Punkten Rückstand auf Tabellenführer Bayern München weiter auf die Meisterschaft hoffen.

BVB (Borussia Dortmund): Bundesliga-Spielplan, Gegner und Termine

Die bittere 2:4-Pleite im Revierderby gegen den FC Schalke 04 hat die Meisterhoffnungen des BVB empfindlich getrübt, aber nicht komplett erlöschen lassen. Am 32. Spieltag reist die Borussia zu Werder Bremen, eine Woche später empfängt man Fortuna Düsseldorf, gegen die man in der Hinrunde noch sensationell verloren hatte. Am finalen 34. Spieltag hat man Borussia Mönchengladbach zu Gast.

Datum Heim Gast Stadion Hinspiel 4. Mai (32. Spieltag) Bremen Dortmund Weserstadion 2:1 11. Mai (33. Spieltag) Dortmund Düsseldorf Signal Iduna Park 1:2 18. Mai (34. Spieltag) Mönchengladbach Dortmund Borussia-Park 2:1

Bundesliga-Tabelle: BVB mit zwei Punkten Rückstand auf den FC Bayern

Nachdem man gegen Schalke verloren hatte, gab BVB-Trainer Lucien Favre die Meisterschaft bereits öffentlich verloren. Da die Bayern am vergangenen Sonntag jedoch nur ein 1:1 beim 1. FC Nürnberg zustande brachten, ist noch alles offen. Derzeit fehlen zwei Zähler. Allerdings haben die Bayern das klar bessere Torverhältnis vorzuweisen, weswegen die Borussen in drei Spielen wohl drei Punkte gutmachen müssten, um wieder am Borsigplatz zu feiern.

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 31 80:30 50 71 2. Borussia Dortmund 31 74:40 34 69 3. RB Leipzig 31 59:24 35 64 4. Eintracht Frankfurt 31 58:35 23 54

BVB: Mögliche Ab- und Zugänge bei Borussia Dortmund im Sommer 2019 © getty 1/23 Borussia Dortmund plant im Sommer den zweiten Teil des angekündigten Kader-Umbruchs. Die Verpflichtung von Thorgan Hazard ist auf der Zielgeraden. Und wer kommt noch? SPOX zeigt mögliche Ab- und Zugänge beim BVB. © getty 2/23 THORGAN HAZARD: Der Flügelspieler von Borussia Mönchengladbach hat eine "persönliche Einigung" mit dem BVB bestätigt. Jetzt liege es nur noch an den Klubs, den Transfer über die Bühne zu bringen, sagte Hazard gegenüber VTM Nieuws. © getty 3/23 Hazards Vertrag in Mönchengladbach läuft 2020 aus. Max Eberl bestätigte bereits, dass Hazard den Verein nach fünf Jahren im Sommer verlassen werde: "Thorgan hat uns informiert, dass er seinen Vertrag nicht verlängern und uns im Sommer verlassen möchte." © getty 4/23 Hazard steht schon länger beim BVB und seinem Ex-Coach Lucien Favre auf dem Zettel. Hazard soll Christian Pulisic beerben, obgleich der Kader mit Jadon Sancho oder Jacob Bruun Larsen schon jetzt Alternativen für die Flügel hergibt. © getty 5/23 NICO SCHULZ: Der Linksverteidiger der TSG Hoffenheim weckt Begehrlichkeiten beim BVB. Auch hier bestehe bereits eine "prinzipielle Einigung", schreibt zumindest die Bild. © getty 6/23 FILIPE LUIS: Ein weiterer Kandidat für die linke Verteidigung und im Sommer ablösefrei zu haben. Passt mit seinen 33 Jahren nicht zwingend ins junge BVB-Team. Watzke dazu bei Sky: "Nur mit 19- und 21-Jährigen wird es auch eng." © getty 7/23 Zwar seien die Gerüchte um Luis längst nicht so heiß wie sie gemacht werden, meinte Watzke. Aber: "Wir werden auf dieser Position auf jeden Fall etwas machen. (...) Wenn du hörst, dass ein Luis ablösefrei auf den Markt kommt, denkst du darüber nach." © getty 8/23 Ein Deal scheint jedoch schwierig: Die Bild schreibt, der Brasilianer tendiere zu Barca. Aus Katalonien hört man aber, dass Luis eine Verlängerung bei Atletico anstrebt. Auch Flamengo scheint im Rennen um Luis zu sein. © getty 9/23 MARC CUCURELLA: Der dritte Außenverteidiger, auf den der BVB nach Informationen von Goal und SPOX ein Auge geworfen hat. Der Linksverteidiger vom FC Barcelona, der aktuell an Liga-Rivale SD Eibar ausgeliehen ist, wird vom BVB intensiv beobachtet. © getty 10/23 In den Barca-Planungen spielt der ehemalige U-Nationalspieler keine Rolle. Eibar besitzt eine Kaufoption, die sich auf 5 Mio. Euro beläuft. Von dieser werden die Basken wohl Gebrauch machen, ein Verbleib des 20-Jährigen ist aber wenig realistisch. © getty 11/23 Cucurella ist gelernter Linksverteidiger und könnte die defensive Außenbahn des BVB beackern. In der laufenden Saison kam er bei Eibar vornehmlich als Linksaußen zum Einsatz. In 19 Spielen brachte er zwei Vorlagen zustande. © getty 12/23 DONNY VAN DE BEEK: Die Borussia schielt offenbar auf den niederländischen Mittelfeldspieler. Das will die französische L'Equipe in Erfahrung gebracht haben. Der 21-Jährige ist Stammspieler in Amsterdam und bevorzugt im offensiven Mittelfeld unterwegs. © getty 13/23 Problem: Auch Tottenham und PSG sollen bereits Interesse bekundet haben. Das junge Talent bestritt in dieser Saison alle 29 Ligaspiele und war dabei an 16 Toren beteiligt. Sein Vertrag läuft noch bis 2022. Er wäre also eine ganz große Investition. © getty 14/23 Ebenfalls eine Rolle in den Transferplanungen soll dem Vernehmen nach FLORENTINO LUIS von Benfica Lissabon spielen. Das berichtet zumindest die portugiesische Zeitung A Bola. © getty 15/23 BVB-Scouts sollen den 19 Jahre alten zentralen Mittelfeldspieler (Vertrag bis 2023) beim Zwischenrunden-Rückspiel von Benfica gegen Galatasaray in der Europa League beobachtet haben. Kostenpunkt: Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Mio. Euro. © getty 16/23 Der BVB ist im Mittelfeldzentrum aber eigentlich bestens aufgestellt. Die Sommer-Transfers von Witsel und Delaney erwiesen sich als absolute Glücksgriffe. Letztgenannter hat den BVB offenbar auf die Idee gebracht, sich eher in der Bundesliga umzuschauen. © getty 17/23 Ein Sommertransfer von MAXIMILIAN EGGESTEIN, der von vielen Medien bereits kolportiert wurde, hat sich derweil zerschlagen. Eggestein verlängerte seinen Vertrag bei Werder Bremen. Über die neue Vertragslaufzeit gab der Verein (noch) keine Auskunft. © getty 18/23 Fest steht, dass es ein Datum über den Sommer 2020 hinaus ist. Allerdings berichtet die Bild von einer Ausstiegsklausel, die ab 2020 gezogen werden kann. Vielleicht schlägt der BVB ja dann zu. © getty 19/23 Trainer Florian Kohfeldt beruhigte die Gemüter der Werder-Fans jedoch zuletzt: "Ich bin mir sicher, dass er bleibt. Weil ich ihn kenne." Und Eggestein selbst sagte, dass Werder "sicher keine schlechten Chancen" habe. © getty 20/23 Einer, der den BVB verlassen könnte, ist JULIAN WEIGL. Der wäre schon im Winter gern zu PSG gegangen, weil er im zentralen Mittelfeld nicht an den gesetzten Witsel und Delaney vorbeikommt. Stattdessen ist er häufig Aushilfs-Innenverteidiger. © getty 21/23 Im Winter ließ Dortmund Weigl (Vertrag bis 2021) nicht ziehen. Nach der Saison werden die Karten neu gemischt. Er soll angeblich - das berichten mehrere Medien - aktuell beim AC Milan auf dem Zettel stehen. © getty 22/23 TIMO WERNER: Auch den Nationalstürmer bringt die Sport Bild ins Gespräch. Werner ist angesichts seines 2020 auslaufenden Vertrags bei RB europaweit heiß begehrt. Käme für ihn ein Wechsel zu den Schwarz-Gelben in Frage? © getty 23/23 "Wenn man in Deutschland bleiben will, kommt ja nur ein Verein infrage, wo man hinwechseln kann", sagt Werner. Die Wahrscheinlichkeit, dass er damit die Bayern meint, ist hoch. Zudem sind viele Klubs aus England und Spanien hinter dem Nationalspieler her.

Borussia Dortmund in der Sommerpause gegen den FC Liverpool

Im Juli wird das Team von Trainer Lucien Favre in die USA reisen und dort zwei Testspiele absolvieren. Höhepunkt ist sicherlich das Duell mit dem FC Liverpool. Das Aufeinandertreffen mit Ex-Coach Jürgen Klopp wird übrigens das erste Fußballspiel sein, das im Stadion der University of Notre Dame im Bundesstaat Indiana ausgetragen wird. Weitere Informationen zur USA-Reise der Dortmunder findet ihr hier.

18. Juli, 4.30 Uhr: Spiel gegen die Seattle Sounders

20. Juli, 2 Uhr: Spiel gegen den FC Liverpool

Aufgrund der Zeitverschiebung werden beide Spiele in Deutschland zu nachtschlafender Zeit ausgetragen.