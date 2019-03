FC Bayern: Uli Hoeneß über Ribery, Guardiola und Transfer-Anekdoten

Bayern-Präsident Uli Hoeneß hat in einem Interview mit dem Bayern-Vereinsmagazin 51 ausführlich Einblick in die bewegendsten Momente seiner inzwischen 40-jährigen Funktionärs-Tätigkeit als Manager und Präsident des Rekordmeisters gegeben.

So sprach Hoeneß unter anderem über seinen größten Fehler mit Jupp Heynckes, das Drama um den wegen Depressionen zurückgetretenen Sebastian Deisler sowie seine besondere Beziehung zu einigen aktuellen wie ehemaligen Bayern-Profis. Zudem gab der 67-Jährige diverse, mitunter äußerst kuriose Transfer-Anekdoten zum Besten.

SPOX fasst die besten Aussagen zusammen.

Uli Hoeneß über...

... die neue Generation von Ex-Profis, die operative Funktionen bei Klubs übernehmen:

"Es ist interessant, dass da lange eine Lücke klaffte. Mich freut, dass wir bei Bayern seit jeher Meinungsbildner hervorgebracht haben. Hasan und Oliver haben wir uns rausgepickt, es gibt noch Lothar Matthäus, Stefan Effenberg, Mehmet Scholl, auch einen Didi Hamann nenne ich, obwohl wir zuletzt nicht immer einer Meinung waren - sie alle haben beim FC Bayern viel gelernt, weil wir hier immer offen und ehrlich mit allem umgegangen sind und auch die Streitkultur fördern. Philipp Lahm wird seinen Weg machen, auch Bastian Schweinsteiger findet sich in der Welt zurecht. Ich bin stolz, dass wir nicht nur gute Fußballer produziert haben, sondern auch Persönlichkeiten, die draußen in der Welt ihren Mann stehen können."

... seine Wünsche für den FC Bayern der Zukunft

"Ich versuche, Hasan auch dieses Motiv nachhaltig zu vermitteln. Er hat eine hohe soziale Kompetenz und ist sehr lernwillig. Bei Kahn bin ich zuversichtlich. Auf jeden Fall ist das etwas, das man auf keiner Universität lernen kann oder das du einem Headhunter ins Anforderungsprofil mitgibst. Das hat viel mit dem Charakter der handelnden Personen zu tun. Eine Wertigkeitsskala ist wichtig. Ich bin zum Beispiel jetzt in einer Phase meines Lebens, in der ich zurückgeben will. Da bin ich seit Jahren dabei, und das wird sich noch verstärken. Ich hatte immer das Glück, dass ich mich in der Familie fallen lassen konnte. Auch deshalb ist es mir wichtig, dass unser Verein wie eine große Familie funktioniert. Es zieht sich bis heute wie ein roter Faden durch den FC Bayern, dass jeder jedem hilft, wenn Not ist."

© getty

... seine Beziehung zu Spielern

Hoeneß: "Ich kann mich an keinen Spieler erinnern, zu dem ich eine Antipathie gehabt hätte. Zu manchen entwickeln sich besondere Beziehungen. Als wir Roland Wohlfarth von einem Wechsel überzeugt hatten, weinte seine Frau plötzlich auf dem Sofa, weil sie jetzt ihre Familie in Duisburg verlassen musste. So etwas schweißt auch zusammen. Die Wohlfahrts waren später oft zuhause unsere Gäste. Ich war gegenüber den Spielern immer der Vater. Ich verlange viel, aber bei Problemen bin ich der Erste, der da ist. Michael Sternkopf rief mich mal nachts um 2 Uhr an, weil er bei Rot über die Ampel und in ein Auto gefahren war. Er fragte: "Was soll ich jetzt machen?" Ich sagte: "Du rufst jetzt die Polizei an, und ich bin auf dem Weg zu dir."

.. die besondere Verbindung mit Akteuren wie Mehmet Scholl, Franck Ribery und Bastian Schweinsteiger:

"Das sind Burschen, die ein Gespür für Emotion haben. Und die Menschen erreichen. Das wird einem nicht auf Harvard gelehrt. Das hast du oder nicht. Bei mir ist es nun mal so, dass ich, wenn mich ein Spieler nachts um zwei Uhr wegen eines Problems anruft, nicht frage "Wieso und warum?", sondern: "Wo bist du?"

... das Drama mit dem wegen Depressionen zurückgetretenen Ex-FCB-Profi Sebastian Deisler:

"Das war eine meiner schwersten Situationen. Ich weiß es wie heute: Wintertrainingslager in Dubai. Jeden Abend gegen 22.30 Uhr klingelte mein Handy, am anderen Ende der Leitung Sebastian: "Herr Hoeneß, ich kann nicht mehr." Ich saß nächtelang mit ihm in meiner Suite, einmal hat er dort sogar auf der Couch übernachtet. Am nächsten Morgen trainierte er wie ein Besessener, ich dachte, alles wird gut - und am nächsten Tag sagte er, er hört endgültig auf. Ich fühlte mich so ohnmächtig, ich war ganz am Ende. Ich will immer helfen und bin immer bereit, alles einzusetzen - umso schmerzhafter ist es, wenn es nicht reicht. Ich denke oft an ihn und hoffe, dass es ihm gut geht. Er hat jeden Kontakt zum Fußball abgebrochen."

... die Entlassung von Coach Jupp Heynckes 1991, welche er rückblickend als seinen größten Fehler bezeichnete:

"Jupp zu entlassen, war eine Entscheidung gegen mein Bauchgefühl. Ich wusste, es ist ein Fehler, aber ich war nicht stark genug, um mich gegen die Strömungen gegen Jupp zu wehren. Wir holten Sören Lerby, er ist bis heute einer meiner besten Freunde - und dennoch merkte ich bei seiner ersten Mannschaftssitzung, dass seine Verpflichtung ein Schuss in den Ofen war. Mit Sören kannst du Stunden über Fußball reden, aber vor 20 Mann brachte er kein Wort raus. Es war ein Drama."

... Freunde und Feinde im Fußball-Business:

"So richtige Feinde habe ich aus meiner Sicht nicht. Früher war das anders. Da kannten mich die anderen nicht und sagten, jetzt kommt der Hoeneß mit dem Geldkoffer und nimmt uns die Spieler weg. Inzwischen haben wir mit etlichen Benefizspielen und Aktionen ja die halbe Liga vor dem Ruin gerettet im Laufe der Jahrzehnte. Wenn ich da nur an den Osten denke, da stehen fast alle Klubs Schlange. Zu schwierigen Zeiten etwa eines Willi Lemke in Bremen oder eines Christoph Daum in Köln riefen 40.000 Fans bei Auswärtsspielen "Hoeneß, du Arschloch". Heute wollen die Leute in Bremen so viele Autogramme und Selfies von mir wie in keiner anderen Stadt. Die Leute haben sich irgendwann hinterfragt: Ist der eigentlich so ein Arsch, wie wir immer geglaubt haben? Und sie haben für sich entschieden: Nein, ist er nicht."

... die kuriose Verpflichtung von Roque Santa Cruz 1999:

"Da saßen Karl-Heinz Rummenigge und ich beim Vereinspräsidenten im Wohnzimmer mit ungefähr 25 anderen Leuten. Er war völlig nassgeschwitzt, immer wieder ging er raus. Unser Angebot betrug zehn Millionen Mark, aber er wollte Dollar. Wir waren schon draußen und haben auf ein Taxi gewartet, da holte er uns wieder zurück. Als wir uns schließlich noch geeinigt haben, waren plötzlich 30, 40 Journalisten mit Kameras im Wohnzimmer, es war ein Tohuwabohu, unglaublich. Die andere Geschichte war Adolfo Valencia. Die Verhandlungen begannen in Madrid, geendet haben sie in Ottobrunn. Nach 24 Stunden in Madrid mussten wir unbedingt zurück nach München. Da sagten die Verhandlungspartner: Fliegen wir halt mit! Fünf, sechs Mann saßen dann drei Tage bei mir zuhause in Ottobrunn, bis wir uns einig waren."

... den gescheiterten Transfer des niederländischen Welt-Stars Ruud Gullit:

"Ruud Gullit war ganz verrückt. Erst bin ich mit Franz Beckenbauer nach Mailand geflogen. Als wir morgens um halb zehn bei ihm in die Wohnung kamen, war noch niemand wach - außer der Butler. Er hatte einen Butler! Der bat uns dann in den Salon, wir haben Kaffee getrunken. Schließlich war der Transfer klar und er kam nach München zur Untersuchung bei Dr. Müller-Wohlfahrt. Da war immer noch alles klar. Am Abend waren wir gemeinsam essen, er übernachtete bei mir. Da war auch noch alles klar. Am nächsten Morgen hat er gesagt, er müsse nach Mailand und mit seiner Frau sprechen - am Abend hat er dann abgesagt. Warum weiß ich bis heute nicht genau."

.. den kuriosen Ablauf der Transfer-Verhandlungen mit Rabah Madjer in den 80er-Jahren:

"Ich bin extra nach Lissabon geflogen, damit man mich in Porto nicht sieht, und bin mit dem Auto 300 Kilometer über die Dörfer gezuckelt. Ich habe fast ein Huhn überfahren, eine Ziege ist mir ins Auto gelaufen. Wir verhandelten heimlich zuhause bei einem Freund von ihm, es war alles klar. Doch dann gab es ein Riesentamtam mit der Ablöseforderung des FC Porto von mindestens 800.000 Dollar. Am Ende war ich sogar froh, ihn nicht mehr kaufen zu müssen."

FC Bayern - Transfers und Gerüchte: Auch De Ligt im Anflug? Boateng vor dem Aus? © getty 1/44 "Wenn Sie wüssten, was wir alles schon sicher haben...", sagt Uli Hoeneß. Es folgten die ersten Taten, doch war es das wohl noch lange nicht. SPOX gibt einen Überblick über Kandidaten für einen Wechsel zum FCB im Sommer. © getty 2/44 LUCAS HERNANDEZ ist nach der Kampfansage von Hoeneß der erste Hammer-Transfer. Die Bayern bestätigten Ende März die Verpflichtung des Franzosen für 80 Millionen Euro. © getty 3/44 Laut "France Football" soll das Jahresgehalt bei rund 13 Millionen Euro liegen. Hernandez unterschrieb einen Vertrag bis zum Sommer 2024 und wurde noch im März operiert, um einen Knieschaden zu beheben. © getty 4/44 BENJAMIN PAVARD ist der zweite Franzose, der im Sommer an der Isar vorgestellt wird. Der Rekordmeister vermeldete die Verpflichtung des variabel einsetzbaren Verteidigers im Januar. © getty 5/44 35 Millionen Euro muss der FC Bayern ins Schwabenland überweisen. Ein Schnäppchen für den 23-Jährigen, der wie Hernandez als Innen- und Außenverteidiger eingesetzt werden kann? © getty 6/44 MATTHIJS DE LIGT: Hernandez ist schon fix - aber laut "Mundo Deportivo" wollen die Bayern auch noch Amsterdams Supertalent de Ligt für die zentrale Defensive verpflichten. De Ligt ist bei Ajax Kapitän - mit 19. © getty 7/44 Die Bayern müssten sich jedoch in einem Wettbieten gegen den FC Barcelona durchsetzen. Barca hat für den Sommer bekanntlich bereits Ajax-Teamkollege Frenkie de Jong verpflichtet. © getty 8/44 CALLUM HUDSON-ODOI: Obwohl der Chelsea-Youngster nach Informationen von SPOX und Goal ein Transfergesuch bei den Blues eingereicht hatte und einen Wechsel zum FC Bayern forderte, kam es im Winter nicht zum Transfer. © getty 9/44 Eine Verlängerung seines bis 2020 datierten Vertrags lehnte Hudson-Odoi ab. Die Blues beharren laut der "Times" jedoch auf den Kontrakt und würden einen ablösefreien Abgang in Kauf nehmen. © getty 10/44 Laut "Evening Standard" hat der Londoner Spitzenklub nochmal mit einem Monster-Gehalt versucht, den Spieler vom Verbleib zu überzeugen. Satte 117.000 Euro soll CHO wöchentlich verdienen - wenn er denn verlängert. © getty 11/44 KAI HAVERTZ: "Kai wird im Sommer definitiv bleiben", sagt Bayer-Sportdirektor Rudi Völler immer dann, wenn er auf die zahlreichen europäischen Schwergewichte angesprochen wird, die ein bis zwei Augen auf Havertz geworfen haben sollen. © getty 12/44 Ein Jahr später könnte das "Jahrhunderttalent" (Völler) aus der Bayer-Jugend, das von Barca, ManCity, Real Madrid und PSG beobachtet wird, den Verein verlassen. Die Bayern haben nach Angaben der "Sport Bild" einen Transfer für 2020 ins Auge gefasst. © getty 13/44 Dem Blatt zufolge erwägt der FCB 75 Millionen Euro zu zahlen. Die Ablöse könnte der Knackpunkt werden, da Leverkusen offenbar 100 Millionen Euro fordert und Havertz keine Ausstiegsklausel besitzt. © getty 14/44 Der 19-Jährige hat noch Vertrag bis 2022. Havertz selbst fühlt sich in Leverkusen "super aufgehoben", "dass irgendwann der nächste Schritt kommen muss, ist aber auch klar." Und nun? "Im Sommer wissen wir mehr", sagt Havertz. © getty 15/44 NICOLAS PEPE: Der FCB macht im Werben um den Shooting-Star womöglich ernst. Wie "beIN Sports" berichtet, sollen die Münchner ein Angebot über 80 Mio. Euro für den Flügelspieler des OSC Lille vorbereiten. Abgegeben wurde aber noch nichts, vermeldet "Sky". © getty 16/44 Lille-Coach Galtier hatte kürzlich angedeutet, dass sich der FCB mit dem 23-Jährigen befasst: "Ich weiß, dass ein großer deutscher Klub seine beiden Außenbahnspieler verliert und bin sicher, dass Pepe dort eine gute Rolle spielen könnte". © getty 17/44 Laut dem "Kicke"r sind sich die Bayern aber doch nicht ganz so sicher wie kolportiert. Sportliche Fragen sollen Zweifel aufgeworfen haben. Es geht schließlich um eine Menge Geld. © getty 18/44 TIMO WERNER: Kurz nachdem Hoeneß über fixe Transfers gesprochen hatte, berichtete die "Sport Bild" von einer Einigung zwischen Werner und dem FCB. Demzufolge konnten sich der Klub und Berater Karlheinz Förster auf einen Wechsel verständigen. © getty 19/44 "Es wird sehr viel spekuliert, aber ich möchte mich nicht daran beteiligen", sagte der Ex-Nationalspieler und Berater Förster auf Nachfrage von SPOX und Goal. Spekulationen und Gerüchte hatte es um Werner und den FCB tatsächlich bereits viele gegeben. © getty 20/44 Deutlicher äußerte sich da schon Ralf Rangnick. "Eine mögliche Einigung kann es für diesen Sommer unmöglich geben. Dazu müssten wir einverstanden sein. Das sind wir nicht", sagte der 60-Jährige auf einer PK: "Es ist niemand an uns herangetreten." © getty 21/44 RBL müsste Werner im Sommer verkaufen, um eine Ablöse einzustreichen. Doch auch in diesem Fall soll sich der FCB nicht mehr ganz sicher sein: Laut "Kicker" glaubt man, Werner wäre nur für das breit besetzte Zentrum eine Option ... © getty 22/44 STEVEN BERGWIJN: Einmal mehr wird der FCB mit dem Oranje-Flügelflitzer in Verbindung gebracht - dieses Mal von Calciomercato. 40 Mio. Euro soll PSV Eindhoven für den 21-Jährigen fordern, an dem auch Liverpool, ManUnited und der BVB Interesse haben sollen. © getty 23/44 Bergwijn hat bei der PSV noch einen Vertrag bis 2022, weckte jedoch mit 24 direkten Torbeteiligungen in 25 Liga-Spielen in dieser Saison Begehrlichkeiten bei europäischen Top-Klubs. Für den FCB gerade wegen seinr Flexibiliät auf den Flügeln interessant. © getty 24/44 FEDERICO CHIESA: Neben Bergwijn soll auch Federico Chiesa bei den Bayern als Verstärkung auf den Flügeln im Gespräch sein. Das berichtet zumindest die italienische Tageszeitung La Repubblica. © getty 25/44 Der 21 Jahre alte italienische Nationalspieler spielt bei der Fiorentina eine starke Saison und erzielte in 32 Pflichtspielen für den AC bereits 12 Tore (3 Vorlagen). Kostenpunkt wegen seines Vertrags bis 2022: 100 Mio. Euro. © getty 26/44 LUKA JOVIC: Ein heiß gehandelter Kandidat für die Abteilung Attacke in der Spitze ist Jovic. Der SGE-Stürmer ist aktuell hinter Lewandowski der beste Bundesliga-Torjäger (15 Treffer) und wurde seit Sommer schon öfter mit dem FCB in Verbindung gebracht. © imago 27/44 Das hängt größenteils mit Niko Kovac zusammen, der Jovic nach wechselhaften Jahren bei der SGE in der vergangenen Saison zum Durchbruch verhalf. "Ich habe es Niko Kovac zu verdanken, dass ich jetzt den Erfolg habe", sagte Jovic. © getty 28/44 Und Kovac? Der soll sich nach SportBild-Infos erneut für eine Verpflichtung Jovics stark gemacht haben. Allerdings wird auch dem FC Barcelona ein ernsthaftes Interesse nachgesagt. Bayern muss sich also beeilen ... © getty 29/44 ... und tut das offenbar: Laut "Mundo Deportivo" soll der FCB geplant haben, am Samstag ein erstes Angebot abzugeben. Mit der Konkurrenz um Barca, Real und Chelsea wird es dennoch nicht leicht, den Stürmer zu verpflichten. © getty 30/44 NICOLO ZANIOLO: Ein 19-Jähriger fürs offensive Mittelfeld? Zaniolo ist der Shooting-Star der Saison bei der Roma. Laut "Gazzetta dello Sport" hat das die Bayern auf den Plan gerufen. © getty 31/44 Erst im Sommer 2018 wechselte Zaniolo zur Roma, jetzt spielt er Stamm - und ist sogar Nationalspieler. Angesichts eines Vertrags bis 2023 wäre er wohl nicht ganz billig. © getty 32/44 Allerdings sagte Zaniolos Vater zuletzt gegenüber der "Corriere dello Sport", dass sein Sohn den Vertrag bei der Roma in Kürze verlängern werde. Die Gerüchte rund um einen Transfer zum FCB wären damit vorerst vom Tisch. © getty 33/44 JANN-FIETE ARP: Bereits fix ist die Verpflichtung von HSV-Juwel Arp. Der HSV bestätigte, dass Arp für 3 Millionen Euro nach München wechseln wird. © getty 34/44 Offen ist lediglich, ob Arp schon im Sommer 2019 kommt, oder erst ein Jahr später. Das darf Arp selbst entscheiden. Wie diese Entscheidung ausfällt, kommt wohl auch auf die weiteren Transfers der Bayern an ... © getty 35/44 ABGÄNGE – JEROME BOATENG ist der am häufigsten genannte Name, wenn es um die Frage geht, wer der bayrischen Defensiv-Revolution zum Opfer fällt. Laut der "Süddeutschen Zeitung" soll sein Abgang schon feststehen. © getty 36/44 MATS HUMMELS kann sich jedoch auch nicht sicher sein, dass seine Zukunft bei den Bayern liegt. Ein De-Ligt-Transfer wäre für den 30-Jährigen jedenfalls ein Wink mit dem Zaunpfahl, meint die "SZ". © getty 37/44 WOO-YEONG JEONG: Wie der "Kicker" berichtet, ist Mainz am offensiv flexibel einsetzbaren 19-Jährigen dran. Der Südkoreaner kam in dieser Saison 18 Mal in der zweiten Mannschaft und einmal in der Champions League zum Einsatz. © getty 38/44 ARJEN ROBBEN: Der 35-Jährige erklärte bereits in der Winterpause, dass er den FCB im Sommer verlassen werde. Wohin? Das ist noch offen. Im Gespräch: Robbens Jugendklub Groningen und PSV EIndhoven. Doch auch ein Karriereende scheint nicht ausgeschlossen. © getty 39/44 "Vielleicht höre ich ganz auf", sagte Robben, der in dieser Saison erneut mit massiven muskulären Problemen zu kämpfen hat und seit Dezember ausfällt. Von einem Angebot müsse er "wirklich zu 100 Prozent" überzeugt sein. © getty 40/44 FRANCK RIBERY: Eigentlich galt es als ausgemacht, dass Ribery dem Umbruch zum "Opfer" fällt und Platz für die Jüngeren machen muss. ABER: Der Franzose kämpft fest um einen neuen Vertrag.Und bis jetzt ist sein Abschied noch immer nicht offiziell verkündet © getty 41/44 "Ich setze mich in den nächsten Wochen mit den Bossen und meinem Berater zusammen. Ich werde bei den Bayern weitermachen, wenn ich ihnen weiterhin alles geben kann", sagte Ribery erst vor kurzem der L'Equipe. © getty 42/44 RAFINHA: "Ich denke, es ist mein letztes Jahr." Wie Robben vor ihm, kündigte auch Rafinha (33) seinen Abschied bei den Bayern im Sommer an. Dann nämlich läuft der Vertrag des Rechtsverteidigers aus. Interessenten soll es aus China und Brasilien geben. © getty 43/44 RENATO SANCHES: Sein Vertrag läuft erst 2021 aus. Ein Verbleib gilt dennoch als unwahrscheinlich. "Ich bin hier nicht glücklich", sagte Sanches im Gespräch mit dem kicker: "Ich arbeite viel, darf aber nicht spielen." © getty 44/44 Der 21-Jährige kam in dieser Saison zu 21 Pflichtspielen (meist Kurzeinsätze). "Ich möchte mehr spielen, vielleicht bei einem anderen Klub", sagte Sanches. Laut kicker würde Bayern den Portugiesen ziehen lassen.

... den nächtlichen Poker um Emil Kostadinov:

Hoeneß: "Als wir Emil Kostadinov von La Coruna wollten, sagte der Vereinschef Augusto Lendoiro zu Karl-Heinz und mir nach unserer Landung: "Wir treffen uns am Abend zum Essen - um halb zwölf!" Das hieß, wir konnten nicht mehr heimfliegen. Wir hatten nicht mal eine Zahnbürste dabei, nichts! Er kam dann erst um halb eins, wir saßen bis drei Uhr zusammen. Ich werde nie vergessen: Wir haben Percebes-Muscheln gegessen - die spritzen, wenn man sie aufmacht. Mein Hemd hat danach ausgesehen ... Weil tags darauf Sonntag war, konnten wir nicht mal Hemden kaufen. So saßen wir dann im Flieger."

... die Achterbahnfahrt um den Deal von Sören Lerby:

"Er hatte eine Ausstiegsklausel bei Ajax Amsterdam für zwei Millionen Mark. Da gab es auch eine unglaubliche Geschichte: Trainer Pal Csernai wollte ihn vor der Verpflichtung noch einmal sehen. Also flogen wir zu einem Pokalspiel. Aber Sören kam in den 90 Minuten kaum an den Ball. Als wir danach in einem Lokal auf ihn gewartet haben, sagte Csernai plötzlich: "Nach diesem Spiel will ich den Spieler nicht mehr!" Wir waren mitten in der Diskussion, da tauchte Sören auf. Es war noch keine Entscheidung gefallen, aber Willi O. Hoffmann sprang auf und sagte: "Herr Lerby, ich darf Sie als neuen Spieler des FC Bayern begrüßen!" Ich bin fast unter den Tisch gefallen, Csernai hat ein Gesicht gezogen. Aber es wurde ein toller Transfer.

© getty

... die schönste Phase seiner Wirkzeit beim FC Bayern:

"Mit am schönsten war das halbe Jahr, als wir Pep Guardiola verpflichtet hatten und uns Jupp zeigen wollte, dass wir Idioten sind. Da war er eine zeitlang sehr auf Distanz zu mir. Ich habe es aber genossen, wie er das Team in dieser Phase angetrieben hat - und wie die Spieler diesem Mann gefolgt sind, der so menschlich mit ihnen umgegangen ist. Da habenwir Fußball wie von einem anderen Stern gespielt - und das Triple geholt. Es war einfach schön. Menschlich wie sportlich. Traumhaft."