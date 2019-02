FC Bayern - News und Gerüchte: Neuer auch im DFB-Pokal fraglich

Manuel Neuer vom FC Bayern München ist für das Achtelfinale im DFB-Pokal gegen Hertha BSC (Mi., 20.45 Uhr im LIVETICKER) fraglich. Der Torhüter droht offenbar erneut auszufallen, hat sich seine Verletzung laut einem Medienbericht doch als schlimmer als vorerst angenommen herausgestellt.

Manuel Neuer auch für Pokalspiel gegen Hertha fraglich

Der Bild-Zeitung zufolge hat sich Neuer eine Verletzung am Seitenband des rechten Daumens zugezogen. Zwar sei das Band nicht gerissen, würde dem Torwart aber weiterhin einige Probleme bereiten. Das Training am Sonntag konnte er nicht im vollen Umfang absolvieren.

Aktuell greift Neuer auf eine Plastikschiene zurück, die den Daumen stabilisieren soll, dafür allerdings einige Einschränkungen mit sich bringt. Er hatte bereits das Bundesliga-Spiel gegen Bayer Leverkusen am 20. Spieltag (1:3) verpasst. Für den DFB-Pokal war er allerdings zurückerwartet worden.

"Ich gehe nicht davon aus, dass ich am Mittwoch spiele", hatte Ersatzmann Sven Ulreich am Samstag prognostiziert. Trainer Niko Kovac dagegen sprach davon, "kein Risiko" eingehen zu wollen, sollte Neuer noch Schmerzen empfinden.

Sportdirektor Hasan Salihamidzic peilte gar erst eine Rückkehr bis zum Duell mit dem FC Liverpool im Achtelfinale der Champions League (19. Februar) an und wollte bis dahin "von Spiel zu Spiel" schauen. Die Entscheidung über einen Einsatz gegen die Hertha soll am Montag im FCB-Training fallen.

Die nächsten Spiele des FC Bayern München

Wettbewerb Datum Uhrzeit Ort Gegner DFB-Pokal Mi., 6. Febuar 20.45 Uhr A Hertha BSC Bundesliga Sa., 9. Februar 18.30 Uhr H FC Schalke 04 Bundesliga Freitag, 15. Februar 20.30 Uhr A FC Augsburg Champions League Dienstag, 19. Februar 21 Uhr A FC Liverpool Bundesliga Samstag, 23. Februar 15.30 Uhr H Hertha BSC

Hertha BSC freut sich auf DFB-Pokal gegen FC Bayern

Sie hätten sie gerne im Finale gehabt, müssen nun aber mit dem Achtelfinale vorlieb nehmen: Hertha BSC trifft am Mittwochabend (20.45 Uhr im LIVETICKER) auf den großen Favoriten aus München, will sich aber weiterhin den Traum vom Finale erfüllen. Manager Michael Preetz setzt dafür auch auf das heimische Publikum.

"Seit 1985 findet das Pokalfinale in Berlin - in unserer Stadt, in unserem Stadion - statt. Es ist ein ganz großer Traum von uns allen", sagte er im kicker. Die "Sehnsucht nach dem Finale" wollen die Herthaner am Mittwochabend aufleben lassen. In den letzten zwei Jahren scheiterte das Team in der 2. Runde sowie dem Achtelfinale.

Entsprechend gering war die Vorfreude von Preetz auf das Finale vor der eigenen Haustür: "Zuletzt, in den vergangenen beiden Jahren, habe ich mir das Pokalfinale nicht mehr angetan. Es ist ein großartiges Event. Noch großartiger wäre aber, wenn wir mal dabei wären."

Andre Schürrle: "Bayern ist immer noch Bayern"

Ex-Dortmunder Andre Schürrle ist inzwischen beim FC Fulham aktiv und entsprechend vertraut mit der englischen Premier League. Das Duell zwischen dem FC Liverpool und dem FC Bayern München in der Champions League sieht er als Aufeinandertreffen zweier verschiedener Spielstile an.

"Bei diesem Match wird es extrem darauf ankommen, ob sich das laufstärkere Mittelfeld der Reds oder das technisch bessere der Bayern durchsetzen wird. Die Frage ist: Lässt Bayern sich das physische Spiel aufzwingen mit viel Ballbesitzwechsel und Tempo und zahlreichen Torschüssen", kategorisierte Schürrle das Spiel im kicker.

Aus Sicht des ehemaligen Nationalspielers müssen die Münchner auch gegen Liverpool an vertrauten Prinzipien festhalten: "Bayern ist immer noch Bayern. Sie sollten meiner Ansicht nach versuchen, ihre Ballbesitzstärke auszuspielen und ihr Positionsspiel durchzubringen. Dann wird es ein 50:50-Match."

Einzelkritiken und Noten zu Bayer 04 Leverkusen - FC Bayern München © getty 1/29 Leon Goretzka trifft immer, Robert Lewandowski nur aus dem Abseits. Thomas Müller leistet zwar eine Vorlage, aber enttäuscht trotzdem. Der beste Leverkusener ist Julian Brandt. Die Einzelkritiken und Noten zu Bayer Leverkusen - FC Bayern. © getty 2/29 Lukas Hradecky: Sein Spiel war von vielen kleinen Unsicherheiten geprägt, die zu seinem Glück aber ohne Folgen blieben. Beim 0:1 war er chancenlos. Note: 4. © getty 3/29 Mitchell Weiser: Immer wieder drängte er nach vorne und setzte offensive Impulse. Stark blockte er einen James-Kopfball in der 74. Note: 3. © getty 4/29 Jonathan Tah: Im Vorfeld des 0:1 patzte er gleich zweimal. Zuerst kam Tah bei Coman nicht hinterher, dann stand er zu weit weg vom einköpfenden Goretzka. Verlor einige Laufduelle mit Coman. Stark aber seine Zweikampfquote von knapp 89 Prozent. Note: 3,5. © getty 5/29 Sven Bender: In der 15. Minute klärte er eine Bayern-Chance erst stark, verletzte sich dabei aber und musste behandelt werden. Es ging aber weiter für ihn - solide spielte er die Partie zu Ende. Note: 3,5. © getty 6/29 Wendell: Etwas weniger aktiv als Weiser auf der anderen Seite. Sah Gelb. Note: 3,5. © getty 7/29 Kai Havertz: Blieb relativ unauffällig und musste kurz vor der Pause verletzt vom Platz. Note: 4. © getty 8/29 Charles Aranguiz: Bewies viel Zug nach vorne. Teilweise ging er zu wild in die Zweikämpfe und holte sich auch eine Gelbe Karte ab. Sehr stark leitete er das 2:1 ein. Note: 2,5. © getty 9/29 Julian Brandt: Einige Male löste er sich technisch gekonnt aus größter Bedrängnis, das 3:1 legte er hervorragend auf. Gewann über 80 Prozent seiner Zweikämpfe. Note: 2. © getty 10/29 Leon Bailey: Ihm war anzumerken wie motiviert er ins Spiel ging - wirklich viel gelang Bailey aber zunächst nicht. Bis zur 53. Minute, als er einen Freistoß aus etwa 25 Metern traumhaft versenkte. Note: 3. © getty 11/29 Kevin Volland: In Mittelstürmer-Manier schob er zum 2:1 ein. Ansonsten blieb Volland aber weitestgehend blass. Note: 2,5. © getty 12/29 Karim Bellarabi: Für ein absichtliches Handspiel sah er in der ersten Halbzeit die Gelbe Karte. Leiste sich viele Ballverluste. Bereitete aber das 2:1 von Volland vor. Note: 3. © getty 13/29 Julian Baumgartlinger: Wurde kurz vor der Pause für den verletzten Havertz eingewechselt. Stark seine Passquote von knapp 95 Prozent. Note: 3. © getty 14/29 Lucas Alario: Perfekter Joker! Kam in der Schlussphase für Bailey und traf direkt zum 3:1. Keine Benotung. © getty 15/29 Paulinho: In der Nachspielzeit für Bellarabi eingewechselt. Keine Benotung. © getty 16/29 Sven Ulreich: In der ersten Halbzeit komplett unterbeschäftigt. Bei der ersten gefährlichen Aktion musste er hinter sich greifen: Baileys Freistoß landete in der Torwartecke. Bei den beiden weiteren Gegentoren war er chancenlos. Note: 4. © getty 17/29 Rafinha: Wurde nach einer unauffälligen Vorstellung in der Schlussphase ausgewechselt. Note: 4. © getty 18/29 Mats Hummels: Sowohl im Defensiv- als auch im Aufbauspiel gut. Hummels fing etliche gefährliche Pässe ab und spielte den Ball mehrmals stark in die Spitze. Hatte Glück, dass sein Handspiel im Strafraum in der 2. Minute nicht geahndet wurde. Note: 3,5. © getty 19/29 Niklas Süle: Nicht so auffällig wie sein Nebenmann Hummels. Vor dem 2:1 grätschte er gegen Flankengeber Bellarabi, wurde dabei aber getunnelt. Note: 4. © getty 20/29 David Alaba: Setzte im Angriffsspiel mehr Akzente als Rafinha, wirklich gefährliche Situationen kreierte Alaba aber keine. Das 1:2 und das 1:3 fielen über seine Seite. Note: 4. © getty 21/29 Joshua Kimmich: Spielte mal wieder im defensiven Mittelfeld und wollte sich dort als Aggressiv-Leader präsentieren - sah früh Gelb und war dann rotgefährdet. Nach Rafinhas Auswechslung rückte er in der Schlussphase wieder nach rechts hinten. Note: 4. © getty 22/29 Leon Goretzka: Mit seinem Kopfball-Treffer zum 1:0 setzte er seine Torserie fort. Goretzka war es auch, der den Ball im Vorfeld des Treffers eroberte. Ansonsten eine sehr unauffällige Vorstellung, mit Abstand am seltensten aller Bayern am Ball. Note: 3,5. © getty 23/29 Thomas Müller: Mit seiner Flanke bereitete er Goretzkas Tor vor. In den meisten anderen Aktionen wirkte er unglücklich. Müller verzeichnete eine Passquite von nur knapp 70 Prozent. Sein einziger Schuss wurde geblockt. In der 74. für Gnabry raus. Note: 4. © getty 24/29 James: Bei seinem Startelf-Comeback zeigte er sich bemüht, war oft am Ball und spielte gute Pässe. In letzter Konsequenz aber zu ineffektiv. Wurde in der Schlussphase für Davies ausgewechselt. Note: 3,5. © getty 25/29 Kingsley Coman: Der Auffälligste beim FC Bayern. Mit seinem Tempo und seiner Dribbelstärke riss er Lücken in die Leverkusener Defensive und suchte dann den Abschluss - dabei ließ er aber stets die nötige Präzision vermissen. Note: 3. © getty 26/29 Robert Lewandowski: Hatte Pech, dass er bei seinem vermeintlichen Treffer zum 2:0 ganz knapp im Abseits stand. Ansonsten nicht gefährlich. Ließ sich immer wieder tief ins Mittelfeld fallen und schuf so Räume für seine Mitspieler. Note: 4. © getty 27/29 Serge Gnabry: Kam in der 74. Minute für Müller ins Spiel, konnte aber nicht die gewünschten Impulse setzen. Keine Benotung. © getty 28/29 Alphonso Davies: Durfte nach seiner Einwechslung für James ein bisschen Spielpraxis sammeln. Mischte bei einer Rudelbildung mit. Keine Benotung. © getty 29/29 Renato Sanches: Wurde in der Schlussphase eingewechselt. Keine Benotung.

Joshua Kimmich nach Leverkusen-Pleite mit Selbstkritik

Beim 1:3 gegen Bayer Leverkusen verspielten der FC Bayern München am 20. Spieltag die Chance, näher an Borussia Dortmund heranzurücken. Dieser Umstand ärgerte Joshua Kimmich ebenso wie eine individuell schlechte Leistung: "Allgemein zu meinem Spiel glaube ich, dass ich der Mannschaft nicht so viel Dominanz im Spiel mit dem Ball geben konnte."

Der Nationalspieler rutschte von der rechten Defensivseite ins Mittelfeld und musste sich dort erst wieder eingewöhnen: "Es ist dann immer eine kurze Umstellung. Ich hatte zwei, drei Ballverluste, wo man eigentlich keine Ballverluste haben darf - schon gar nicht auf der Sechs."

Gleichwohl wollte Kimmich damit sicherlich nicht andeuten, sich auf eine Position konzentrieren zu wollen. Ganz im Gegenteil, wie er kürzlich auf der FCB-Homepage klarstellte: "Das sind zwei komplett verschiedene Positionen. Das ist für mich gut, um das Spiel aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Ich lerne dadurch viel."

Hamann stellt Lewandowski infrage

Dietmar Hamann hat Robert Lewandowski infrage gestellt. "Ich glaube, dass Lewandowski zum Problem für Bayern München wird. Seine Theatralik, sein Abwinken, sein zum Teil lustloses Verhalten auf dem Platz. Ich glaube, es ist offensichtlich, dass er ein Einzelgänger ist", sagte der langjährige Bayern-Profi bei Sky90.

Als Stürmer bei Bayern München müsse man auch "einen Wert für die Mannschaft haben, wenn du keine Tore erzielst". Das sei für Hamann im Moment nicht gegeben: "Ich glaube, dass er auch in der Mannschaft nicht allzu viele Freunde hat oder zum Teil umstritten ist."