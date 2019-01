Robert Lewandowski stellt beim FC Bayern Vorlagenrekord ein: Abschied vom "Ego-Lewy"

Robert Lewandowski stellte beim 4:1-Sieg des FC Bayern über den VfB Stuttgart seinen persönlichen Vorlagenrekord beim deutschen Rekordmeister ein. Ein Sinnbild, warum "Ego-Lewandowski" Geschichte ist.

Wir schreiben den 5. Mai vergangenen Jahres, Rheinenergiestadion in Köln-Müngersdorf: Robert Lewandowski verlässt in der 77. Minute widerwillig den Rasen, verweigert seinem Trainer Jupp Heynckes den obligatorischen Handschlag.

Der Pole ist beleidigt, weil er sich offenbar um die Chance bestohlen sieht, die magischen 30 Saisontreffer vollzumachen. In der Folge sieht sich der Torjäger medialer Kritik ausgesetzt, wird darüber hinaus von der mittlerweile zur Persona non grata der Allianz Arena erklärten Paul Breitner verbal "zerlegt", wie die Bild-Zeitung martialisch titelt.

"Ego-Lewandowski" (ebenfalls Bild) fehle es an "Selbsteinschätzung", sagte Breitner einen Tag später im Doppelpass bei Sport1 und führte aus: "Er zeigt keinen Respekt der Mannschaft und dem Trainer gegenüber. Die Mannschaft wird sich jetzt auch nochmal fragen, ob das ein Typ ist, den sie weiter bei sich haben will."

Da Lewandowski nach wie vor die Fußballschuhe für den FC Bayern schnürt, wurde ebenjene Frage, sofern sie denn tatsächlich intern gestellt wurde, mit "ja" beantwortet. Natürlich, wer jagt auch schon einen Kollegen vom Hof, der mit der Garantie von mindestens 25 Pflichtspieltreffern pro Saison aufwartet? Mag er noch so eigensinnig sein.

FC Bayern München - VfB Stuttgart 4:1: Die FCB-Spieler in der Einzelkritik © getty 1/15 Der FC Bayern München hat gegen den VfB Stuttgart einen souveränen 4:1-Heimsieg eingefahren und den Sechs-Punkte-Rückstand auf Spitzenreiter BVB wieder hergestellt. Die FCB-Spieler in der Einzelkritik. © getty 2/15 Manuel Neuer: Bei Donis' Distanzschuss zum 1:1 chancenlos, kurz darauf allerdings Sieger, als der Grieche Neuer aus vier Metern anschoss. Ansonsten einmal im Glück, weil ein billardesker Abschluss der Schwaben an den Pfosten klatschte. Note: 3. © getty 3/15 Joshua Kimmich: In Halbzeit eins mit Schwächen im Spiel nach vorne. Verlor vor dem 1:1 den Ball, zudem mit einigen Fehlpässen. Nach der Pause konzentrierter, spielte den tollen Ball auf Lewandowski vor dem Elfer. Legte auch Tor drei und vier auf. Note: 3. © getty 4/15 Niklas Süle: Abermals der Fels in der Brandung. Der Innenverteidiger gewann beeindruckende 100 Prozent seiner Zweikämpfe und setzte mehrfach perfekt getimte Grätschen. Note: 2. © getty 5/15 Mats Hummels: Durfte erneut von Beginn an sein Können zeigen und enttäuschte seinen Coach nicht. Hummels hatte entscheidenden Anteil an der erneuten Führung. Er leitete den Angriff ein, den Gnabry vollendete. Außerdem in der Luft eine Macht. Note: 2,5. © getty 6/15 David Alaba: Verlebte defensiv einen ruhigen Nachmittag und schaltete sich daher häufig ins Angriffsspiel ein, indem er Coman immer wieder hinterlief und in die Mitte flankte. Seine Hereingabe war es, die Gnabry kurz nach der Pause veredelte. Note: 3. © getty 7/15 Javi Martinez: Zu Beginn noch durchaus souverän als einziger Sechser, verlor Martinez nach 20 Minuten die Kontrolle über das Mittelfeld und verlangsamte das Spiel immer wieder. Wurde in der Halbzeit von Trainer Kovac durch Gnabry ersetzt. Note: 4. © getty 8/15 Thiago: Jubelte bereits nach fünf Minuten, weil er die Münchner Führung besorgt hatte. Wartete mit einer hervorragenden Passquote von über 90 Prozent auf und machte seine Sache im Mittelfeld sehr ordentlich. Note: 2,5. © getty 9/15 Thomas Müller: Machte wie gewohnt viele Meter und war am ersten Treffer seiner Mannschaft beteiligt. Im Anschluss aber etwas unglücklich im Abschluss, ohne die ganz große Chance ausgelassen zu haben. Note: 3,5. © getty 10/15 Leon Goretzka: Der ehemalige Schalker avanciert mehr und mehr zum wichtigen Faktor im Münchner Spiel. Nach seinem Doppelpack vergangene Woche netzte Goretzka auch gegen die Schwaben, diesmal per Kopf. Auch sonst sehr auffälliger Aktivposten. Note: 2. © getty 11/15 Kingsley Coman: Sehr auffällig und spielfreudig zeigte sich der Franzose auf der linken Seite. Initiierte einen Angriff nach dem anderen, weil die Stuttgarter Defensive seiner nicht Herr wurde. Starker Auftritt von Coman. Note: 2. © getty 12/15 Robert Lewandowski: Eine Achterbahnfahrt der Gefühle für den Torjäger. Bereitete das 1:0 durch Thiago vor, scheiterte dann per Elfmeter am Pfosten. Kurz vor Schluss durfte sich der Pole dann doch noch über einen eigenen Treffer freuen. Note: 2,5. © getty 13/15 Serge Gnabry: Kam, sah und traf nur zehn Minuten nach seiner Einwechslung, als sein Abschluss über Gentners Bein im Giebel landete. Brachte frischen Wind über die rechte Seite. Note: 2,5. © getty 14/15 James Rodriguez: Wieder nur Ergänzungsspieler. James durfte nur 17 Minuten mitwirken, setzte aber immerhin einen gefährlichen Freistoß in der letzten Minute der Partie. Keine Bewertung. © getty 15/15 Alphonso Davies: Freute sich über sein Liga-Debüt für die Bayern, welches allerdings nur vier Minuten dauerte. Keine Bewertung.

Robert Lewandowski: Sechste Vorlage der laufenden Bundesliga-Saison

Wie sehr die damalige Debatte Lewandowski selbst ins Grübeln gebracht hat, die Zerlegung einer Vereinslegende ihn getroffen hat, ist nicht übermittelt. Fest steht, denn Zahlen lügen bekanntlich nicht, dass der 30-Jährige in dieser Spielzeit neben seiner Torgefährlichkeit noch eine ganz andere Qualität offenbart: Vorlagen geben.

Beim 4:1-Erfolg über den VfB Stuttgart bediente er Thiago, der sich nicht zweimal bitten ließ und nach fünf Minuten zum zwischenzeitlichen 1:0 einschob. Es war der sechste Lewy-Assist in der laufenden Bundesligasaison (Quelle: Opta), nur Joshua Kimmich (sieben) und Thomas Müller (fünf) trieben sich zuvor mannschaftsintern in ähnlichen statistischen Gefilden herum, Kimmich schraubte seine eigene Vorlagenbilanz aber im zweiten Durchgang noch auf neun.

Eine Tatsache, die Lewandowski nicht sonderlich tangierte. Merklich gut gelaunt erschien er im Anschluss an die Begegnung mit den Schwaben in der Mixed Zone. Vermutlich, weil er kurz vor Schluss doch noch selbst genetzt hatte und der Ärger über seinen verschossenen Elfmeter deutlich reduziert wurde. Mittlerweile kommt der ehemalige Dortmund-Angreifer 2018/19 im deutschen Oberhaus auf 19 direkte Torbeteiligungen in 18 Partien, sechs Bundesliga-Vorlagen brachte er für den Rekordmeister überhaupt erst zweimal zustande - am Saisonende wohlgemerkt.

Zum Vergleich: In der gesamten vergangenen Saison waren es derer mickrige zwei. Einzig während seiner Zeit beim BVB zeigte sich der Knipser vom Dienst ähnlich vorlagenfreudig. Sein Bestwert stammt aus der Spielzeit 2011/12, als er seine Mannschaftskameraden achtmal in Szene setzte.

Nicht nur in den Büchern äußert sich die aktuelle Mannschaftsdienlichkeit des vermeintlichen Egoisten. Ob sich denn jetzt mal ein anderer Spieler beim nächsten Elfmeter versuchen dürfe, wurde Lewandowski von den anwesenden Reportern gefragt. "Wieso nicht?", antwortete er. "Ich wollte es vielleicht zu genau machen, aber ich bin froh, dass wir trotzdem gewonnen haben und freue mich, dass wir vier Tore geschossen haben."

Lewandowski beim FC Bayern: Vorlagen als Sinnbild des Umdenkens

Generell wirkt Lewandowski, der im Sommer nicht selten offen mit einem Weggang aus der bayerischen Landeshauptstadt kokettierte, mit sich im Reinen. "Für mich ist es definitiv eine Option, meine Karriere bei den Bayern zu beenden", sagte er kurz vor dem Jahreswechsel im Interview mit der Sport Bild und verriet: "Ich spüre, dass ich - seit die ganzen Gerüchte und Probleme vom Tisch sind - mit ganzem Herzen beim FC Bayern bin. Zu 100 Prozent." Diese Einstellung vermittelt er in Gesprächen mit Journalisten und auf dem Rasen.

Einen großen Anteil an dieser Entwicklung dürfte Trainer Niko Kovac haben, der sich vehement für einen Verbleib des Stürmers eingesetzt hatte, im Vorfeld seines offiziellen Amtsantritts mehrere Gespräche mit dem wechselwilligen Star führte und ihn, Lewandowski zufolge, zum Bleiben bewog: "An diesem Tag hat sich meine Denkweise geändert", erklärte er mit Hinblick auf das zweite Telefonat zwischen ihm und Kovac. "Ich weiß: Ich habe auch Fehler gemacht. Ich bin keine Maschine."

Dazu zählt sicherlich auch das beleidigte Handschlagverweigern im Mai vergangenen Jahres. Die Tage, an denen Lewandowski sein eigenes Wohl über das des Teams hängt, sind gezählt. Sein persönlicher Vorlagenrekord für seinen Arbeitgeber steht quasi sinnbildlich dafür. Do widzenia, Ego-Lewy. Auf Wiedersehen, Ego-Lewy!

Robert Lewandowskis Statistiken beim FC Bayern