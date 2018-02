Bayern Münchens Trainer Jupp Heynckes: "Man darf Robben und Ribery nie unterschätzen"

Superliga Live Union SF -

Colon Serie A Cagliari -

Neapel Primera División Levante -

Real Betis Cup Akhisar -

Galatasaray Cup Akhisar -

Galatasaray (Türkischer Kommentar) Primera División Espanyol -

Real Madrid Coupe de France Les Herbiers -

Lens Primera División Girona -

Celta Vigo Copa Libertadores Montevideo -

Gremio Super Liga Radnicki Nis -

Partizan Coppa Italia Juventus -

Atalanta Coupe de France Chambly -

Straßburg Primera División Getafe -

La Coruna Primera División Bilbao -

Valencia Primera División Malaga -

FC Sevilla Coppa Italia Lazio -

AC Mailand Coupe de France PSG -

Marseille Primera División Atletico Madrid -

Leganes Primera División Eibar -

Villarreal Indian Super League Bengaluru -

Kerala Cup Besiktas -

Fenerbahce Cup Besiktas -

Fenerbahce (Türkischer Kommentar) Primera División Real Betis -

Real Sociedad Superliga Midtylland -

Bröndby Premier League Arsenal -

Man City Primera División Las Palmas -

FC Barcelona Coupe de France Caen -

Lyon Primera División Alaves -

Levante A-League Melbourne City -

Melbourne Victory CSL Guangzhou Evergrande -

Guangzhou R&F Ligue 1 Nizza -

Lille Ligue 1 Monaco -

Bordeaux Championship Dundee United -

St. Mirren Championship Middlesbrough -

Leeds Primeira Liga FC Porto -

Sporting A-League Newcastle -

FC Sydney J1 League Kobe -

Shimizu Primera División Villarreal -

Girona Premier League Burnley -

Everton Serie A SPAL -

Bologna Championship Nottingham -

Birmingham Primera División FC Sevilla -

Bilbao Ligue 1 Troyes -

PSG Serie A Lazio -

Juventus Eredivisie PSV -

Utrecht Premier League Liverpool -

Newcastle Primera División Leganes -

Malaga Primera División La Coruna -

Eibar Championship Wolverhampton -

Reading First Division A FC Brügge -

Kortrijk Ligue 1 Amiens -

Rennes Ligue 1 Angers -

Guingamp Ligue 1 Metz -

Toulouse Ligue 1 St. Etienne -

Dijon Premier League Tottenham -

Huddersfield (DELAYED) Primera División Real Madrid -

Getafe Serie A Neapel -

AS Rom Premier League Leicester -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Southampton -

Stoke (Delayed) Premier League Watford -

West Bromwich (Delayed) Premier League Swansea -

West Ham (DELAYED) Primera División Levante -

Espanyol Serie A CFC Genua -

Cagliari League One Blackburn -

Wigan Super Liga Partizan Belgrad -

Rad Premier League Lok Moskau -

Spartak Moskau Eredivisie Vitesse -

Ajax Premier League Brighton -

Arsenal 1. HNL Dinamo Zagreb -

Slaven Belupo Ligue 1 Caen -

Straßburg Serie A FC Turin -

Crotone Serie A Udinese -

Florenz Serie A Benevento -

Hellas Verona Serie A Atalanta -

Sampdoria Serie A Chievo Verona -

Sassuolo Primera División FC Barcelona -

Atletico Madrid Ligue 1 Montpellier -

Lyon Superliga Brøndby -

Odense BK Primera División Real Sociedad -

Alaves Primera División Valencia -

Real Betis Serie A AC Mailand -

Inter Mailand Ligue 1 Marseille -

Nantes Premier League Crystal Palace -

Man United Primera División Celta Vigo -

Las Palmas Championship Leeds -

Wolverhampton

Jupp Heynckes hat Verständnis für Arjen Robbens unzufriedene Aussagen nach dem Champions-League-Spiel gegen Besiktas geäußert. Der Trainer des FC Bayern München zieht zudem einen Vergleich der aktuellen Mannschaft mit dem Kader der Triple-Saison 2012/13 - und singt ein Loblied auf Thomas Müller.

Gegenüber der Bild sagte der 72-Jährige, er sei über Robbens Unmuts-Äußerungen nach dem Bankplatz in der Champions League gegen Besiktas alles andere als enttäuscht: "Ich verstehe ihn gut. Ich war früher genauso. Sie müssen diesen Spieler sehen. Arjen Robben hätte niemals so eine großartige, internationale Laufbahn gehabt, wenn er nicht vom Charakter so wäre, wie er ist", sagte Heynckes.

Robben sei "fast immer der Erste morgens im Fitnessraum. Da macht er schon 30, 45 Minuten vor dem Training seine Übungen. Wie der trainiert - Wahnsinn!", schwärmte Heynckes weiter: "Der ist leidenschaftlicher Fußballer, er hat einen sehr hohen Anspruch an sich selbst. Er macht alles für seinen Job, aber wirklich alles. Ich habe so viele, junge, hochtalentierte Spieler erlebt, die nie gelernt haben, professionell zu arbeiten, sich zu quälen, leidenschaftlich ihren Beruf auszuüben. Das macht Arjen, er ist ein Vorbild!"

Deswegen seien Robbens kritischen Töne, für die sich der Niederländer bereits entschuldigt hat, kein Problem: "Ich nehme seine Aussagen zur Kenntnis. Ich kenne ihn und seine Emotionen. Aber er weiß auch ganz klar Bescheid, wenn eine Ansage von mir kommt." Er selbst stehe zu seinen Entscheidungen.

Heynckes: Robben und Ribery werden noch sehr wichtig für den FC Bayern

Ob Robben und auch Franck Ribery den Bayern über den Sommer hinaus erhalten bleiben werden, weiß Heynckes nicht: "Natürlich geht die biologische Uhr voran, das wissen die beiden auch. Ob sie weiter verpflichtet werden, muss letztlich der Verein entscheiden. Aber sie entscheiden das mit, mit ihrer Fitness, ihrer Form, ihrer Leistung." Dennoch betonte der Trainer: "Ich verstehe ja die Diskussionen in den Medien. Aber eines sage ich: Sie dürfen einen Robben und einen Ribery nie unterschätzen. Die werden in dieser Saison noch sehr wichtig für uns sein."

Wie 2013, als Robben und Ribery als prägende Spieler mit Heynckes das Triple holten. Der 72-Jährige sieht den aktuellen Kader der Münchner aber "substanziell noch besser als 2012/13, weil mehr Alternativen bietet". Deswegen sei aber "nicht gewährleistet, dass wir dieses Jahr wieder die Champions League gewinnen. Die Konkurrenz ist viel, viel stärker als damals".

Auch zu Thomas Müller konnte sich der Bayern-Coach ein Loblied nicht verkneifen: "Einen Thomas Müller nicht zu berücksichtigen oder infrage zu stellen, schließe ich aus - solch einen Spielertyp gibt es in ganz Europa nicht." Der 28-Jährige sei "ein Stück FC Bayern München, er ist nicht nur ein Führungsspieler, sondern eine Identifikationsfigur auch für die Region." Er könne sich "nie vorstellen, dass Thomas Müller vom FC Bayern weggehen würde".