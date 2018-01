Lob von Boateng und Alaba: Jupp Heynckes macht den Unterschied beim FC Bayern

NFL Sa 06.01. Erlebe sämtliche Playoff-Games der NFL auf DAZN! NCAA College Football Di 09.01. National Championship:Wer beerbt Deshaun Watson? A-League Melbourne City -

Wellington Serie A FC Turin -

Bologna Primera División Atletico Madrid -

Getafe Coupe de France Toulouse -

Nizza Serie A AC Mailand -

Crotone Serie A Neapel -

Hellas Verona Serie A SPAL -

Lazio Serie A Benevento -

Sampdoria Serie A CFC Genua -

Sassuolo Primera División Valencia -

Girona Serie A AS Rom -

Atalanta Primera División Las Palmas -

Eibar Primera División FC Sevilla -

Real Betis Serie A Cagliari -

Juventus Coupe de France Nancy -

Lyon Primera División Leganes -

Real Sociedad Coupe de France Marseille -

Valenciennes Primera División FC Barcelona -

Levante Primera División Villarreal -

La Coruna Primera División Bilbao -

Alaves Primeira Liga Sporting -

Maritimo Primera División Celta Vigo -

Real Madrid Coupe de France Rennes -

PSG Primeira Liga Porto -

Guimaraes A-League Brisbane -

FC Sydney Primera División Malaga -

Espanyol Copa del Rey Atletico Madrid -

Lleida League Cup Man City -

Bristol City Coupe de la Ligue Nizza -

Monaco Copa del Rey Valencia -

Las Palmas Coupe de la Ligue Rennes -

Toulouse Copa del Rey Alaves -

Formentera Copa del Rey Villarreal -

Leganes League Cup Chelsea -

Arsenal Coupe de la Ligue Amiens -

PSG Coupe de la Ligue Angers -

Montpellier Copa del Rey Real Madrid -

Numancia Indian Super League Goa -

Jamshedpur Copa del Rey FC Sevilla -

Cadiz Copa del Rey Levante -

Espanyol Copa del Rey FC Barcelona -

Celta Vigo Championship Sheffield Utd -

Sheffield Wed Primera División Getafe -

Malaga Primera División Girona -

Las Palmas Championship Cardiff -

Sunderland Championship Middlesbrough -

Fulham Primera División Real Madrid -

Villarreal Ligue 1 Rennes -

Marseille Premier League Tottenham -

Everton Primera División Eibar -

Atlético Madrid Championship Nottingham -

Aston Villa Ligue 1 Caen -

Lille Ligue 1 Dijon -

Metz Ligue 1 Montpellier -

Monaco Ligue 1 Nizza -

Amiens Ligue 1 Troyes -

Bordeaux Premier League Chelsea -

Leicester (DELAYED) Primera División La Coruna -

Valencia Primeira Liga Sporting Braga -

Benfica Premier League Newcastle -

Swansea (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Burnley (DELAYED) Premier League Huddersfield -

West Ham (DELAYED) Premier League West Bromwich -

Brighton (DELAYED) Premier League Watford -

Southampton (DELAYED) A-League Adelaide -

Sydney Primera División Levante -

Celta Vigo Premier League Bournemouth -

Arsenal Ligue 1 St. Etienne -

Toulouse Primera División Alaves -

Sevilla Ligue 1 Lyon – Angers Premier League Liverpool -

Man City Primera División Espanyol -

Bilbao Primera División Real Sociedad -

Barcelona Ligue 1 Nantes -

PSG Primeira Liga Sporting -

Desportivo Aves Premier League Man United -

Stoke Primera División Real Betis -

Leganes Ligue 1 Bordeaux -

Caen Ligue 1 Marseille -

Straßburg Ligue 1 Monaco -

Nizza Ligue 1 Amiens – Montpellier Ligue 1 Angers -

Troyes Ligue 1 Guingamp -

Lyon Ligue 1 Lille -

Rennes Ligue 1 Metz -

Saint-Etienne Ligue 1 Toulouse -

Nantes Ligue 1 PSG -

Dijon Indian Super League Mumbai City – Bengaluru

Jerome Boateng und David Alaba loben im Trainingslager des FC Bayern Trainer Jupp Heynckes. Alaba macht sich zudem für eine Vertragsverlängerung mit Franck Ribery stark.

Lässig betritt Jerome Boateng den provisorischen Presseraum im Mannschaftshotel des FC Bayern in Doha. Er lockert noch eben die Nackenmuskulatur, dann steht er bereit. Das Trainingslager am Persischen Golf, betont er, gefalle ihm.

"Hier fühle ich mich sehr gut, ich kann alles mitmachen, ich habe keine Probleme. Es ist nicht so einfach, aus Verletzungen zurückzukommen, aber ich bin auf einem guten Weg."

Boateng hat in den vergangenen beiden Jahren häufiger den Weg des Rückkehrers beschreiten müssen. Zuletzt setzte ihn eine Oberschenkelverletzung über den Sommer hinweg außer Gefecht, gefolgt von muskulären Problemen Anfang November.

Doch der 29 Jahre alte Weltmeister hat gelernt, er will langsam zu Höchstleistungen zurückkehren. Von Trainer Jupp Heynckes fühlt er sich dabei bestens unterstützt.

"Er kennt mich sehr gut", sagt Boateng, "er weiß, was ich für ein Spieler bin und was ich hinter mir habe an Verletzungen." Darauf habe Heynckes Rücksicht genommen - ein Vertrauensbeweis.

"Das gibt uns auch ein gutes Gefühl als Spieler, wenn der Trainer dir sagt: Du bist wichtiger. Dass du gesund bist und auf 100 Prozent kommst, als wenn du ein Spiel machst, wo du dich wieder verletzt, weil es zu schnell zu früh ist."

Auch David Alaba lobte am Freitag den Umgang von Heynckes mit den Spielern - ein Grund dafür, warum der FC Bayern derzeit besser dastehe als unter Carlo Ancelotti.

"Ich glaube, dass das der Unterschied ist, wie der Trainer mit uns umgeht. Man merkt einfach die Erfahrung, wie er auf Spieler zugeht, wie er sich mit Spielern unterhält und allen das Vertrauen schenkt. Und das spüren wir Spieler natürlich."

Nicht, dass der mit drei Champions-League-Titeln dekorierte Ancelotti keine Erfahrung gehabt hätte. Doch Heynckes, zweimaliger Champions-League-Sieger als Trainer, hat ganz offensichtlich den besseren Draht zur Mannschaft.

Alaba hofft auf Vertragsverlängerung für Ribery

Heynckes' Vertrag läuft zum Ende der Saison aus. Ebenso der von Franck Ribery, einer weiteren wichtigen Person für die Gefühlslage des Teams. Alaba macht sich für eine Weiterverpflichtung seines Partners auf der linken Seite stark.

"Ich glaube, dass wir alle wissen, dass er wirklich ein sehr wichtiger Spieler für uns ist, in der Mannschaft, außerhalb vom Platz, aber natürlich auch am Platz", sagte der Österreicher.

Ribery, betonte Alaba, sei eine wichtige Bezugsperson. "Er war einer der Spieler, die mich von Anfang an aufgenommen haben, die versucht haben, mich weiterzubringen, und mir viele Tipps gegeben haben. Das war für mich als junger Spieler sehr wichtig." Ribery jedenfalls haut sich in Doha derzeit richtig rein. So, als ginge es um einen neuen Vertrag.