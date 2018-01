Bundesliga-Transfers und Gerüchte live im Überblick mit BVB und Bayern

NFL Sa 06.01. Erlebe sämtliche Playoff-Games der NFL auf DAZN! NCAA College Football Di 09.01. National Championship:Wer beerbt Deshaun Watson? Serie A Chievo Verona -

Udinese Serie A Florenz -

Inter Mailand A-League Melbourne City -

Wellington Serie A FC Turin -

Bologna Primera División Atletico Madrid -

Getafe Coupe de France Toulouse -

Nizza Serie A AC Mailand -

Crotone Serie A Neapel -

Hellas Verona Serie A SPAL -

Lazio Serie A Benevento -

Sampdoria Serie A CFC Genua -

Sassuolo Primera División Valencia -

Girona Serie A AS Rom -

Atalanta Primera División Las Palmas -

Eibar Primera División FC Sevilla -

Real Betis Serie A Cagliari -

Juventus Coupe de France Nancy -

Lyon Primera División Leganes -

Real Sociedad Coupe de France Marseille -

Valenciennes Primera División FC Barcelona -

Levante Primera División Villarreal -

La Coruna Primera División Bilbao -

Alaves Primeira Liga Sporting -

Maritimo Primera División Celta Vigo -

Real Madrid Coupe de France Rennes -

PSG Primeira Liga Porto -

Guimaraes A-League Brisbane -

FC Sydney Primera División Malaga -

Espanyol Copa del Rey Atletico Madrid -

Lleida League Cup Man City -

Bristol City Coupe de la Ligue Nizza -

Monaco Copa del Rey Valencia -

Las Palmas Coupe de la Ligue Rennes -

Toulouse Copa del Rey Alaves -

Formentera Copa del Rey Villarreal -

Leganes League Cup Chelsea -

Arsenal Coupe de la Ligue Amiens -

PSG Coupe de la Ligue Angers -

Montpellier Copa del Rey Real Madrid -

Numancia Indian Super League Goa -

Jamshedpur Copa del Rey FC Sevilla -

Cadiz Copa del Rey Levante -

Espanyol Copa del Rey FC Barcelona -

Celta Vigo Championship Sheffield Utd -

Sheffield Wed Primera División Getafe -

Malaga Primera División Girona -

Las Palmas Championship Cardiff -

Sunderland Championship Middlesbrough -

Fulham Primera División Real Madrid -

Villarreal Ligue 1 Rennes -

Marseille Premier League Tottenham -

Everton Primera División Eibar -

Atlético Madrid Championship Nottingham -

Aston Villa Ligue 1 Caen -

Lille Ligue 1 Dijon -

Metz Ligue 1 Montpellier -

Monaco Ligue 1 Nizza -

Amiens Ligue 1 Troyes -

Bordeaux Premier League Chelsea -

Leicester (DELAYED) Primera División La Coruna -

Valencia Primeira Liga Sporting Braga -

Benfica Premier League Newcastle -

Swansea (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Burnley (DELAYED) Premier League Huddersfield -

West Ham (DELAYED) Premier League West Bromwich -

Brighton (DELAYED) Premier League Watford -

Southampton (DELAYED) A-League Adelaide -

Sydney Primera División Levante -

Celta Vigo Premier League Bournemouth -

Arsenal Ligue 1 St. Etienne -

Toulouse Primera División Alaves -

Sevilla Ligue 1 Lyon – Angers Premier League Liverpool -

Man City Primera División Espanyol -

Bilbao Primera División Real Sociedad -

Barcelona Ligue 1 Nantes -

PSG Primeira Liga Sporting -

Desportivo Aves Premier League Man United -

Stoke Primera División Real Betis -

Leganes Ligue 1 Bordeaux -

Caen Ligue 1 Marseille -

Straßburg Ligue 1 Monaco -

Nizza Ligue 1 Amiens – Montpellier Ligue 1 Angers -

Troyes Ligue 1 Guingamp -

Lyon Ligue 1 Lille -

Rennes Ligue 1 Metz -

Saint-Etienne Ligue 1 Toulouse -

Nantes Ligue 1 PSG -

Dijon Indian Super League Mumbai City – Bengaluru

Das Winter-Transferfenster ist im Januar geöffnet und die Bundesliga-Teams um den FC Bayern München und den BVB schauen sich auf dem Transfermarkt um. SPOX verschafft einen Überblick über die Gerüchte und die fixen Transfers.

Schalke hofft auf Goretzka-Verbleib

Dem Vernehmen nach war ein Wechsel von Leon Goretzka zum FC Bayern eigentlich nur noch Formsache, doch Christian Heidel hofft weiter auf einen Verbleib.

"Für mich ist maßgebend, was Leon sagt und was sein Berater Jörg Neubauer sagt. Ich hatte nochmal ein sehr, sehr langes und ausführliches Gespräch mit den alles entscheidenden Fragen: Gibt es eine Zusage an den FC Bayern? Und: Gibt es noch eine Chance, dass Leon bei Schalke 04 bleibt? Die erste wurde mir mit einem klaren 'Nein' beantwortet. Die zweite Frage wurde mit einem 'Ja' beantwortet", sagte er gegenüber Sky Sport News HD.

Goretzka steht bei Königsblau noch bis zum Saisonende unter Vertrag und wäre Stand jetzt im Sommer ablösefrei.

Schalke 04 schlägt doppelt zu

Königsblau hat sich bereits erfolgreich auf dem Transfermarkt umgeschaut. Schalke konnte sowohl Marko Pjaca als auch Cedric Teuchert verpflichten. Während Pjaca auf Leihbasis kommt, wurde Teuchert fix verpflichtet.

© getty

Hoffenheim verleiht Ochs

Am Freitag gab die TSG bekannt, dass Patrick Ochs bis zum Saisonende an den VfL Bochum ausgeliehen wird. "Jens wollte unbedingt mit Philipp arbeiten. Ein Vertrauensbeweis, der Philipp auf seinem Weg ganz sicher guttun wird und der auch uns das Gefühl gibt, dass er bis Juni in den richtigen Händen ist", wird Alexander Rosen in der Pressemitteilung zitiert.

Im Kraichgau besitzt Ochs noch einen Vertrag bis 2019.

© getty

Werner wohl bei Real auf dem Zettel

Die Königlichen wollen offenbar einen neuen Stürmer verpflichten. Das berichten die AS und die Marca übereinstimmend. Das Ziel Nummer eins soll demnach Mauro Icardi sein. Sollte der Transfer des Italieners allerdings nicht klappen, ist Timo Werner dem Bericht zufolge die Alternative.

Fraglich ist, ob RB Leipzig seinen Stürmer gehen lassen würde, immerhin sagten die RBL-Bosse kürzlich, dass Werner unverkäuflich sei.

BVB offenbar an nächstem Jugendspieler dran

Dortmund hat das nächste Talent im Visier. Wie die Sun erfahren haben will, hat der BVB Interesse an Keith Asare.

Der 17-Jährige steht derzeit bei Nottimgham Forest unter Vertrag, hat aber noch keinen Profivertrag unterzeichnet. Allerdings sind die Borussen mit dem Interesse an dem offensiven Mittelfeldspieler offenbar nicht allein: Auch die AS Monaco hat ihn offenbar auf dem Zettel.

Mkhitaryan und die mögliche Rückkehr zum BVB

Der Armenier wäre nicht der erste Spieler, der zum BVB zurückkehrt. Nuri Sahin und Shinji Kagawa etwa hatten Dortmund verlassen, um wenige Jahre später wieder zurückzukehren.

Ein ähnliches Vorgehen ist nun bei Henrikh Mkhitaryan denkbar. Der Mittelfeldspieler kommt bei United nicht so häufig zum Zuge, wie er sich das wünscht.

Wie die Ruhrnachrichten kürzlich berichteten, macht der BVB nun wohl ernst.

© getty

Bayern: Wildert der FCB bei Atletico?

In den vergangenen Monaten wurden die Bayern immer wieder mit Yannick Carrasco in Verbindung gebracht. Ende Dezember nahm das Gerücht dann erneut Fahrt auf: Atleticos Trainer Diego Simeone hat spanischen Medienberichten zufolge die Tür für einen Abschied des 24-Jährigen geöffnet.

Der Belgier kommt vornehmlich auf dem linken Flügel zum Einsatz und steht in Madrid noch bis 2022 unter Vertrag.

© getty

Walace darf nicht wechseln

HSV-Profi Walace hatte seinen Urlaub kurzerhand selbst verlängert und liebäugelt mit einem Wechsel. Dieser wird aber eher nicht passieren. "Im Fußball ist wenig komplett auszuschließen, aber die Wahrscheinlichkeit ist extrem gering", schätze Jens Todt die Wahrscheinlichkeit eines Abgangs im Winter gegenüber der MOPO ein. Stattdessen wird es eine Abmahnung sowie eine Geldstrafe geben.

Neuer Verteidiger für Gladbach?

Die Fohlen sind auf der Suche nach einer personellen Verstärkung offenbar in Dänemark fündig geworden. Dem kicker zufolge ist Gladbach an Andreas Poulsen interessiert.

Der 18-jährige Linksverteidiger spielt beim FC Midtjylland und besitzt einen Vertrag bis 2019.

© getty

Wolfsburg: Ntep könnte Wölfe wohl verlassen

In der Hinrunde kam Paul-Georges Ntep auf magere fünf Einsätze und stand nie über 90 Minuten auf dem Platz. Kein Wunder, dass der Offensivspieler mit einem Wechsel liebäugelt.

Wie BFM TV berichtet, hat Ntep bereits einen Wunschverein gefunden: OGC Nizza. Dem Vernehmen nach sind auch Girondins Bordeaux und AS St. Etienne interessiert. Angeblich würden die Wölfe ihn bei einem guten Angebot ziehen lassen.

Bundesliga-Transfers: Alle fixen Wechsel

Spieler aufnehmender Verein abgebender Verein kolportierte Ablöse Sandro Wagner FC Bayern München TSG Hoffenheim 13 Millionen Euro Marvin Compper * Celtic RB Leipzig ? Bruno Nazario TSG Hoffenheim Guarani Leih-Ende Simon Terodde 1- FC Köln VfB Stuttgart 3 Millionen Euro Lukas Höler SC Freiburg SV Sandhausen 1,1 Millionen Euro Cedric Teuchert FC Schalke 04 1. FC Nürnberg 1 Million Euro Marko Pjaca FC Schalke 04 Juventus Turin Leihe Bernard Tekpetey FC Schalke 04 SCR Altach Leih-Ende Reece Oxford* West Ham United Borussia Mönchengladbach Leih-Ende Andersson Ordonez* LDU Quito Eintracht Frankfurt Leihe Andre Ramalho* RB Salzburg Bayer Leverkusen ? Georg Teigl* Eintracht Braunschweig FC Augsburg Leihe Antohony Ujah 1. FSV Mainz 05 Liaoning FC 3.8 Millionen Euro Fabian Frei* FC Basel 1. FSV Mainz 05 1,5 Millionen Euro Jairo Samperio* UD Las Palmas 1. FSV Mainz 05 350.000 Euro Josip Brekalo VfL Wolfsburg VfB Stuttgart Leih-Ende Mario Gomez VfB Stuttgart VfL Wolfsburg 3 Millionen Euro Patrick Ochs* VfL Bochum TSG Hoffenheim Leihe

*verlässt die Bundesliga