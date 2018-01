FC Bayern: Aktuelle News und Gerüchte rund um den FCB

Super Bowl So 04.02. Deutsch oder Englisch? DAZN lässt dir die Wahl! A-League Melbourne Victory -

Der Trubel um den Transfer von Leon Goretzka zum FC Bayern nimmt nicht ab. Karl-Heinz Rummenigge betont erneut, welche Bedeutung der Wechsel für die Bundesliga habe. Zudem gibt es Neues zum möglichen Abgang von Arturo Vidal und zur Trainerfrage. Alle Infos rund um den FC Bayern findet ihr hier.

Chilenische Medien: Auch Manchester United an Arturo Vidal dran

Arutro Vidals Vertrag beim FC Bayern läuft noch bis 2019. Wegen Sommer-Neuzugang Leon Goretzka wird dem Chilenen jedoch zunehmend ein Wechselwunsch nachgesagt. Bislang galt der FC Chelsea als favorisierte Anlaufstelle. Chilenischen Medienberichten zufolge könnte Vidal aber auch seinem Nationalmannschaftskollegen Alexis Sanchez zu Manchester United folgen.

Die Red Devils seien aufgrund des bevorstehenden Karriereendes von Michael Carrick und der ungewissen Zukunft von Marouane Fellaini sehr interessiert an Vidal. Dieser befeuerte im Anschluss an das Bundesligaspiel gegen Werder Bremen am vergangenen Wochenende die Gerüchte: "Ich bleibe bis zum Sommer. Dann werden wir sehen, was passiert."

Medien: FC Bayern streicht Julian Nagelsmann als potentiellen Trainer

Die Trainerfrage ab Sommer bleibt beim FC Bayern ungelöst. Julian Nagelsmann ist laut einem Medienbericht allerdings kein Thema mehr. Der Trainer der TSG 1899 Hoffenheim wäre aufgrund mehrere Faktoren aus den Planungen gestrichen worden, berichtet die Bild.

Noch immer versuchen die Verantwortlichen, Jupp Heynckes (72) von einem Verbleib zu begeistern. Der 30-jährige Nagelsmann sei Uli Hoeneß zu jung und unerfahren für das Amt des Cheftrainers des FC Bayern. Somit wird Hoeneß wohl gar nicht erst versuchen, mit Freund Dietmar Hopp über Nagelsmann zu verhandeln, um ihn aus seinem gültigen Vertrag loszueisen.

Dem Bericht zu Folge ist Thomas Tuchel der Favorit. Tuchel ist derzeit ohne Verein und kann die Erfahrung von 238 Bundesligaspielen vorweisen.

Tuchel vs. Nagelsmann im Vergleich

Trainer Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Punkte pro Spiel Thomas Tuchel 320 160 68 92 1,71 Julian Nagelsmann 152 85 34 33 1,90

Währenddessen bestätigte TSG-Manager Alexander Rosen, dass Hoffenheim sich noch nicht auf die Suche nach einem Nagelsmann-Nachfolger gemacht hat.

"Es gibt hier keine Trainer-Task-Force und wir treffen uns nicht mit Kandidaten, weil wir uns über dieses Thema keine konkreten Gedanken machen müssen", sagte er.

Werder Bremen leiht Bayern-Youngster Marco Friedl aus

Der Wechsel von Bayern-Talent Marco Friedl ist so gut wie perfekt. "Wir haben eine Einigung mit Marco Friedl und dem FC Bayern erzielt, dass wir ihn für anderthalb Jahr ausleihen", teilte Sportdirektor Frank Baumann mit.

Es sei zwar keine Kaufoption im Vertrag verankert, Baumann gibt sich dennoch optimistisch mit Blick auf ein längerfristiges Engagement mit dem Österreicher: "Es gibt aktuell keine Kaufoption für Marco Friedl, aber das heißt nicht, dass er über die anderthalb Jahre hinaus beim FC Bayern bleibt." Zumindest bis Sommer 2019 ist Friedl ein Bremer.

© getty

Rummenigge: Goretzka wäre sonst zum FC Barcelona gegangenen

Auch im Vorwort des aktuellen Stadionhefts der Allianz Arena zum Heimspiel gegen 1899 Hoffenheim (15.30 Uhr im LIVETICKER) dreht sich alles um Leon Goretzka. Der Sommer-Neuzugang des deutschen Rekordmeisters erhitzte durch seinen Wechsel an die Isar einige Gemüter auf Schalke.

Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge unterstrich erneut die Bedeutung des Transfers für die Bundesliga. Im Stadionheft schrieb er: "Wenn wir Leon nicht verpflichtet hätten, wäre er mit großer Wahrscheinlichkeit zum FC Barcelona gewechselt. Das kann, ganz grundsätzlich, nicht im Interesse des deutschen Fußballs sein."