Medien: Tuchel stellte Bedingungen

Thomas Tuchel hat den FC Bayern München in den geführten Gesprächen offenbar überrascht. Der ehemalige Dortmunder soll sportliche Bedingungen gestellt haben.

Wie die SportBild berichtet, führten Tuchel und der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge kürzlich ein längeres Telefonat. Dabei überraschte Tuchel den Funktionär offenbar mit Forderungen und vermied eine klare Zusage zum Engagement in München.

Sportliche Inhalte würden die Unterschrift bei Bayern bedingen, so der Bericht. Das sei ungewohnt gewesen für die Verantwortlichen des FC Bayern - und stelle intern eine große Herausforderung für Rummenigge dar.

Dieser will Tuchel als neuen Trainer, Präsident Uli Hoeneß tendiert in eine andere Richtung.

Hoeneß sprach 2015 mit Tuchel

Der Präsident nahm nicht am Telefonat teil, sondern weilte aus privaten Gründen im Sauerland. Hoeneß soll allerdings eine Verpflichtung von Julian Nagelsmann bevorzugt haben.

Ein interessante Wendung. Soll Hoeneß doch laut SportBild 2015 mit Tuchel Gespräche geführt haben, während Rummenigge Carlo Ancelotti installierte.

Inzwischen scheint so oder so eine Entscheidung gefallen. Hoeneß kündigte für die kommenden Tage die Präsentation eines neuen Trainers an.

Neben Tuchel und Nagelsmann halten sich auch weiterhin Gerüchte um Luis Enrique, ehemals FC Barcelona. Auch eine Rückkehr von Louis van Gaal wurde in den Medien diskutiert.