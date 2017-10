Hoeneß: Pep weiß, wer FCB-Coach wird

WM-Quali Südamerika Fr 01:15 Messi, Vidal und James: Die WM-Quali in der Konferenz WC Qualification Europe Armenien -

Polen WC Qualification Europe Aserbaidschan -

Tschechien WC Qualification South America Bolivien -

Brasilien WC Qualification South America Venezuela -

Uruguay WC Qualification South America CONMEBOL Konferenz (vorletzter Spieltag) WC Qualification South America Kolumbien -

Paraguay WC Qualification South America Chile -

Ecuador WC Qualification South America Argentinien -

Peru A-League Melbourne City -

Brisbane WC Qualification South America Paraguay -

Venezuela WC Qualification South America Brasilien -

Chile WC Qualification South America Ecuador -

Argentinien WC Qualification South America Peru -

Kolumbien WC Qualification South America Uruguay -

Bolivien WC Qualification South America CONMEBOL Konferenz (letzter Spieltag) Serie A Flamengo -

Fluminense CSL Guangzhou Evergrande Taobao -

Yanbian Funde Ligue 1 Lyon -

Monaco Premiership St Johnstone -

Rangers Primera División Espanyol -

Levante J1 League Urawa -

Kobe Primera División Bilbao -

Sevilla Premier League Liverpool -

Man United Championship Leeds -

Reading Primera División Getafe -

Real Madrid Ligue 1 Dijon -

PSG Serie A Juventus -

Lazio Primera División Alaves -

Real Sociedad 1. HNL Dinamo Zagreb -

Osijek Ligue 1 Caen -

Angers Ligue 1 Guingamp -

Rennes Ligue 1 Lille -

Troyes Ligue 1 Toulouse -

Amiens Premier League Crystal Palace -

Chelsea (DELAYED) Eredivisie Feyenoord -

PEC Zwolle Primera División Atletico Madrid -

Barcelona Serie A Roma -

Napoli Premier League Burnley -

West Ham (Delayed) Serie A Vasco da Gama -

Botafogo J2 League FC Machida Zelvia -

Zweigen Kanazawa Primera División Eibar -

La Coruna Serie A Florenz -

Udinese Championship Derby -

Nottingham Forest Ligue 1 Bordeaux -

Nantes Serie A Bologna -

SPAL Serie A Cagliari -

Genua Serie A Crotone -

FC Turin Serie A Sampdoria -

Atalanta Primera División Girona -

Villarreal Ligue 1 Montpellier -

Nizza Premier League Southampton -

Newcastle Serie A Hellas Verona -

Benevento Premier League Leicester -

West Brom Primera División Las Palmas -

Celta Vigo

Uli Hoeneß hat Pep Guardiola bei einem Treffen am Dienstag in München offenbar in die Pläne des FC Bayern München, was die Nachfolge von Carlo Ancelotti angeht, eingeweiht. Wie die AZ berichtet, verriet der Münchner Präsident dem Spanier, wer künftig auf der FCB-Bank sitzen wird.

"Ich habe ihm gesagt, wen wir in den nächsten Tagen präsentieren. Er war einverstanden", sagte Hoeneß der AZ, nachdem er sich mit Guardiola in einem Schwabinger Restaurant getroffen hatte.

Die Vermutung liegt nahe, dass es sich beim neuen Bayern-Trainer um Thomas Tuchel handelt. Zumindest hatte Guardiola bereits in der Vergangenheit den früheren Dortmund-Coach über die Maßen gelobt. "Er ist ein top, top, top, top Trainer - Thomas Tuchel ist einer der besten Trainer der Welt", sagte der Spanier im März 2016.

Guardiola war am Dienstag vor allem wegen eines Besuches des Oktoberfests in München. Auf dem Volksfest selbst traf er unter anderem Leipzig-Trainer Ralph Hasenhüttl und den früheren Schalke-Coach Markus Weinzierl und am Nachmittag dann Hoeneß.

Der 46-jährige Trainer von Manchester City war von Hoeneß 2013 nach München geholt worden. Mit den Bayern gewann er dreimal die Deutsche Meisterschaft und zweimal den DFB-Pokal.