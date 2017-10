Medien: Van Gaal Thema in München

WM-Quali Südamerika Fr 01:15 Messi, Vidal und James: Die WM-Quali in der Konferenz WC Qualification South America Bolivien -

Brasilien WC Qualification South America Venezuela -

Uruguay WC Qualification South America CONMEBOL Konferenz (vorletzter Spieltag) WC Qualification South America Kolumbien -

Paraguay WC Qualification South America Chile -

Ecuador WC Qualification South America Argentinien -

Peru A-League Melbourne City -

Brisbane WC Qualification South America Paraguay -

Venezuela WC Qualification South America Brasilien -

Chile WC Qualification South America Ecuador -

Argentinien WC Qualification South America Peru -

Kolumbien WC Qualification South America Uruguay -

Bolivien WC Qualification South America CONMEBOL Konferenz (letzter Spieltag) Serie A Flamengo -

Fluminense Ligue 1 Lyon -

Monaco Premiership St Johnstone -

Rangers Championship Birmingham -

Cardiff Primera División Espanyol -

Levante J1 League Urawa -

Kobe Primera División Bilbao -

Sevilla Premier League Liverpool -

Man United Premier League Crystal Palace -

Chelsea (DELAYED) Championship Leeds -

Reading Primera División Getafe -

Real Madrid Ligue 1 Dijon -

PSG Serie A Juventus -

Lazio Primera División Alaves -

Real Sociedad 1. HNL Dinamo Zagreb -

Osijek Ligue 1 Caen -

Angers Ligue 1 Guingamp -

Rennes Ligue 1 Lille -

Troyes Ligue 1 Toulouse -

Amiens Eredivisie Feyenoord -

PEC Zwolle Primera División Atletico Madrid -

Barcelona Serie A Roma -

Napoli Serie A Vasco da Gama -

Botafogo J2 League FC Machida Zelvia -

Zweigen Kanazawa Primera División Eibar -

La Coruna Serie A Florenz -

Udinese CSL Guangzhou Evergrande Taobao -

Yanbian Funde Championship Derby -

Nottingham Forest Ligue 1 Bordeaux -

Nantes Serie A Bologna -

SPAL Serie A Cagliari -

Genua Serie A Crotone -

FC Turin Serie A Sampdoria -

Atalanta Primera División Girona -

Villarreal Ligue 1 Montpellier -

Nizza Premier League Southampton -

Newcastle Serie A Hellas Verona -

Benevento Premier League Leicester -

West Brom Primera División Las Palmas -

Celta Vigo

Der FC Bayern München könnte Louis van Gaal zurückholen. Der Niederländer war beim Spiel des FC Bayern München gegen Paris Saint-Germain bereits im Stadion.

Zahlreiche Namen spuken durch die Säbener Straße, die WAZ wirft nun auch den von Louis van Gaal in den Gerüchtetopf. Demnach könnte der Niederländer zurückkehren, nachdem er 2011 von Uli Hoeneß aufgrund von Erfolgslosigkeit und menschlichen Differenzen entlassen wurde.

Van Gaal, inzwischen 66 Jahre alt, hatte eigentlich seinen Rückzug aus dem Fußball erklärt. Der Fußball-Lehrer könnte in München allerdings bis zum Ende der Saison übernehmen und das Team anschließend an Julian Nagelsmann übergeben. So mutmaßt zumindest der Bericht.

Neben van Gaal wird derzeit vor allem Thomas Tuchel gehandelt. Dieser schuf sich bei Borussia Dortmund allerdings den Ruf als schwieriger Charakter. Laut Sky-Experte Lothar Matthäus bleibt deshalb Nagelsmann von der TSG 1899 die A1-Lösung: "Bis es dazu kommt, muss man eine Übergangslösung finden."