Hinrunde für Manuel Neuer beendet

Scottish Premiership Sa 13:00 Rangers - Celtic: Das 409. Old Firm steht an! Primera División Valencia -

Malaga Serie B Palermo -

Perugia League Cup Burnley -

Leeds Serie A Bologna -

Inter Mailand League Cup Leicester -

Liverpool League Cup Reading -

Swansea Primera División Barcelona -

Eibar Copa Sudamericana Estudiantes -

Nacional Super Liga Borac -

Roter Stern Serie A Benevento -

AS Rom Primera División Bilbao -

Atletico Madrid Primera División Leganes -

Girona League Cup Arsenal -

Doncaster League Cup Chelsea -

Nottingham Serie A Atalanta -

Crotone Serie A Cagliari -

Sassuolo Serie A Genua -

Chievo Verona Serie A Hellas Verona -

Sampdoria Serie A Juventus -

Florenz Serie A Lazio -

Neapel Serie A AC Mailand -

SPAL Serie A Udinese -

FC Turin League Cup Man United -

Burton Primera División La Coruna -

Alaves League Cup West Bromwich -

Man City Primera División Sevilla -

Las Palmas Primera División Real Madrid -

Real Betis Copa Sudamericana Flamengo -

Chapecoense Copa Libertadores Santos -

Barcelona SC Copa Libertadores Gremio -

Botafogo Primera División Villarreal -

Espanyol League Cup Motherwell -

Aberdeen Primera División Celta Vigo -

Getafe Primera División Levante -

Real Sociedad Copa Libertadores River Plate -

Jorge Wilstermann Copa Libertadores Lanus -

San Lorenzo Ligue 1 Nizza -

Angers Ligue 1 Lille -

Monaco J1 League Kashima -

Gamba Osaka J1 League Kobe -

Kawasaki Primera División Atletico Madrid -

Sevilla Premiership Rangers -

Celtic Premier League West Ham -

Tottenham Serie A AS Rom -

Udinese Premier League Man City -

Crystal Palace Championship Derby -

Birmingham Primera División Alaves -

Real Madrid Ligue 1 Montpellier -

PSG Serie A SPAL -

Neapel Premier League Leicester -

Liverpool Primera División Malaga -

Bilbao Championship Aston Villa -

Nottingham Ligue 1 Bordeaux -

Guingamp Ligue 1 Caen -

Amiens Ligue 1 Lyon -

Dijon Ligue 1 Metz -

Troyes Premier League Stoke -

Chelsea (Delayed) Primera División Girona -

Barcelona Serie A Juventus -

FC Turin Premier League Everton -

Bournemouth (Delayed) Premier League Swansea -

Watford (Delayed) Premier League Burnley -

Huddersfield (Delayed) Premier League Southampton -

Man United (Delayed) Serie A Flamengo -

Avaí Primera División Espanyol -

La Coruna Eredivisie Utrecht -

PSV Serie A Sampdoria -

AC Mailand Championship Sheff Wed -

Sheff Utd Eredivisie Ajax -

Vitesse Ligue 1 Saint-Etienne -

Rennes Serie A Cagliari -

Chievo Verona Serie A Crotone -

Benevento Serie A Hellas Verona -

Lazio Serie A Inter Mailand -

Genua Premier League Rostow -

Lok Moskau Primera División Getafe -

Villarreal Ligue 1 Straßburg -

Nantes Premier League Brighton -

Newcastle First Division A Charleroi -

Club Brugge Serie A Sassuolo -

Bologna Primera División Las Palmas -

Leganes Primera División Eibar -

Celta Vigo 1. HNL Hajduk -

Lokomotiva Super Liga Rad -

Partizan Primera División Real Sociedad -

Valencia Serie A Florenz -

Atalanta Ligue 1 Marseille -

Toulouse Ligue 2 Clermont -

Lens Premier League Arsenal -

West Brom Primera División Real Betis -

Levante Copa do Brasil Cruzeiro -

Flamengo Ligue 1 Monaco -

Montpellier Premiership Hamilton -

Rangers Championship QPR -

Fulham Primera División Celta Vigo -

Girona J1 League Niigata -

Kobe J1 League Kawasaki -

Cerezo Cosaka Primera División Deportivo -

Getafe Premier League Huddersfield -

Tottenham Premier League Man Utd -

Crystal Palace Championship Ipswich -

Bristol City Ligue 1 PSG -

Bordeaux Serie A Udinese -

Sampdoria Premier League Chelsea -

Man City Primera División Levante -

Alaves Championship Reading -

Norwich Ligue 1 Amiens -

Lille Ligue 1 Dijon -

Straßburg Ligue 1 Guingamp -

Toulouse Ligue 1 Nantes -

Metz Ligue 1 Rennes -

Caen Premier League Stoke -

Southampton Primera División Leganes -

Atletico Madrid Serie A Genua -

Bologna Premier League Bournemouth -

Leicester (DELAYED) Premier League West Ham -

Swansea (DELAYED) Premier League West Brom -

Watford (DELAYED) Serie A Palmeiras -

Santos Serie A Neapel -

Cagliari Championship Sheffield Wed -

Leeds Ligue 1 Troyes -

St. Etienne Serie A Benevento -

Inter Mailand Serie A Chievo Verona -

Florenz Serie A Lazio -

Sassuolo Serie A SPAL -

Crotone Serie A FC Turin -

Hellas Verona Ligue 1 Angers -

Lyon Ligue 1 Nizza -

Marseille

Nach einer unruhigen Nacht in der Tübinger Unfallklinik wurde Manuel Neuer am Dienstagmorgen in den dortigen OP-Saal geschoben. Die Schockdiagnose erneuter Haarriss im linken Mittelfuß hatte er da längst erhalten, seine Frau Nina fuhr ihn zur Operation ins Schwäbische. Die Hinrunde ist für den Kapitän des FC Bayern und der deutschen Nationalmannschaft beendet - ein Schock für den Rekordmeister und die DFB-Elf in der WM-Saison.

"Dass Manuel Neuer sich erneut eine Verletzung zugezogen hat, tut uns wahnsinnig leid für ihn", sagte Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge: "Die Operation ist optimal verlaufen, und das ist jetzt das Wichtigste. Wir sehen jetzt gemeinsam mit unserem Kapitän nach vorne. Manuel wird uns im Januar in alter Stärke wieder zur Verfügung stehen."

Im Topspiel der Champions League am 27. September bei Paris St. Germain gegen Neymar und Co. oder beim Pokal- und Liga-Doppel gegen RB Leipzig Ende Oktober sowie in Dortmund wird Sven Ulreich das Bayern-Tor hüten. In der Nationalelf, die in diesem Jahr noch vier Länderspiele bestreitet, ist Confed-Cup-Sieger Marc-André ter Stegen Neuers logischer Ersatz.

Für Neuer ist die Verletzung ein Déjà-vu der bittersten Art: Sein Leiden begann Ende März mit einem Haarriss im selben Mittelfußknochen, der per Schraube fixiert wurde. Nach drei Spielen Pause kam er zurück, doch am 18. April beim schmerzhaften Aus im Champions-League-Viertelfinale bei Real Madrid brach der Fuß an zwei Stellen auf Schraubenhöhe. Neuer musste dennoch elf Minuten weiterspielen, weil die Bayern nicht mehr wechseln konnten.

"War sofort klar, dass der Fuß gebrochen ist"

"Das war schon eine Wahnsinns-Situation, denn ich hatte schon einmal die gleiche Verletzung rechts, und mir war sofort klar, dass der Fuß gebrochen ist", sagte Neuer der Sport Bild. Im Juli 2008 hatte der damalige Schalker in einem Testspiel ohne Gegner-Einwirkung einen Bruch des rechten Mittelfußes erlitten. "Ich hörte den Knochen knacken", sagte er damals. Bei einer OP wurde ihm eine Metallplatte mit zwei Schrauben eingesetzt - Pause: drei Monate.

Diesmal, im April, war der Bruch konservativ behandelt worden. Neuer durfte wochenlang nicht auftreten, ging sogar bei seiner Hochzeit auf Krücken. Nach vier Monaten kehrte er am 26. August beim 2:0 in Bremen zurück, Bundestrainer Joachim Löw verzichtete dennoch darauf, ihn für die beiden WM-Qualifikationsspiele in Tschechien (2:1) und gegen Norwegen (6:0) zurückzuholen. "Das Risiko ist zu hoch", sagte er. Neuer schmollte, der Kapitän wollte spielen, spielen, spielen.

Das konnte er zunächst nur mit den Bayern. Gegen Mainz (4:0) am vergangenen Samstag, bei seinem vierten Spiel seit dem Comeback, schien er wieder ganz der Alte zu sein, hielt dreimal sehr stark. "Ich habe ein gutes Spiel gemacht", sagte er schmunzelnd. Es war bis auf Weiteres sein letztes.

Zum Rückrundenstart am 13. Januar bei Bayer Leverkusen soll Neuer wieder bereitstehen - genug Zeit bis zur WM, eigentlich. Zumal er bereits 2014 erfolgreich gegen die Zeit kämpfte. Nach einem Einriss im Schultereckgelenk im DFB-Pokalfinale verpasste er das Trainingslager in Südtirol, war aber pünktlich zum Turnierauftakt wieder fit - und einer der Garanten für den Triumph in Rio.