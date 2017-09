Rummenigge droht Lewandowski öffentlich

Superliga Lanus -

Boca Juniors Ligue 2 Reims -

Brest Premier League West Ham -

Huddersfield Primera División Malaga -

Las Palmas Copa Libertadores San Lorenzo -

Lanus Copa Sudamericana Chapecoense -

Flamengo Copa Libertadores Barcelona SC -

Santos Copa Libertadores Botafogo -

Gremio Copa Libertadores Jorge Wilstermann -

River Plate First Division A Brügge -

Mechelen Ligue 1 Toulouse -

Bordeaux Premiership Partick Thistle -

Rangers Premier League Bournemouth -

Brighton Primera División Eibar -

Leganes J1 League Omiya -

Gamba J1 League Kobe -

Sapporo Primera División Levante -

Valencia Premier League Crystal Palace -

Southampton CSL Shanghai SIPG -

Shanghai Shenhua Serie A Crotone -

Inter Mailand Premier League Liverpool -

Burnley Championship Hull -

Sunderland Primera División Getafe -

Barcelona Ligue 1 Monaco -

Straßburg Serie A Florenz -

Bologna Premier League Tottenham -

Swansea Primera División Real Betis -

La Coruna Championship Barnsley -

Aston Villa Ligue 1 Dijon -

Saint-Etienne Ligue 1 Guingamp -

Lille Ligue 1 Nantes -

Caen Ligue 1 Troyes -

Montpellier Premier League Huddersfield -

Leicester (DELAYED) Primera División Atletico Madrid -

Malaga Serie A AS Rom -

Hellas Verona Premier League West Brom -

West Ham (DELAYED) Premier League Watford -

Man City (Delayed) Premier League Newcastle -

Stoke (DELAYED) Super Liga Partizan -

Radnicki Nis Serie A Sassuolo -

Juventus CSL Jiangsu -

Guangzhou Evergrande Eredivisie ADO Den Haag -

Ajax Premier League Chelsea -

Arsenal Ligue 1 Amiens -

Marseille Serie A AC Mailand -

Udinese Serie A Neapel -

Benevento Serie A SPAL -

Cagliari Serie A FC Turin -

Genua Primera División Girona -

Sevilla Eredivisie PSV -

Feyenoord 1. HNL Hajduk Split -

Rijeka Ligue 1 Angers -

Metz Ligue 1 Rennes -

Nizza Premier League Man United -

Everton Serie A Chievo -

Atalanta Primera División Las Palmas -

Bilbao Primera División Real Sociedad -

Real Madrid Serie A Genua -

Lazio Serie A Corinthians -

Vasco Ligue 1 PSG -

Lyon Ligue 2 Lens -

Quevilly Primera División Espanyol -

Celta Vigo Primera División Valencia -

Málaga Serie B Palermo -

Perugia League Cup Burnley -

Leeds Serie A Bologna -

Inter Mailand League Cup Leicester -

Liverpool League Cup Reading -

Swansea Primera División Barcelona -

Eibar Copa Sudamericana Estudiantes -

Nacional Serie A Benevento -

AS Rom Primera División Bilbao -

Atlético Madrid Primera División Leganés -

Girona League Cup Arsenal -

Doncaster League Cup Chelsea -

Nottingham Serie A Atalanta -

Crotone Serie A Cagliari -

Sassuolo Serie A Genua -

Chievo Verona Serie A Juventus -

Florenz Serie A Lazio -

Neapel Serie A AC Mailand -

SPAL Serie A Udinese -

FC Turin League Cup Man Utd -

Burton League Cup West Brom -

Man City Primera División Sevilla -

Las Palmas Primera División Real Madrid -

Real Betis Copa Sudamericana Flamengo -

Chapecoense Primera División Villarreal -

Espanyol Primera División Celta Vigo -

Getafe Primera División Levante -

Real Sociedad Copa Libertadores Lanus -

San Lorenzo Ligue 1 Lille -

Monaco Primera División Atletico Madrid -

Sevilla Serie A AS Rom -

Udinese Serie A SPAL -

Neapel Primera División Malaga -

Bilbao Ligue 1 Caen -

Amiens Ligue 1 Lyon -

Dijon Primera División Girona v

Barcelona Serie A Juventus -

FC Turin Primera División Getafe -

Villarreal

Karl-Heinz Rummenigge hat Robert Lewandowski für dessen im Spiegel getätigte Aussagen scharf kritisiert. Der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern München drohte gar "Stress mit mir persönlich" an.

Laut Lewandowski seien Geld und Erfolg im Fußball mittlerweile wichtiger als Loyalität. "Das wäre sehr schade, wenn er das so sehen würde", sagte Rummenigge gegenüber der Bild, denn "Loyalität ist Bayern-DNA und wichtig für unsere Fans."

Von der Angst Lewandowskis, wonach die internationale Konkurrenzfähigkeit des FC Bayern in Gefahr sei, will Rummenigge nichts wissen: "Wir haben seit langer Zeit eine seriöse und erfolgreiche Philosophie und haben damit große Erfolge erzielt. Ich halte es eher mit der Kanzlerin als mit Lewandowski, die sagt, dass man die Summen regulieren und reduzieren sollte."

Über die Beweggründe Lewandowskis konnte Rummenigge nur mutmaßen. "Offenbar hat sich Robert von den Paris-Transfers irritieren lassen. Er ist bei uns als Fußballer angestellt und verdient dafür sehr viel Geld. Ich bedauere seine Aussagen", sagte er und drohte: "Wer öffentlich den Trainer, den Verein oder die Mitspieler kritisiert, kriegt ab sofort Stress mit mir persönlich.

Rummenigge kritisiert Lewandowkis-Berater

Bereits in der Vergangenheit war Rummenigge mit Aussagen Lewandowskis nicht einverstanden: "Schon in der Rückrunde hatte er nach dem Freiburg-Spiel unzutreffende Vorwürfe gegen die Mitspieler erhoben, dass er nicht genügend unterstützt worden wäre."

Lewandowski behauptete derweil, dass die Macht der Spieler wachse. Ein angeblicher Trend, den Rummenigge nicht bestätigen will: "Die Macht der Spieler sehe ich auch nicht so groß, wie Lewandowski mit einem Blick in seinen Vertrag auch feststellen kann. Er hat bis 2021 ohne Ausstiegsklausel unterschrieben."

Als Mitverantwortlichen für die Aussagen Lewandowskis hat Rummenigge dessen Berater Maik Barthel ausgemacht: "Leider ist sein Beratern oft der 'Spiritus Rector'. Das war auch hier wieder der Fall. Das Interview ist bewusst am FC Bayern vorbei organisiert worden. Er schadet damit Robert."