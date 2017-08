Effenberg: "FC Bayern? Fragezeichen wie nie"

Boxen So 27 Aug Mayweather vs. McGregor - AUF DAZN! Copa Libertadores River Plate -

Stefan Effenberg sieht eine wegweisende Saison für den FC Bayern München kommen. Der ehemalige Spieler will gar ein Novum in der Geschichte des Rekordmeisters erkennen.

"Das war eine schlechte Vorbereitung, die Ergebnisse waren schlecht - und sind zum Teil krass ausgefallen. Die Alarmglocken sollten leise angehen, damit der Saisonstart nicht in die Hose geht", stellte Effenberg gegenüber T-online bezüglich der gehäuften FCB-Niederlagen fest.

Unter anderem verlor das Team von Carlo Ancelotti gegen Inter Mailand und den FC Arsenal: "Ein paar Spieler waren noch beim Confed Cup, dazu kommen die Kurz- und Langzeitverletzten, das darf man alles nicht vergessen. Die wirklichen Probleme werden wir erst nach vier, fünf Spieltagen erkennen."

Effenberg sieht Druck für Ancelotti

Die teilweisen deutlichen Pleiten bereiten Effenberg aber Bauchschmerzen: "Aber 0:4 und 0:3 - ich kann mich nicht dran erinnern, dass Bayern so hohe Niederlagen kassiert hat. Es sind so viele Fragezeichen offen nach dieser Vorbereitung - so viele gab es noch nie beim FC Bayern."

Effenberg sieht großen Druck auf Ancelotti zukommen: "Das ist im Bereich des Möglichen, dass es seine letzte Saison wird - wenn sie so läuft wie die letzte, oder vielleicht noch schlechter. Spieler werden bei Bayern ausgetauscht, der Trainer dann vielleicht auch irgendwann."

Effenberg kritisiert Hoeneß

Dennoch stellt er auch klar: "Ich wünsche ihm das nicht und er ist ja zum Glück auch so erfahren, dass er zumindest mal eine Elf finden wird, die die nächsten Wochen gut bewältigt." Insgesamt, so Effenberg fehle "der Wille" ebenso wie der Teamgeist bei den Bayern: "Für mich das Wichtigste überhaupt im Fußball."

Die Testspielbilanzen aller Bundesligisten © getty 1/21 Weit über 100 Testspiele haben die 18 Bundesligisten absolviert - mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg. Hier gibt's alle Bilanzen von Bayern, BVB und Co. © getty 2/21 VfB Stuttgart - 7 Spiele: 2 Siege - 2 Unentschieden - 3 Niederlagen, Torverhältnis: 14:10. Sehr durchwachsen verliefen die Testspiele der Schwaben. Pleiten gegen Dresden und Heidenheim, nur ein 1:1 gegen die Kickers. 3:3 immerhin gegen Huddersfield © getty 3/21 Hannover 96 - 11 Spiele: 6 - 3 - 2, 42:12. Die Niedersachsen spielten und trafen so oft wie kein anderer Bundesligist. Allerdings ging's hauptsächlich gegen unterklassige Gegner © getty 4/21 Überschattet wurden Hannovers gute Vorbereitungsergebnisse jedoch von den Ausschreitungen gewaltbereiter Fans, die beim Test in Burnley für einen Abbruch sorgten © getty 5/21 VfL Wolfsburg - 8 Spiele: 5 - 0 - 3, 14:10. Ordentliche Vorbereitung für die Wölfe, die auf gute bis sehr gute Testpartner setzten. Gegen Fulham gab's ein 3:0, gegen Newcastle und Florenz allerdings Niederlagen © imago 6/21 1. FSV Mainz 05 - 7 Spiele: 5 - 1 - 1, 15:6. Von der Pleite gegen Wehen-Wiesbaden abgesehen, eine sehr sehenswerte Vorbereitung der Mainzer. Am Ende wurden Newcastle und Twente Enschede besiegt © getty 7/21 Hamburger SV - 7 Spiele: 3 - 2 - 2, 25:10. Der HSV konnte nur gegen unterklassige Gegner Zählbares verbuchen. Gegen Zweitliga-Aufsteiger Kiel setzte es ein 3:5. Zum Abschluss gab's ein 1:1 gegen Espanyol, bei dem Neuzugang van Drongelen debütierte © getty 8/21 FC Augsburg - 8 Spiele: 4 - 1 - 3, 14:8. Höhepunkt einer guten Vorbereitung von Caiuby und Co. war sicher das 4:0 gegen Premier-League-Klub Southampton © getty 9/21 Bayer Leverkusen - 7 Spiele: 1 - 3 - 3, 15:15. Neu-Trainer Heiko Herrlich schlug in der Vorbereitung Alarm. Gegen Lazio gab es zum Beispiel ein 1:3 © imago 10/21 Eintracht Frankfurt - 7 Spiele: 3 - 3 - 3, 27:10. Hrgota (l.) und Co. begannen die Vorbereitung in den USA mit mäßigem Erfolg. In der Heimat klappte es besser: 3:0 gegen Betis, 5:2 gegen den FSV zum Abschluss © getty 11/21 FC Schalke 04 - 7 Spiele: 5 - 2 - 0, 17:5. Königsblau überstand als einer von zwei Bundesligisten die Testspielorgie ungeschlagen. Zum Abschluss trennten sich Burgstaller (r.) und Co. 1:1 von Crystal Palace © getty 12/21 Borussia Mönchengladbach - 9 Spiele: 2 - 4 - 3, 9:10. Äußerst durchwachsen wie etwa der Telekom Cup im eigenen Stadion verlief die Vorbereitung der Fohlen. Immerhin besiegte man Malaga, verlor aber zum Abschluss gegen Leicester City © getty 13/21 Werder Bremen - 9 Spiele: 3 - 2 - 4, 10:10. Die Bremer feierten Siege gegen Ajax und West Ham. Gegen die Bayern, Valencia und den FC St. Pauli setzte es Niederlagen © getty 14/21 SC Freiburg - 7 Spiele: 5 - 0 - 2, 31:5. Die Breisgauer besiegten in der Vorbereitung Hollands Meister Feyenoord und schossen massig Tore gegen unterklassige Gegner. Das Aus in der EL-Quali trübte allerdings den Gesamteindruck © getty 15/21 Hertha BSC - 10 Spiele: 8 - 0 - 2, 29:8. Die Bilanz der Berliner ist großartig, allerdings setzte es gegen den FC Liverpool eine 0:3-Klatsche. Siege gab's u.a. gegen Galatasaray und Malaga © imago 16/21 1. FC Köln - 5 Spiele: 1 - 4 - 0, 15:6. Einem 10:1 gegen den Grazer AK zum Auftakt des Sommers folgten lediglich Unentschieden © getty 17/21 TSG Hoffenheim - 7 Spiele: 3 - 1 - 3, 12:9. Justin Hoogma und Co. kreuzten die Klingen mit starken Gegnern. Gegen die Bayern gab's nichts zu holen, gegen Bologna aber z.B. ein 3:0 © getty 18/21 Borussia Dortmund - 7 Spiele: 3 - 1 - 3, 15:12. Rauf und runter ging's in der Vorbereitung beim BVB. Einer Pleite gegen Essen folgte ein Sieg gegen Milan. Schwarzgelb muss sich erst noch ans Bosz-System gewöhnen © getty 19/21 RB Leipzig - 6 Spiele: 4 - 0 - 2, 17:3. Der Vizemeister wusste bei Siegen gegen Konyaspor oder Benfica zu gefallen, verlor allerdings gegen Sevilla und Stoke City © getty 20/21 FC Bayern München - 10 Spiele: 5 - 1 - 4, 20:16. 0:4 gegen Milan, 0:3 gegen Liverpool, 0:2 gegen Inter und Napoli - die Bayern kassierten erstaunlich viele Pleiten in der Vorbereitung © getty 21/21 Zur Ehrenrettung muss aber gesagt werden, dass der Rekordmeister auch gute Leistungen zeigte. Beim Telekom Cup etwa war man eine Nummer zu groß für Hoffenheim und Bremen

Dabei hilft auch die Weigerung von Uli Hoeneß nicht, auf dem Transfermarkt groß mitzumischen, so Effenberg: "Es wird nicht einfacher für den FC Bayern. Ganz im Gegenteil. Man sieht, wie andere Mannschaften aufrüsten, wenn 222 Millionen Euro in einen Neymar investiert werden. [...] Die sind hungrig und haben andere Möglichkeiten."

Abstand zur Spitze "schon groß"

Effenberg sieht eine "immer größer" werdende "Kluft" zwischem dem FC Bayern und den Top-Vereinen Europas kommen, sollten die Münchner nicht bald umdenken: "Paris ist mit Sicherheit jetzt ein Favorit auf den Sieg in der Champions League."

Die Konkurrenz enteilt, so fürchtet der 49-Jährige: "Das ist eine Entwicklung aufgrund der Ablösesummen, die gezahlt werden. Da sind Paris, Barcelona, Real und auch die englischen Klubs mit ihren Möglichkeiten - und spielen die Karten auch aus. Wenn Bayern das nicht auch macht, wird der Abstand immer größer. Und er ist jetzt schon groß."